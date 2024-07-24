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Апетитні бризолі з м'ясною начинкою до сніданку

24 липня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачні бризолі з фаршем до сніданку — покроковий рецепт приготування
Бризолі з м'ясною начинкою. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Дуже смачний та ситний сніданок, який готується з яєць та фаршу. Ідеальний початок дня, зберігайте собі цей рецепт. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти

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Вам знадобитьься: 

  • яйця 5-6 шт.;
  • фарш 350 г;
  • цибуля (невелика);
  • сіль, перець. 

Для соусу: 

  • сметана 2 ст. л.;
  • майонез 1 ст. л.;
  • сушений часник 1 ч. л.

Спосіб приготування 

Яйця можна збивати всі разом або кожне окремо. Загалом має виходити одне яйце — один млинець. Для того, щоб смажити, ллємо трохи олії.

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Яєчна маса. Фото: YouTube @panfartuh

До фаршу натерти цибулю, посолити та поперчити за смаком. Для соусу змішати сметану, майонез та сушений часник.

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Приготування бризолі. Фото: YouTube @panfartuh

Спершу невеликим шаром нанести фарш, тоді соус і закручуємо.

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Фарш та соус. Фото: YouTube @panfartuh

Кладемо на пергамент у деко і готуємо у духовці 10 хвилин. Посипати натертим твердим сиром — і ще на 10 хвилин у духовку.

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Бризолі з начинкою. Фото: YouTube @panfartuh

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