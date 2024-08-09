Ананасы из кабачков, вкусный зимний рецепт с экзотическим вкусом – пошаговый рецепт.

Ананасы из кабачков — по вкусу, как ананасы, вкусный рецепт на зиму
Ананасы из кабачков — это уникальная заготовка на зиму, которая по вкусу не отличается от настоящих ананасов. Вкусный и простой в приготовлении рецепт обрадует вас и ваших близких своим экзотическим вкусом в холодные месяцы. Попробуйте этот необычный рецепт, и он обязательно станет вашим любимым.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.
Вам понадобится:
- 450 г алычи;
- 1,5 кг кабачков;
- 300 г сахара;
- 1 л 200мл воды.
Способ приготовления
На дно банки выкладываем алычу. Кабачки режем кольцами или брусочками, или пол кольцами. Плотно их выкладываем на алычу.
Заливаем банки вверх кипятком, накрываем крышками и даем постоять 15 минут. Через 15 минут сливаем воду в кастрюлю, насыпаем сахар, ставим на огонь, доводим до кипения и кипятим сироп 2 минуты.
Заливаем горячим сиропом банки жо верха, накрываем крышками. На дно кастрюли выкладываем полотенце, вливаем воду в половину кастрюли, нагреваем ее и ставим банки.
Доводим воду до кипения, стерилизуйте кабачки 20 минут. Через 20 минут закатываем крышками.
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