28 котлет із 500 г фаршу — бюджетний студентський рецепт, який вас здивує

28 котлет з 500 г фаршу — "студентський" дуже вдалий рецепт
Цей "студентський" рецепт котлет вразить вас своєю простотою та економністю. З 500 г фаршу ви зможете приготувати 28 смачних котлет, які ідеально підійдуть для будь-якого столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- фарш — 500 г;
- часник — 4 зубчики;
- цибуля — 2 шт.;
- картопля — 500 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 1 ч.л.;
- чорний перець — 1/3 ч.л.;
- панірувальні сухарі — 140 г.
Спосіб приготування
Прокрутити через м’ясорубку часник, цибулю та картоплю до фаршу. Додати яйця, сіль, перець і ретельно перемішати масу.
Всипати панірувальні сухарі, перемішати руками до однорідності.
Сформувати котлети мокрими руками. Розігріти олію в сковорідці та обсмажити котлети до золотистого кольору з обох сторін.
Викласти готові котлети на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії.
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