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Ананаси з кабачків — на смак, як ананаси, смачний рецепт на зиму

9 серпня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ананаси з кабачків, смачний зимовий рецепт з екзотичним смаком — покроковий рецепт.
Ананаси з кабачків. Фото: YouTube @Olena_Volevach
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ананаси з кабачків — це унікальна заготівля на зиму, яка за смаком не відрізняється від справжніх ананасів. Смачний і простий у приготуванні рецепт порадує вас і ваших близьких своїм екзотичним смаком у холодні місяці. Спробуйте цей незвичайний рецепт, і він неодмінно стане вашим улюбленим. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня

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Вам знадобиться: 

  • 450 г аличі;
  • 1,5 кг кабачків;
  • 300 г цукру;
  • 1 л 200 мл води. 

Спосіб приготування 

На дно банки викладаємо аличу. Кабачки ріжемо кільцями або брусочками, або пів кільцями. Щільно їх викладаємо на аличу. 

кабачки, як ананаси
Кабачки та алича. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Заливаємо банки  доверху окропом, накриваємо кришками і даємо постояти 15 хвилин. Через 15 хвилин зливаємо воду в каструлю, насипаємо цукор, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо сироп 2 хвилини. 

кабачки, як ананаси на зиму
Приготування маринаду. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Заливаємо гарячим сиропом банки доверху, накриваємо кришками. На дно каструлі викладаємо рушник, вливаємо воду до половини каструлі, нагріваємо її і ставимо банки. 

кабачки, як ананаси рецепт
Кабачки в банці. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Доводимо воду до кипіння, стерилізувати кабачки 20 хвилин. Через 20 хвилин закатуємо кришками.

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