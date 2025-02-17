1 стакан пшеничной крупы, 2 воды и 1 молока — идеальная каша по забытому рецепту

Пшеничная каша. Фото: smachnenke.com.ua

Пшеничная каша — завтрак, который забыли, а зря. Она сытная, полезная, богатая витаминами и идеально подходит для всей семьи. Главное — знать правильные пропорции и способ приготовления, чтобы получить идеальную консистенцию.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

пшеничная крупа — 1 стакан;

вода — 2 стакана;

молоко — 1 стакан;

сливочное масло — 30 г;

сахар — 1 ч. л.;

соль — ½ ч. л.

Способ приготовления

Тщательно промыть пшеничную крупу несколько раз до прозрачной воды, откинуть на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости.

В кастрюлю всыпать крупу, залить только что закипевшей водой, перемешать. Довести до кипения на максимальном огне, затем уменьшить нагрев до минимума и варить 7-10 минут до почти полного впитывания воды. Крышкой не накрывать, периодически помешивать, чтобы избежать пригорания.

Добавить горячее молоко, перемешать и снова довести до кипения. Добавить соль и сахар, накрыть кастрюлю крышкой и варить еще 12-15 минут, периодически помешивая. Общее время варки должно составлять 20-25 минут.

Снять кастрюлю с плиты, перемешать кашу. Добавить сливочное масло непосредственно в кастрюлю или порционно в тарелку перед подачей. Укутать кастрюлю полотенцем и оставить настаиваться еще 10 минут.

Готовая каша. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать теплую, дополнив любимыми ягодами, орехами или медом по желанию. Приятного аппетита!

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.