Вкусные бризоли с фаршем к завтраку – пошаговый рецепт приготовления

Бризель с мясной начинкой. Фото: YouTube @panfartuh

Очень вкусный и сытный завтрак, который готовится из яиц и фарша. Идеальное начало дня, сохраняйте себе этот рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

яйца 5-6 шт;

фарш 350 г;

лук (небольшой);

соль, перец.

Для соуса:

сметана 2 ст.л;

майонез 1 ст.л;

сушеный чеснок 1 ч.л.

Способ приготовления

Яйца можно взбивать все вместе или каждое по отдельности. В общем, должно выходить одно яйцо — один блин. Для того чтобы обжарить, наливаем немного масла.

Яичная масса. Фото: YouTube @panfartuh

В фарш натереть лук, посолить и поперчить по вкусу. Для соуса смешать сметану, майонез и сушеный чеснок.

Приготовление бризола. Фото: YouTube @panfartuh

Сначала небольшим слоем нанести фарш, потом соус и закручиваем.

Фарш и соус. Фото: YouTube @panfartuh

Кладем на пергамент в противень и готовим в духовке 10 минут. Посыпать натертым сыром и еще на 10 минут в духовку.

Бризель с начинкой. Фото: YouTube @panfartuh

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