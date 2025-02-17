1 склянка пшеничної крупи, 2 води та 1 молока — ідеальна каша за забутим рецептом

Пшеничка каша. Фото: smachnenke.com.ua

Пшенична каша — сніданок, який забули, а даремно. Вона ситна, корисна, багата вітамінами та ідеально підходить для всієї родини. Головне — знати правильні пропорції та спосіб приготування, щоб отримати ідеальну консистенцію.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

пшенична крупа — 1 склянка;

вода — 2 склянки;

молоко — 1 склянка;

вершкове масло — 30 г;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — ½ ч. л.

Спосіб приготування

Ретельно промити пшеничну крупу кілька разів до прозорої води, відкинути на сито, щоб позбутися зайвої рідини.

У каструлю всипати крупу, залити щойно закипілою водою, перемішати. Довести до кипіння на максимальному вогні, потім зменшити нагрів до мінімуму та варити 7-10 хвилин до майже повного вбирання води. Кришкою не накривати, періодично помішувати, щоб уникнути пригорання.

Додати гаряче молоко, перемішати та знову довести до кипіння. Додати сіль і цукор, накрити каструлю кришкою та варити ще 12-15 хвилин, періодично помішуючи. Загальний час варіння має становити 20-25 хвилин.

Зняти каструлю з плити, перемішати кашу. Додати вершкове масло безпосередньо у каструлю або порційно в тарілку перед подачею. Укутати каструлю рушником і залишити настоюватися ще 10 хвилин.

Готова каша. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати теплу, доповнивши улюбленими ягодами, горіхами чи медом за бажанням. Смачного!

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