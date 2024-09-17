Аджика на зиму без оцту за найсмачнішим рецептом — покроковий рецепт

Аджика на зиму без оцту за найсмачнішим рецептом — знадобиться 2,5 кг помідорів
Аджика на зиму без оцту — це ідеальний варіант для тих, хто шукає натуральні заготовки без зайвої кислотності. Цей рецепт простий у приготуванні, але вражає своїм насиченим смаком, що стане справжньою окрасою вашого зимового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- помідори 2,5 кг;
- морква 1 кг;
- болгарський перець 1 кг;
- яблука 1 кг;
- часник 300 г;
- гіркий перець 300 г;
- сіль 2 ст. ложки (за смаком);
- цукор 3 ст. ложки (за смаком).
Спосіб приготування
За допомогою м'ясорубки подрібнити помідори, солодкий перець, яблука.
Гіркий перець очистити але залишити трохи зерен, щоб аджика була гостріша. Також подрібнити за допомогою м'ясорубки. Потім подрібнити моркву, завдяки їй у аджика буде приємна зерниста текстура.
Ставимо овочеву масу на вогонь. Довести до кипиння та варити 20 хвилин. Періодично потрібно помішувати. Додати сіль, перемішати, потім додати цукор. Скуштуйте та за необхідності додайте ще цукру чи солі. Варити ще 5-10 хвилин.
Аджику розливаємо в стерилізовані банки та щільно закриваємо.
Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням.
Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком.
Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.
Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити.
Читайте Новини.LIVE!