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10 детокс-завтраков от нутрициолога — как начать утро с пользой

27 июля 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Полезные блюда на завтрак для похудения — список от нутрициолога
Девушка держит яблоко. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Нутрициолог Анастасия Голобородько утверждает, что правильный завтрак играет ключевую роль в регуляции аппетита, уровня энергии и стрессовых гормонов. Завтрак — это не просто прием пищи, это основа для баланса всех систем организма на весь день.

Об этом сообщила нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram.

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Почему важен завтрак

"Голод может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для тела и клеток. С 20:00 вечера до 7:00 утра проходит 11 часов, во время которых тело занимается восстановлением и ремонтом систем. Глюкозу в это время производит только печень и исключительно для нужд мозга. Органы и системы утром настраиваются в зависимости от того, что вы съедите на завтрак. Чтобы сбалансировать стрессовые гормоны, необходимо завтракать", — объясняет эксперт.

По словам Голобородько, соленые белковые или средне белковые завтраки лучше всего регулируют аппетит в течение дня. Завтрак помогает сбалансировать гормоны, уровень энергии, чувство сытости и стресс.

"Перенос основного приема калорий на завтрак — это простое решение для снижения уровня стрессового кортизола. Утром наш организм максимально чувствителен к инсулину. Чем меньше сахара вы потребляете утром, тем более сбалансированным будет ваш день", — говорит нутрициолог.

Вредные продукты на завтрак

Голобородько предупреждает, что сахар содержится не только в чистом виде, но и в белом хлебе, мюсли, граноле, кукурузных хлопьях, сладких бутербродах, печенье с кофе, кашах быстрого приготовления, сухофруктах и меде. Эти продукты не являются полезными для завтрака.

Козья жирная рикотта с овечьим йогуртом

"Я не сторонник молочных продуктов в рационе взрослых, но если вы едите кисломолочный сыр, то только в не сладком варианте. Попробуйте козью жирную рикотту с овечьим йогуртом, оливковым маслом, солью и черным перцем", — советует Голобородько.

полезный завтрак от нутрициолога
Козья жирная рикотта. Фото: anagoloborodko

Яйца с жидким желтком

Нутрициолог рекомендует добавлять к яйцам несколько видов овощей и зелени. Это обогатит завтрак витаминами и минералами.

чем лучше всего завтракать
Яйца с жидким желтком. Фото: anagoloborodko

Цельнозерновая каша

"Если вы выбираете кашу, пусть это будет цельнозерновая, высоко белковая каша с порцией зелени. Добавьте белковые семена, такие как тыквенные или конопляные. Среди каш лучше выбирать амарант, киноа или спельту", — говорит эксперт.

полезная и вкусная каша на завтрак
Цельнозерновая каша. Фото: anagoloborodko

Сладкие оладьи

Для сладких оладий Голобородько предлагает заменить муку на кокосовую стружку, а йогурт — на банан. Также добавьте яйца.

полезный завтрак для похудения
Сладкие оладьи. Фото: anagoloborodko

Поджаренная цветная капуста

Нежно обжаренная цветная капуста в яйце и мучном кляре — отличный вариант на завтрак.

вкусный и полезный завтрак для похудения
Поджаренная цветная капуста. Фото: anagoloborodko

Полезная каша

"Ещё один вариант каши — резаный овес с льном, веганскими дрожжами и вакаме. Сверху посыпьте кунжутом и полейте оливковым маслом", — рекомендует нутрициолог.

полезная и вкусная каша на завтрак
Полезная каша. Фото: anagoloborodko

Паста из цукини с морепродуктами

Салат из листьев, кусочков манго, черри и кокоса, дополненный морепродуктами, — отличный выбор для здорового завтрака.

паста из цукини на завтрак
Паста из цукини с морепродуктами. Фото: anagoloborodko

Смузи боул

Смузи боул — это трендовый завтрак, который включает три составляющие: смузи, ягоды и посыпку. Голобородько советует добавлять кокос, семена, различные ягоды и веганский протеин.

смузи на завтрак для похудения
Смузи боул. Фото: anagoloborodko

Яйца с любым дополнением

"Яйца можно есть каждый день, экспериментируйте с добавками", — говорит нутрициолог.

яйца на завтрак
Яйца с любым дополнением. Фото: anagoloborodko

Оладьи из цукини

Эти оладьи готовятся на основе натертых цукини. Их можно сочетать с овощами или легким салатом.

оладушки из кабачков на завтрак
Оладьи из цукини. Фото: anagoloborodko

Здоровый завтрак — это не только полезно, но и вкусно. Попробуйте рецепты от нутрициолога и начните свой день с правильного питания. 

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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