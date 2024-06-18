Пирог с абрикосами – пошаговый рецепт приготовления

Абрикосовый пирог. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Абрикосовая выпечка с творожным тестом. Это невероятно нежный, летний пирог, который готовится очень легко и быстро. Готовьте и делитесь впечатлениями.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

120 г сливочного масла (комнатной температуры);

250 г кисломолочного творога (жирностью 5%);

ванильный сахар;

100 г яиц (2 шт.);

100 г сахара (4 ст. л.);

8 г разрыхлителя (2 ч. л.);

220 г муки (11 ст. л. без горки).

Для абрикосовой начинки:

400 г абрикоса;

30 г сахара (1 ст. л. с горкой + 1 ч. л.);

1 апельсин (средний);

20 г кукурузного крахмала (2 ст. л.).

Способ приготовления

Приготовим абрикосовую начинку. Нарезаем абрикосы небольшими кусочками. Смешиваем в сотейнике абрикосы и сахар. Ставим на плиту и варим 4-5 минут.

Нарезанные абрикосы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Натираем цедру апельсина на терке. Берем из апельсина сок и добавляем кукурузный крахмал. Перемешиваем, чтобы не было комочков.

Сок и крахмал. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем в абрикосы апельсиновый сок с крахмалом и цедрой. Доводим массу до кипения и ждем еще 1-2 минуты, постоянно помешивая. Перекладываем начинку в другую емкость, чтобы она остыла.

Сыр и яйца. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим творожное тесто. Объединяем в большой миске: творог, сливочное масло (комнатной температуры), яйца (комнатной температуры), сахар и ванильный сахар. Перемешиваем.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем в творожную массу. Все тщательно перемешиваем силиконовой лопаткой. Берем круглую разъемную форму диаметром 22 см, смазываем края мягким сливочным маслом и присыпаем мукой. Перекладываем в форму половину творожного теста и распределяем его с помощью столовой ложки. Ложку нужно смачивать в воде, чтобы легче было распределить тесто. Поверх теста выкладываем абрикосовую начинку и распределяем ее.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выкладываем вторую часть теста и распределяем. Отправляем пирог в разогретую до 180 ºС духовку с конвенцией примерно на 40-45 минут.

Пирог с абрикосами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Достаем пирог из духовки и даем ему остыть. Снимаем форму и посыпаем пирог сахарной пудрой.

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