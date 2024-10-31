Аджика "Від тітки Тетяни з базару" — секретний рецепт смачної заготовки.

Домашня аджика. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте особливий рецепт аджики на зиму? Аджика "Від тітки Тетяни з базару" — це традиційна заготівля зі справжнім українським колоритом. Простий спосіб приготування і незабутній смак, який зробить ваші страви неповторними.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

6 кг помідорів;

1 кг кислих яблук;

1 кг моркви;

1 кг цибулі;

1,5 кг болгарського перцю;

5-10 шт. червоного гострого перцю;

300 г часнику;

200 мл олії;

250 г цукру;

4 ст. л. солі (без великої гірки);

50 мл оцту 9%.

Спосіб приготування

Промити всі овочі та очистити їх від шкірки, окрім помідорів. Нарізати овочі зручними шматочками. Прокрутити всі підготовлені овочі через м'ясорубку в глибоку миску. Часник подрібнити окремо.

Помідори та перець. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти овочеву масу в каструлю і поставити на вогонь. Варити протягом 1,5 години з моменту закипання.

Приготування аджики. Фото: gospodynka.com.ua

Додати олію, цукор та сіль, ретельно перемішати і продовжувати варити ще 30 хвилин. Додати подрібнений часник і варити ще 15 хвилин. За 5 хвилин до завершення варіння влити оцет і перемішати.

Готова аджика. Фото: gospodynka.com.ua

Розлити гарячу аджику по стерилізованих банках, перевернути догори дном, укутати в теплу тканину та залишити до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак вона як аджика, всі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували інші рецепти аджики. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною та яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати її для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу та рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.