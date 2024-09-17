Аджика на зиму без уксуса по вкусному рецепту — пошаговый рецепт

Аджик на зиму. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Аджика на зиму без уксуса — это идеальный вариант для тех, кто ищет натуральные заготовки без лишней кислотности. Этот рецепт простой в приготовлении, но поражает своим насыщенным вкусом и станет настоящим украшением вашего зимнего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

помидоры 2,5 кг;

морковь 1 кг;

болгарский перец 1 кг;

яблоки 1 кг;

чеснок 300 г;

горький перец 300 г;

соль 2 ст. ложки (по вкусу);

сахар 3 ст. ложки (по вкусу).

Способ приготовления

С помощью мясорубки измельчить помидоры, сладкий перец, яблоки.

Размельченные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Горький перец очистить, но оставить немного зерен, чтобы аджика была острее. Также измельчить с помощью мясорубки. Затем измельчить морковь, благодаря ей у аджики будет приятная зернистая текстура.

Острый перец. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставим овощную массу на огонь. Довести до кипения и варить 20 минут. Периодически нужно помешивать. Добавить соль, перемешать, затем добавить сахар. Отведайте и при необходимости добавьте еще сахара или соли. Варить еще 5-10 минут.

Приготовление аджики. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Аджика разливаем в стерилизованные банки и плотно закрываем.

Аджика в банке. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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