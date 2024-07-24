Вкусные бризоли с фаршем к завтраку – пошаговый рецепт приготовления

Аппетитные бризоли с мясной начинкой к завтраку
Очень вкусный и сытный завтрак, который готовится из яиц и фарша. Идеальное начало дня, сохраняйте себе этот рецепт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- яйца 5-6 шт;
- фарш 350 г;
- лук (небольшой);
- соль, перец.
Для соуса:
- сметана 2 ст.л;
- майонез 1 ст.л;
- сушеный чеснок 1 ч.л.
Способ приготовления
Яйца можно взбивать все вместе или каждое по отдельности. В общем, должно выходить одно яйцо — один блин. Для того чтобы обжарить, наливаем немного масла.
В фарш натереть лук, посолить и поперчить по вкусу. Для соуса смешать сметану, майонез и сушеный чеснок.
Сначала небольшим слоем нанести фарш, потом соус и закручиваем.
Кладем на пергамент в противень и готовим в духовке 10 минут. Посыпать натертым сыром и еще на 10 минут в духовку.
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