28 котлет из 500 г фарша — бюджетный студенческий рецепт, который вас удивит

Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Этот "студенческий" рецепт котлет поразит вас своей простотой и экономностью. Из 500 г фарша вы сможете приготовить 28 вкуснейших котлет, которые идеально подойдут для любого стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

фарш — 500 г;

чеснок — 4 зубчика;

лук — 2 шт.;

картофель — 500 г;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 ч.л.;

черный перец — 1/3 ч.л.;

панировочные сухари — 140 г.

Способ приготовления

Прокрутить через мясорубку чеснок, лук и картофель к фаршу. Добавить яйца, соль, перец и тщательно перемешать массу.

Приготовление фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Всыпать панировочные сухари, перемешать руками до однородности.

Фарш для котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты мокрыми руками. Разогреть масло в сковороде и обжарить котлеты до золотистого цвета с обеих сторон.

Приготовление котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить готовые котлеты на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Ранее мы писали рецепт сочных котлет из детства по рецепту бабушки.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.