28 котлет из 500 г фарша — бюджетный студенческий рецепт, который вас удивит

28 котлет из 500 г фарша — "студенческий" очень удачный рецепт
Этот "студенческий" рецепт котлет поразит вас своей простотой и экономностью. Из 500 г фарша вы сможете приготовить 28 вкуснейших котлет, которые идеально подойдут для любого стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- фарш — 500 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- лук — 2 шт.;
- картофель — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1 ч.л.;
- черный перец — 1/3 ч.л.;
- панировочные сухари — 140 г.
Способ приготовления
Прокрутить через мясорубку чеснок, лук и картофель к фаршу. Добавить яйца, соль, перец и тщательно перемешать массу.
Всыпать панировочные сухари, перемешать руками до однородности.
Сформировать котлеты мокрыми руками. Разогреть масло в сковороде и обжарить котлеты до золотистого цвета с обеих сторон.
Выложить готовые котлеты на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
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