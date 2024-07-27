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10 детокс-сніданків від нутриціолога — як почати ранок з користю

27 липня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Корисні страви на сніданок для схуднення — список від нутриціолога
Дівчина тримає яблуко. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Нутриціолог Анастасія Голобородько стверджує, що правильний сніданок відіграє ключову роль у регуляції апетиту, рівня енергії та стресових гормонів. Сніданок — це не просто їда, це основа для балансу всіх систем організму на весь день.

Про це повідомила нутриціолог Анастасія Голобородько у Telegram.

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Чому важливий сніданок

"Голод може мати як позитивні, так і негативні наслідки для тіла та клітин. З 20:00 вечора до 7:00 ранку проходить 11 годин, під час яких тіло займається відновленням та ремонтом систем. Глюкозу в цей час виробляє тільки печінку та виключно для потреб мозку. Органи та системи вранці налаштовуються залежно від того, що ви з'їсте на сніданок. Щоб збалансувати стресові гормони, необхідно снідати”, – пояснює експерт.

За словами Голобородько, солоні білкові або середньобілкові сніданки найкраще регулюють апетит протягом дня. Сніданок допомагає збалансувати гормони, рівень енергії, відчуття ситості та стрес.

"Перенесення основного прийому калорій на сніданок  це просте рішення зниження рівня стресового кортизола. Вранці наш організм максимально чутливий до інсуліну. Чим менше цукру ви споживаєте вранці, тим збалансованішим буде ваш день", — каже нутриціолог.

Шкідливі продукти на сніданок

Голобородько попереджає, що цукор міститься не тільки в чистому вигляді, а й у білому хлібі, мюслі, гранолі, кукурудзяних пластівцях, солодких бутербродах, печиво з кавою, кашах швидкого приготування, сухофруктах та меді. Ці продукти не корисні для сніданку.

Козяча жирна рікотта з овечим йогуртом

"Я не прихильник молочних продуктів у раціоні дорослих, але якщо ви їсте кисломолочний сир, то тільки в несолодкому варіанті. Спробуйте козячу жирну рикотту з овечим йогуртом, оливковою олією, сіллю та чорним перцем", — радить Голобородько.

корисний сніданок від нутріціолога
Козяча жирна рікотта. Фото: anagoloborodko

Яйця з рідким жовтком

Нутриціолог рекомендує додавати до яєць кілька видів овочів та зелені. Це збагатить сніданок вітамінами та мінералами.

чим найкраще снідати
Яйця з рідким жовтком. Фото: anagoloborodko

Цільнозернова каша

"Якщо ви вибираєте кашу, нехай це буде цільнозернова, високо білкова каша з порцією зелені. Додайте білкове насіння, такі як гарбузове або конопляне. Серед каш краще вибирати амарант, кіноа чи спельту", — каже експерт.

корисна та смачна каша на сніданок
Цільнозернова каша. Фото: anagoloborodko

Солодкі оладки

Для солодких оладок Голобородько пропонує замінити муку на кокосову стружку, а йогурт — на банан. Також додайте яйця.

корисний сніданок для схуднення
Солодкі оладки. Фото: anagoloborodko

Смажена цвітна капуста

Ніжно обсмажена цвітна капуста в яйці та борошняному клярі – чудовий варіант на сніданок.

смачний та корисний сніданок для схуднення
Смажена цвітна капуста. Фото: anagoloborodko

Корисна каша

"Ще один варіант каші - різаний овес з льоном, веганськими дріжджами та вакамі. Зверху посипте кунжутом і полийте оливковою олією", — рекомендує нутріціолог.

корисна та смачна каша на сніданок
Корисна каша. Фото: anagoloborodko

Цукініна паста з морепродуктами

Салат із листя, шматочків манго, чері та кокосу, доповнений морепродуктами, — чудовий вибір для здорового сніданку.

паста з цукіні на сніданок
Цукіні паста з морепродуктами. Фото: anagoloborodko

Смузі боул

Смузі боул — це трендовий сніданок, який включає три складові: смузі, ягоди та посипання. Голобородько радить додавати кокос, насіння, різні ягоди та веганський протеїн.

смузі на сніданок для схуднення
Смузі боул. Фото: anagoloborodko

Яйця з будь-яким доповненням

"Яйця можна їсти щодня, експериментуйте з добавками", — каже нутриціолог.

яйця на сніданок
Яйця з будь-яким доповненням. Фото: anagoloborodko

Оладки з цукіні

Ці оладки готуються на основі натертих цукіні. Їх можна поєднувати з овочами чи легким салатом.

оладки з кабачків на сніданок
Оладки із цукіні. Фото: anagoloborodko

Здоровий сніданок — це не тільки корисно, а й смачно. Спробуйте рецепти від нутриціолога та почніть свій день з правильного харчування.

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобляться вода та борошно.

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