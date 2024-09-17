Аджика на зиму без оцту за найсмачнішим рецептом — покроковий рецепт

Аджика на зиму. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Аджика на зиму без оцту — це ідеальний варіант для тих, хто шукає натуральні заготовки без зайвої кислотності. Цей рецепт простий у приготуванні, але вражає своїм насиченим смаком, що стане справжньою окрасою вашого зимового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

помідори 2,5 кг;

морква 1 кг;

болгарський перець 1 кг;

яблука 1 кг;

часник 300 г;

гіркий перець 300 г;

сіль 2 ст. ложки (за смаком);

цукор 3 ст. ложки (за смаком).

Спосіб приготування

За допомогою м'ясорубки подрібнити помідори, солодкий перець, яблука.

Подрібнені помідори. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Гіркий перець очистити але залишити трохи зерен, щоб аджика була гостріша. Також подрібнити за допомогою м'ясорубки. Потім подрібнити моркву, завдяки їй у аджика буде приємна зерниста текстура.

Гострий перець. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставимо овочеву масу на вогонь. Довести до кипиння та варити 20 хвилин. Періодично потрібно помішувати. Додати сіль, перемішати, потім додати цукор. Скуштуйте та за необхідності додайте ще цукру чи солі. Варити ще 5-10 хвилин.

Приготування аджики. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Аджику розливаємо в стерилізовані банки та щільно закриваємо.

Аджика в банці. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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