Пиріг з абрикосами — покроковий рецепт приготування

Абрикосовий пиріг. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Абрикосова випічка із сирним тістом. Це неймовірно ніжний, літній пиріг, який готується дуже легко та швидко. Готуйте та діліться враженнями.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

120 г вершкового масла (кімнатної температури);

250 г кисломолочного сиру (жирністю 5%);

ванільний цукор;

100 г яєць (2 шт.);

100 г цукру (4 ст. л.);

8 г розпушувача (2 ч. л.);

220 г борошна (11 ст. л. без гірки).

Для абрикосової начинки:

400 г абрикосів;

30 г цукру (1 ст. л. з гіркою + 1 ч. л.);

1 апельсин (середній);

20 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л.).

Спосіб приготування

Приготуємо абрикосову начинку. Нарізаємо абрикос невеликими шматочками. Змішуємо в сотейнику абрикоси та цукор. Ставимо на плиту та варимо 4-5 хвилин.

Нарізані абрикоси. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Натираємо цедру апельсина на терці. Вичавлюємо з апельсина сік та додаємо кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо, щоб не було грудочок.

Сік та крохмаль. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо до абрикосів апельсиновий сік із крохмалем та цедрою. Доводимо масу до кипіння і чекаємо ще 1-2 хвилини, постійно помішуючи. Перекладаємо начинку в іншу місткість, щоб вона охолонула.

Сир та яйця. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо сирне тісто. Об'єднуємо у великій мисці: кисломолочний сир, вершкове масло (кімнатної температури), яйця (кімнатної температури), цукор та ванільний цукор. Перемішуємо.

Приготування пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змішуємо борошно з розпушувачем та додаємо до сирної маси. Все ретельно перемішуємо силіконовою лопаткою. Беремо круглу роз'ємну форму діаметром 22 см, змащуємо краї м'яким вершковим маслом та присипаємо борошном. Перекладаємо у форму половину сирного тіста та розподіляємо його за допомогою столової ложки. Ложку потрібно змочувати у воді, щоб легше було розподілити тісто. Поверх тіста викладаємо абрикосову начинку та розподіляємо її.

Приготування пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладаємо другу частину тіста та розподіляємо. Відправляємо пиріг у розігріту до 180 ºС духовку з конвенцією приблизно на 40-45 хвилин.

Пиріг з абрикосами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дістаємо пиріг з духовки та даємо йому охолонути. Знімаємо форму та посипаємо пиріг цукровою пудрою.

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