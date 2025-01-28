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28 котлет из 500 г фарша — "студенческий" очень удачный рецепт

28 января 2025 00:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
28 котлет из 500 г фарша — бюджетный студенческий рецепт, который вас удивит
Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот "студенческий" рецепт котлет поразит вас своей простотой и экономностью. Из 500 г фарша вы сможете приготовить 28 вкуснейших котлет, которые идеально подойдут для любого стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • фарш — 500 г;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • лук — 2 шт.;
  • картофель — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1 ч.л.;
  • черный перец — 1/3 ч.л.;
  • панировочные сухари — 140 г.

Способ приготовления

Прокрутить через мясорубку чеснок, лук и картофель к фаршу. Добавить яйца, соль, перец и тщательно перемешать массу.

рецепт котлет
Приготовление фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Всыпать панировочные сухари, перемешать руками до однородности.

бюджетные котлеты
Фарш для котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты мокрыми руками. Разогреть масло в сковороде и обжарить котлеты до золотистого цвета с обеих сторон.

Бюджетный рецепт котлет
Приготовление котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить готовые котлеты на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Ранее мы писали рецепт сочных котлет из детства по рецепту бабушки.

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