Полезные блюда на завтрак для похудения — список от нутрициолога

10 детокс-завтраков от нутрициолога — как начать утро с пользой
Нутрициолог Анастасия Голобородько утверждает, что правильный завтрак играет ключевую роль в регуляции аппетита, уровня энергии и стрессовых гормонов. Завтрак — это не просто прием пищи, это основа для баланса всех систем организма на весь день.
Об этом сообщила нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram.
Почему важен завтрак
"Голод может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для тела и клеток. С 20:00 вечера до 7:00 утра проходит 11 часов, во время которых тело занимается восстановлением и ремонтом систем. Глюкозу в это время производит только печень и исключительно для нужд мозга. Органы и системы утром настраиваются в зависимости от того, что вы съедите на завтрак. Чтобы сбалансировать стрессовые гормоны, необходимо завтракать", — объясняет эксперт.
По словам Голобородько, соленые белковые или средне белковые завтраки лучше всего регулируют аппетит в течение дня. Завтрак помогает сбалансировать гормоны, уровень энергии, чувство сытости и стресс.
"Перенос основного приема калорий на завтрак — это простое решение для снижения уровня стрессового кортизола. Утром наш организм максимально чувствителен к инсулину. Чем меньше сахара вы потребляете утром, тем более сбалансированным будет ваш день", — говорит нутрициолог.
Вредные продукты на завтрак
Голобородько предупреждает, что сахар содержится не только в чистом виде, но и в белом хлебе, мюсли, граноле, кукурузных хлопьях, сладких бутербродах, печенье с кофе, кашах быстрого приготовления, сухофруктах и меде. Эти продукты не являются полезными для завтрака.
Козья жирная рикотта с овечьим йогуртом
"Я не сторонник молочных продуктов в рационе взрослых, но если вы едите кисломолочный сыр, то только в не сладком варианте. Попробуйте козью жирную рикотту с овечьим йогуртом, оливковым маслом, солью и черным перцем", — советует Голобородько.
Яйца с жидким желтком
Нутрициолог рекомендует добавлять к яйцам несколько видов овощей и зелени. Это обогатит завтрак витаминами и минералами.
Цельнозерновая каша
"Если вы выбираете кашу, пусть это будет цельнозерновая, высоко белковая каша с порцией зелени. Добавьте белковые семена, такие как тыквенные или конопляные. Среди каш лучше выбирать амарант, киноа или спельту", — говорит эксперт.
Сладкие оладьи
Для сладких оладий Голобородько предлагает заменить муку на кокосовую стружку, а йогурт — на банан. Также добавьте яйца.
Поджаренная цветная капуста
Нежно обжаренная цветная капуста в яйце и мучном кляре — отличный вариант на завтрак.
Полезная каша
"Ещё один вариант каши — резаный овес с льном, веганскими дрожжами и вакаме. Сверху посыпьте кунжутом и полейте оливковым маслом", — рекомендует нутрициолог.
Паста из цукини с морепродуктами
Салат из листьев, кусочков манго, черри и кокоса, дополненный морепродуктами, — отличный выбор для здорового завтрака.
Смузи боул
Смузи боул — это трендовый завтрак, который включает три составляющие: смузи, ягоды и посыпку. Голобородько советует добавлять кокос, семена, различные ягоды и веганский протеин.
Яйца с любым дополнением
"Яйца можно есть каждый день, экспериментируйте с добавками", — говорит нутрициолог.
Оладьи из цукини
Эти оладьи готовятся на основе натертых цукини. Их можно сочетать с овощами или легким салатом.
Здоровый завтрак — это не только полезно, но и вкусно. Попробуйте рецепты от нутрициолога и начните свой день с правильного питания.
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