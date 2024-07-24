Смачні бризолі з фаршем до сніданку — покроковий рецепт приготування

Апетитні бризолі з м'ясною начинкою до сніданку
Дуже смачний та ситний сніданок, який готується з яєць та фаршу. Ідеальний початок дня, зберігайте собі цей рецепт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобитьься:
- яйця 5-6 шт.;
- фарш 350 г;
- цибуля (невелика);
- сіль, перець.
Для соусу:
- сметана 2 ст. л.;
- майонез 1 ст. л.;
- сушений часник 1 ч. л.
Спосіб приготування
Яйця можна збивати всі разом або кожне окремо. Загалом має виходити одне яйце — один млинець. Для того, щоб смажити, ллємо трохи олії.
До фаршу натерти цибулю, посолити та поперчити за смаком. Для соусу змішати сметану, майонез та сушений часник.
Спершу невеликим шаром нанести фарш, тоді соус і закручуємо.
Кладемо на пергамент у деко і готуємо у духовці 10 хвилин. Посипати натертим твердим сиром — і ще на 10 хвилин у духовку.
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