Аджика на зиму без уксуса по вкусному рецепту — пошаговый рецепт

Аджика на зиму без уксуса по вкусному рецепту — понадобится 2,5 кг помидоров
Аджика на зиму без уксуса — это идеальный вариант для тех, кто ищет натуральные заготовки без лишней кислотности. Этот рецепт простой в приготовлении, но поражает своим насыщенным вкусом и станет настоящим украшением вашего зимнего стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- помидоры 2,5 кг;
- морковь 1 кг;
- болгарский перец 1 кг;
- яблоки 1 кг;
- чеснок 300 г;
- горький перец 300 г;
- соль 2 ст. ложки (по вкусу);
- сахар 3 ст. ложки (по вкусу).
Способ приготовления
С помощью мясорубки измельчить помидоры, сладкий перец, яблоки.
Горький перец очистить, но оставить немного зерен, чтобы аджика была острее. Также измельчить с помощью мясорубки. Затем измельчить морковь, благодаря ей у аджики будет приятная зернистая текстура.
Ставим овощную массу на огонь. Довести до кипения и варить 20 минут. Периодически нужно помешивать. Добавить соль, перемешать, затем добавить сахар. Отведайте и при необходимости добавьте еще сахара или соли. Варить еще 5-10 минут.
Аджика разливаем в стерилизованные банки и плотно закрываем.
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