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Аджика на зиму без оцту за найсмачнішим рецептом — знадобиться 2,5 кг помідорів

17 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Аджика на зиму без оцту за найсмачнішим рецептом — покроковий рецепт
Аджика на зиму. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Аджика на зиму без оцту — це ідеальний варіант для тих, хто шукає натуральні заготовки без зайвої кислотності. Цей рецепт простий у приготуванні, але вражає своїм насиченим смаком, що стане справжньою окрасою вашого зимового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться: 

  • помідори 2,5 кг;
  • морква 1 кг;
  • болгарський перець 1 кг;
  • яблука 1 кг;
  • часник 300 г;
  • гіркий перець 300 г;
  • сіль 2 ст. ложки (за смаком);
  • цукор 3 ст. ложки (за смаком).

Спосіб приготування 

За допомогою м'ясорубки подрібнити помідори, солодкий перець, яблука. 

рецепт аджики на зиму
Подрібнені помідори. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Гіркий перець очистити але залишити трохи зерен, щоб аджика була гостріша. Також подрібнити за допомогою м'ясорубки. Потім подрібнити моркву, завдяки їй у аджика буде приємна зерниста текстура. 

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Гострий перець. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставимо овочеву масу на вогонь. Довести до кипиння та варити 20 хвилин. Періодично потрібно помішувати. Додати сіль, перемішати, потім додати цукор. Скуштуйте та за необхідності додайте ще цукру чи солі. Варити ще 5-10 хвилин. 

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Приготування аджики. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Аджику розливаємо в стерилізовані банки та щільно закриваємо. 

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Аджика в банці. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням. 

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком. 

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок. 

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити. 

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