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Аджика "От тети Тани с базара" — секретный рецепт заготовки

31 октября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Аджика "От тети Татьяны из базара" - секретный рецепт вкусной заготовки.
Домашняя аджика. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете особый рецепт аджики на зиму? Аджика "От тети Тани с базара" — это традиционная заготовка с настоящим украинским колоритом. Простой способ приготовления и незабываемый вкус, который сделает ваши блюда неповторимыми.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 6 кг помидоров;
  • 1 кг кислых яблок;
  • 1 кг моркови;
  • 1 кг лука;
  • 1,5 кг болгарского перца;
  • 5-10 шт. красного острого перца;
  • 300 г чеснока;
  • 200 мл масла;
  • 250 г сахара;
  • 4 ст. л. соли (без большой горки);
  • 50 мл уксуса 9%.

Способ приготовления

Промыть все овощи и очистить их от кожуры, кроме помидоров. Нарезать овощи удобными кусочками. Прокрутите все подготовленные овощи через мясорубку в глубокую миску. Чеснок измельчить отдельно.

вкусный рецепт аджики
Помидоры и перец. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить овощную массу в кастрюлю и поставить на огонь. Варить в течение 1,5 часов с момента закипания.

простой вкусный рецепт аджики
Приготовление аджики. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить растительное масло, сахар и соль, тщательно перемешать и продолжать варить еще 30 минут. Добавить измельченный чеснок и варить еще 15 минут. За 5 минут до завершения варки влить уксус и перемешать.

вкусный рецепт аджики на зиму
Готовая аджика. Фото: gospodynka.com.ua

Разлить горячую аджику по стерилизованным банкам, перевернуть вверх дном, укутать в теплую ткань и оставить до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу она как аджика, все мужчины оценят.

Еще мы публиковали другие рецепты аджики. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не чувствуется. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

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