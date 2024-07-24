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Аппетитные бризоли с мясной начинкой к завтраку

24 июля 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусные бризоли с фаршем к завтраку – пошаговый рецепт приготовления
Бризель с мясной начинкой. Фото: YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Очень вкусный и сытный завтрак, который готовится из яиц и фарша. Идеальное начало дня, сохраняйте себе этот рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • яйца 5-6 шт;
  • фарш 350 г;
  • лук (небольшой);
  • соль, перец.

Для соуса:

  • сметана 2 ст.л;
  • майонез 1 ст.л;
  • сушеный чеснок 1 ч.л.

Способ приготовления

Яйца можно взбивать все вместе или каждое по отдельности. В общем, должно выходить одно яйцо — один блин. Для того чтобы обжарить, наливаем немного масла.

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Яичная масса. Фото: YouTube @panfartuh

В фарш натереть лук, посолить и поперчить по вкусу. Для соуса смешать сметану, майонез и сушеный чеснок.

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Приготовление бризола. Фото: YouTube @panfartuh

Сначала небольшим слоем нанести фарш, потом соус и закручиваем.

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Фарш и соус. Фото: YouTube @panfartuh

Кладем на пергамент в противень и готовим в духовке 10 минут. Посыпать натертым сыром и еще на 10 минут в духовку.

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Бризель с начинкой. Фото: YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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