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Абрикосовий пиріг із сирним тістом — домашня випічка, простий та швидкий десерт

18 червня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Пиріг з абрикосами — покроковий рецепт приготування
Абрикосовий пиріг. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Абрикосова випічка із сирним тістом. Це неймовірно ніжний, літній пиріг, який готується дуже легко та швидко. Готуйте та діліться враженнями. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 120 г вершкового масла (кімнатної температури);
  • 250 г кисломолочного сиру (жирністю 5%);
  • ванільний цукор;
  • 100 г яєць (2 шт.);
  • 100 г цукру (4 ст. л.);
  • 8 г розпушувача  (2 ч. л.);
  • 220 г борошна (11 ст. л. без гірки). 

Для абрикосової начинки:

  • 400 г абрикосів;
  • 30 г цукру (1 ст. л. з гіркою + 1 ч. л.);
  • 1 апельсин (середній);
  • 20 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л.).

Спосіб приготування 

Приготуємо абрикосову начинку. Нарізаємо абрикос невеликими шматочками.  Змішуємо в сотейнику абрикоси та цукор. Ставимо на плиту та варимо 4-5 хвилин. 

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Нарізані абрикоси. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Натираємо цедру апельсина на терці. Вичавлюємо з апельсина сік та додаємо кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо, щоб не було грудочок.

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Сік та крохмаль. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо до абрикосів апельсиновий сік із крохмалем та цедрою. Доводимо масу до кипіння і чекаємо ще 1-2 хвилини, постійно помішуючи. Перекладаємо начинку в іншу місткість, щоб вона охолонула.

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Сир та яйця. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо сирне тісто.  Об'єднуємо у великій мисці: кисломолочний сир, вершкове масло (кімнатної температури), яйця (кімнатної температури), цукор та ванільний цукор. Перемішуємо.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змішуємо борошно з розпушувачем та додаємо до сирної маси. Все ретельно перемішуємо силіконовою лопаткою. Беремо круглу роз'ємну форму діаметром 22 см, змащуємо краї м'яким вершковим маслом та присипаємо борошном. Перекладаємо у форму половину сирного тіста та розподіляємо його за допомогою столової ложки. Ложку потрібно змочувати у воді, щоб легше було розподілити тісто. Поверх тіста викладаємо абрикосову начинку та розподіляємо її. 

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Приготування пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладаємо другу частину тіста та розподіляємо. Відправляємо пиріг у розігріту до 180 ºС духовку з конвенцією приблизно на 40-45 хвилин. 

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Пиріг з абрикосами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дістаємо пиріг з духовки та даємо йому охолонути. Знімаємо форму та посипаємо пиріг цукровою пудрою.

Раніше ми писали про лікувальне та смачне варення із кульбаби та лимону. 

Ще ми розповідали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

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абрикос
лайфхаки
борошно

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