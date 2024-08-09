Ананаси з кабачків, смачний зимовий рецепт з екзотичним смаком — покроковий рецепт.

Ананаси з кабачків — на смак, як ананаси, смачний рецепт на зиму
Ананаси з кабачків — це унікальна заготівля на зиму, яка за смаком не відрізняється від справжніх ананасів. Смачний і простий у приготуванні рецепт порадує вас і ваших близьких своїм екзотичним смаком у холодні місяці. Спробуйте цей незвичайний рецепт, і він неодмінно стане вашим улюбленим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.
Вам знадобиться:
- 450 г аличі;
- 1,5 кг кабачків;
- 300 г цукру;
- 1 л 200 мл води.
Спосіб приготування
На дно банки викладаємо аличу. Кабачки ріжемо кільцями або брусочками, або пів кільцями. Щільно їх викладаємо на аличу.
Заливаємо банки доверху окропом, накриваємо кришками і даємо постояти 15 хвилин. Через 15 хвилин зливаємо воду в каструлю, насипаємо цукор, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо сироп 2 хвилини.
Заливаємо гарячим сиропом банки доверху, накриваємо кришками. На дно каструлі викладаємо рушник, вливаємо воду до половини каструлі, нагріваємо її і ставимо банки.
Доводимо воду до кипіння, стерилізувати кабачки 20 хвилин. Через 20 хвилин закатуємо кришками.
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