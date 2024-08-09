Ананасы из кабачков, вкусный зимний рецепт с экзотическим вкусом – пошаговый рецепт.

Ананасы из кабачков. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Ананасы из кабачков — это уникальная заготовка на зиму, которая по вкусу не отличается от настоящих ананасов. Вкусный и простой в приготовлении рецепт обрадует вас и ваших близких своим экзотическим вкусом в холодные месяцы. Попробуйте этот необычный рецепт, и он обязательно станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

450 г алычи;

1,5 кг кабачков;

300 г сахара;

1 л 200мл воды.

Способ приготовления

На дно банки выкладываем алычу. Кабачки режем кольцами или брусочками, или пол кольцами. Плотно их выкладываем на алычу.

Кабачки и алыча. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Заливаем банки вверх кипятком, накрываем крышками и даем постоять 15 минут. Через 15 минут сливаем воду в кастрюлю, насыпаем сахар, ставим на огонь, доводим до кипения и кипятим сироп 2 минуты.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Заливаем горячим сиропом банки жо верха, накрываем крышками. На дно кастрюли выкладываем полотенце, вливаем воду в половину кастрюли, нагреваем ее и ставим банки.

Кабачки в банке. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Доводим воду до кипения, стерилизуйте кабачки 20 минут. Через 20 минут закатываем крышками.

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