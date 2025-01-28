28 котлет із 500 г фаршу — бюджетний студентський рецепт, який вас здивує

Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Цей "студентський" рецепт котлет вразить вас своєю простотою та економністю. З 500 г фаршу ви зможете приготувати 28 смачних котлет, які ідеально підійдуть для будь-якого столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

фарш — 500 г;

часник — 4 зубчики;

цибуля — 2 шт.;

картопля — 500 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — 1 ч.л.;

чорний перець — 1/3 ч.л.;

панірувальні сухарі — 140 г.

Спосіб приготування

Прокрутити через м’ясорубку часник, цибулю та картоплю до фаршу. Додати яйця, сіль, перець і ретельно перемішати масу.

Приготування фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Всипати панірувальні сухарі, перемішати руками до однорідності.

Фарш для котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати котлети мокрими руками. Розігріти олію в сковорідці та обсмажити котлети до золотистого кольору з обох сторін.

Приготування котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти готові котлети на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії.

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