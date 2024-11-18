Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Зла енергетика — чому грейпфрут може залучити біду в рік Змії arrow

Зла енергетика — чому грейпфрут може залучити біду в рік Змії

18 листопада 2024 20:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Чому грейпфрут — табу на новорічному столі в рік Змії 2025
Зелена змія. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Готуючи святкове меню на рік Змії 2025, важливо враховувати не лише смаки гостей, але й символіку продуктів. Одним із фруктів, який варто уникати на новорічному столі, є грейпфрут. 

Новини.LIVE розкажуть, чому саме його не варто подавати і які страви краще замінять цей цитрус.

Читайте також:

Рік Змії 2025 обіцяє бути особливим і сповненим символізму. Готуючи святкове меню, важливо не лише вибрати улюблені страви, але й врахувати традиції та рекомендації, які допоможуть залучити вдачу, достаток і гармонію. Один із несподіваних заборонених продуктів на новорічному столі цього року — грейпфрут. Чому ж цей цитрус варто залишити поза святковим меню?

Символізм року Змії

Змія — це мудрість, витонченість і стриманість. Вона цінує гармонію та правильний баланс у всьому. Їжа, яку ви подаєте на святковий стіл, повинна відображати ці риси. Гіркота, яка характерна для грейпфрута, вважається недоречною, оскільки може символізувати гіркоту життя, конфлікти та фінансові труднощі. Особливо це актуально для початку року, коли кожен прагне досягти гармонії та успіху.

чому не можна їсти грейпфрут на новий рік Змії 2025
Розрізаний грейпфрут. Фото: Freepik

Енергетика продуктів

У філософії фен-шуй грейпфрут відносять до фруктів із "гострою" енергетикою, яка може порушити тонкий баланс у домі. Замість того, щоб залучати удачу, він здатен притягувати неприємності. Для року Змії краще обирати фрукти з м’якою та солодкою енергетикою — наприклад, мандарини, апельсини чи яблука. Вони символізують достаток, здоров’я та добробут.

Що подавати замість грейпфрута

Якщо ви звикли бачити на своєму святковому столі цитрусові, зверніть увагу на солодші альтернативи:

  • Мандарини та апельсини. Вони асоціюються з удачею, добробутом і святковим настроєм.
  • Груші. Символізують гармонійні стосунки та теплоту в родині.
  • Яблука. Уособлюють здоров’я та довголіття, особливо червоні сорти.

Як уникнути конфліктів із традиціями

Якщо грейпфрут — улюблений фрукт вашої родини, краще вживати його не за святковим столом, а залишити для буденних днів. Адже Рік Змії вимагає чіткого дотримання гармонії, щоб уникнути небажаних наслідків у майбутньому.

Пам’ятайте, що увага до деталей, таких як вибір продуктів, допоможе вам створити особливу атмосферу свята, яка залучить удачу та радість у новому році.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви не лише збережете гармонію, але й подаруєте своїм близьким незабутній вечір у Рік Змії!

Раніше ми писали про меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити удачу та гроші. 

Також ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025. 

прикмети Астрологія Новий рік 2025 2025 рік Зелена Дерев'яна Змія грейпфрут

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

20:34 Де завтра буде найгірша погода — синоптики дали прогноз

20:32 Умєров заявив про успішне масштабування виробництва ракет Нептун

20:08 Автоматизація стане перевагою в боях для України, — Reuters

20:00 ЗМІ дізналися, скільки крилатих ракет Х-101 накопичила Росія

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

20:00 Коли військовий може піти у першу відпустку після мобілізації

19:59 У Міноборони назвали кількість рапортів, які подали через Армія+

19:53 Укренерго повідомило, як завтра вимикатимуть світло в українців

19:24 У кількох регіонах оновили графіки відключень світла

19:22 СБУ підозрює Львівський облавтодор у фіктивному працевлаштуванні

20:34 Де завтра буде найгірша погода — синоптики дали прогноз

20:32 Умєров заявив про успішне масштабування виробництва ракет Нептун

20:08 Автоматизація стане перевагою в боях для України, — Reuters

20:00 ЗМІ дізналися, скільки крилатих ракет Х-101 накопичила Росія

20:00 Коли військовий може піти у першу відпустку після мобілізації

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:59 У Міноборони назвали кількість рапортів, які подали через Армія+

19:53 Укренерго повідомило, як завтра вимикатимуть світло в українців

19:24 У кількох регіонах оновили графіки відключень світла

19:22 СБУ підозрює Львівський облавтодор у фіктивному працевлаштуванні

19:01 Загроза затоплення Кременчука — що робити у разі руйнації ГЕС

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам