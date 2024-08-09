Ананаси з кабачків, смачний зимовий рецепт з екзотичним смаком — покроковий рецепт.

Ананаси з кабачків. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Ананаси з кабачків — це унікальна заготівля на зиму, яка за смаком не відрізняється від справжніх ананасів. Смачний і простий у приготуванні рецепт порадує вас і ваших близьких своїм екзотичним смаком у холодні місяці. Спробуйте цей незвичайний рецепт, і він неодмінно стане вашим улюбленим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.

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Вам знадобиться:

450 г аличі;

1,5 кг кабачків;

300 г цукру;

1 л 200 мл води.

Спосіб приготування

На дно банки викладаємо аличу. Кабачки ріжемо кільцями або брусочками, або пів кільцями. Щільно їх викладаємо на аличу.

Кабачки та алича. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Заливаємо банки доверху окропом, накриваємо кришками і даємо постояти 15 хвилин. Через 15 хвилин зливаємо воду в каструлю, насипаємо цукор, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо сироп 2 хвилини.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Заливаємо гарячим сиропом банки доверху, накриваємо кришками. На дно каструлі викладаємо рушник, вливаємо воду до половини каструлі, нагріваємо її і ставимо банки.

Кабачки в банці. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Доводимо воду до кипіння, стерилізувати кабачки 20 хвилин. Через 20 хвилин закатуємо кришками.

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