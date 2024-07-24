Смачні бризолі з фаршем до сніданку — покроковий рецепт приготування

Бризолі з м'ясною начинкою. Фото: YouTube @panfartuh

Дуже смачний та ситний сніданок, який готується з яєць та фаршу. Ідеальний початок дня, зберігайте собі цей рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

Читайте також:

Вам знадобитьься:

яйця 5-6 шт.;

фарш 350 г;

цибуля (невелика);

сіль, перець.

Для соусу:

сметана 2 ст. л.;

майонез 1 ст. л.;

сушений часник 1 ч. л.

Спосіб приготування

Яйця можна збивати всі разом або кожне окремо. Загалом має виходити одне яйце — один млинець. Для того, щоб смажити, ллємо трохи олії.

Яєчна маса. Фото: YouTube @panfartuh

До фаршу натерти цибулю, посолити та поперчити за смаком. Для соусу змішати сметану, майонез та сушений часник.

Приготування бризолі. Фото: YouTube @panfartuh

Спершу невеликим шаром нанести фарш, тоді соус і закручуємо.

Фарш та соус. Фото: YouTube @panfartuh

Кладемо на пергамент у деко і готуємо у духовці 10 хвилин. Посипати натертим твердим сиром — і ще на 10 хвилин у духовку.

Бризолі з начинкою. Фото: YouTube @panfartuh

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобляться вода та борошно.