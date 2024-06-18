Пирог с абрикосами – пошаговый рецепт приготовления

Абрикосовый пирог с творожным тестом — домашняя выпечка, простой и быстрый десерт
Абрикосовая выпечка с творожным тестом. Это невероятно нежный, летний пирог, который готовится очень легко и быстро. Готовьте и делитесь впечатлениями.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 120 г сливочного масла (комнатной температуры);
- 250 г кисломолочного творога (жирностью 5%);
- ванильный сахар;
- 100 г яиц (2 шт.);
- 100 г сахара (4 ст. л.);
- 8 г разрыхлителя (2 ч. л.);
- 220 г муки (11 ст. л. без горки).
Для абрикосовой начинки:
- 400 г абрикоса;
- 30 г сахара (1 ст. л. с горкой + 1 ч. л.);
- 1 апельсин (средний);
- 20 г кукурузного крахмала (2 ст. л.).
Способ приготовления
Приготовим абрикосовую начинку. Нарезаем абрикосы небольшими кусочками. Смешиваем в сотейнике абрикосы и сахар. Ставим на плиту и варим 4-5 минут.
Натираем цедру апельсина на терке. Берем из апельсина сок и добавляем кукурузный крахмал. Перемешиваем, чтобы не было комочков.
Добавляем в абрикосы апельсиновый сок с крахмалом и цедрой. Доводим массу до кипения и ждем еще 1-2 минуты, постоянно помешивая. Перекладываем начинку в другую емкость, чтобы она остыла.
Приготовим творожное тесто. Объединяем в большой миске: творог, сливочное масло (комнатной температуры), яйца (комнатной температуры), сахар и ванильный сахар. Перемешиваем.
Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем в творожную массу. Все тщательно перемешиваем силиконовой лопаткой. Берем круглую разъемную форму диаметром 22 см, смазываем края мягким сливочным маслом и присыпаем мукой. Перекладываем в форму половину творожного теста и распределяем его с помощью столовой ложки. Ложку нужно смачивать в воде, чтобы легче было распределить тесто. Поверх теста выкладываем абрикосовую начинку и распределяем ее.
Выкладываем вторую часть теста и распределяем. Отправляем пирог в разогретую до 180 ºС духовку с конвенцией примерно на 40-45 минут.
Достаем пирог из духовки и даем ему остыть. Снимаем форму и посыпаем пирог сахарной пудрой.
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