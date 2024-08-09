Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Ананасы из кабачков — по вкусу, как ананасы, вкусный рецепт на зиму arrow

Ананасы из кабачков — по вкусу, как ананасы, вкусный рецепт на зиму

9 августа 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ананасы из кабачков, вкусный зимний рецепт с экзотическим вкусом – пошаговый рецепт.
Ананасы из кабачков. Фото: YouTube @Olena_Volevach
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ананасы из кабачков — это уникальная заготовка на зиму, которая по вкусу не отличается от настоящих ананасов. Вкусный и простой в приготовлении рецепт обрадует вас и ваших близких своим экзотическим вкусом в холодные месяцы. Попробуйте этот необычный рецепт, и он обязательно станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 450 г алычи;
  • 1,5 кг кабачков;
  • 300 г сахара;
  • 1 л 200мл воды.

Способ приготовления

На дно банки выкладываем алычу. Кабачки режем кольцами или брусочками, или пол кольцами. Плотно их выкладываем на алычу.

кабачки, как ананасы
Кабачки и алыча. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Заливаем банки вверх кипятком, накрываем крышками и даем постоять 15 минут. Через 15 минут сливаем воду в кастрюлю, насыпаем сахар, ставим на огонь, доводим до кипения и кипятим сироп 2 минуты.

кабачки, как ананасы на зиму
Приготовление маринада. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Заливаем горячим сиропом банки жо верха, накрываем крышками. На дно кастрюли выкладываем полотенце, вливаем воду в половину кастрюли, нагреваем ее и ставим банки.

кабачки, как ананасы рецепт
Кабачки в банке. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Доводим воду до кипения, стерилизуйте кабачки 20 минут. Через 20 минут закатываем крышками.

Раньше мы писали, почему для консервации категорически не подходит йодированная соль .

Еще мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки и крышки для консервации — быстрые способы.

Рекомендуем ознакомиться с информацией, можно ли использовать яблочный уксус при консервации продуктов — полезные советы.

рецепты лайфхаки заготовка на зиму кабачки на зиму кабачки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:08 В России готовятся к обороне Курской АЭС, — росСМИ

20:05 Литва передаст Украине новый пакет военной помощи — что туда войдет

20:04 Кабмин предоставил пограничной службе доступ ко всем электронным базам и реестрам

20:04 Синоптики обещают опасную погоду на выходные — в каких областях водителям следует быть осторожнее

20:00 Отсрочка для педагогов — какие работники не имеют на нее права

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

19:56 В Винницкой области вандал повредил 70 могил гражданских и военных

19:54 В сети сообщают, что Суджа перешла под контроль вооруженных сил — что происходит в городе

19:52 Комитет по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о гражданских партнерствах

19:36 На Днепропетровщине подростки изуродовали могилу военного — их задержала полиция

19:34 Военный объяснил, чего не имеют права делать работники ТЦК

20:08 В России готовятся к обороне Курской АЭС, — росСМИ

20:05 Литва передаст Украине новый пакет военной помощи — что туда войдет

20:04 Кабмин предоставил пограничной службе доступ ко всем электронным базам и реестрам

20:04 Синоптики обещают опасную погоду на выходные — в каких областях водителям следует быть осторожнее

20:00 Отсрочка для педагогов — какие работники не имеют на нее права

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

19:56 В Винницкой области вандал повредил 70 могил гражданских и военных

19:54 В сети сообщают, что Суджа перешла под контроль вооруженных сил — что происходит в городе

19:52 Комитет по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о гражданских партнерствах

19:36 На Днепропетровщине подростки изуродовали могилу военного — их задержала полиция

19:34 Военный объяснил, чего не имеют права делать работники ТЦК

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

Text

18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

Text

17:50 Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

Text

16:53 Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

Text

14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Text

11:38 Достаточно одного документа — юрист объяснил, как военнообязанным сообщать о бронировании

Text

08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

8 августа 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

8 августа 2024

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

30 июля 2024

06:10 Пенсии по инвалидности — какие начислят минимальные размеры выплат в августе

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут