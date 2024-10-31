Аджика "От тети Татьяны из базара" - секретный рецепт вкусной заготовки.

Домашняя аджика. Фото: gospodynka.com.ua

Ищете особый рецепт аджики на зиму? Аджика "От тети Тани с базара" — это традиционная заготовка с настоящим украинским колоритом. Простой способ приготовления и незабываемый вкус, который сделает ваши блюда неповторимыми.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

6 кг помидоров;

1 кг кислых яблок;

1 кг моркови;

1 кг лука;

1,5 кг болгарского перца;

5-10 шт. красного острого перца;

300 г чеснока;

200 мл масла;

250 г сахара;

4 ст. л. соли (без большой горки);

50 мл уксуса 9%.

Способ приготовления

Промыть все овощи и очистить их от кожуры, кроме помидоров. Нарезать овощи удобными кусочками. Прокрутите все подготовленные овощи через мясорубку в глубокую миску. Чеснок измельчить отдельно.

Помидоры и перец. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить овощную массу в кастрюлю и поставить на огонь. Варить в течение 1,5 часов с момента закипания.

Приготовление аджики. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить растительное масло, сахар и соль, тщательно перемешать и продолжать варить еще 30 минут. Добавить измельченный чеснок и варить еще 15 минут. За 5 минут до завершения варки влить уксус и перемешать.

Готовая аджика. Фото: gospodynka.com.ua

Разлить горячую аджику по стерилизованным банкам, перевернуть вверх дном, укутать в теплую ткань и оставить до полного охлаждения.

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Еще мы публиковали другие рецепты аджики. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не чувствуется. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

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