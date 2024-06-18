Пиріг з абрикосами — покроковий рецепт приготування

Абрикосовий пиріг із сирним тістом — домашня випічка, простий та швидкий десерт
Абрикосова випічка із сирним тістом. Це неймовірно ніжний, літній пиріг, який готується дуже легко та швидко. Готуйте та діліться враженнями.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 120 г вершкового масла (кімнатної температури);
- 250 г кисломолочного сиру (жирністю 5%);
- ванільний цукор;
- 100 г яєць (2 шт.);
- 100 г цукру (4 ст. л.);
- 8 г розпушувача (2 ч. л.);
- 220 г борошна (11 ст. л. без гірки).
Для абрикосової начинки:
- 400 г абрикосів;
- 30 г цукру (1 ст. л. з гіркою + 1 ч. л.);
- 1 апельсин (середній);
- 20 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л.).
Спосіб приготування
Приготуємо абрикосову начинку. Нарізаємо абрикос невеликими шматочками. Змішуємо в сотейнику абрикоси та цукор. Ставимо на плиту та варимо 4-5 хвилин.
Натираємо цедру апельсина на терці. Вичавлюємо з апельсина сік та додаємо кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо, щоб не було грудочок.
Додаємо до абрикосів апельсиновий сік із крохмалем та цедрою. Доводимо масу до кипіння і чекаємо ще 1-2 хвилини, постійно помішуючи. Перекладаємо начинку в іншу місткість, щоб вона охолонула.
Приготуємо сирне тісто. Об'єднуємо у великій мисці: кисломолочний сир, вершкове масло (кімнатної температури), яйця (кімнатної температури), цукор та ванільний цукор. Перемішуємо.
Змішуємо борошно з розпушувачем та додаємо до сирної маси. Все ретельно перемішуємо силіконовою лопаткою. Беремо круглу роз'ємну форму діаметром 22 см, змащуємо краї м'яким вершковим маслом та присипаємо борошном. Перекладаємо у форму половину сирного тіста та розподіляємо його за допомогою столової ложки. Ложку потрібно змочувати у воді, щоб легше було розподілити тісто. Поверх тіста викладаємо абрикосову начинку та розподіляємо її.
Викладаємо другу частину тіста та розподіляємо. Відправляємо пиріг у розігріту до 180 ºС духовку з конвенцією приблизно на 40-45 хвилин.
Дістаємо пиріг з духовки та даємо йому охолонути. Знімаємо форму та посипаємо пиріг цукровою пудрою.
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