Простий та смачний рецепт приготування аджики на зиму — покрокове приготування

Ароматна аджика на зиму — простий та смачний рецепт
Простий рецепт аджики. Якщо любите дуже гостре, то перець чилі можете додати в кінці з часником. Або ж можна зробити соус зовсім не гострим, все за вашим смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі.
Вам знадобиться:
- 6 кг помідорів;
- 1 кг яблук (кислих);
- 1 кг моркви;
- 1 кг цибулі;
- 1,5 кг болгарського перцю;
- 5-10 шт червоного гострого перцю;
- 300 г часнику;
- 200 мл олії;
- 250 г цукру ;
- 4 ст. л. солі (без великої гірки);
- 50 мл оцту 9%.
Спосіб приготування
Всі овочі потрібно помити та очистити, щоб їх було зручно подрібнити. З помідорів шкірку знімати не потрібно.
Все подрібнити за допомогою м’ясорубки. Часник потрібно подрібнити окремо, його будемо додавати пізніше.
1,5 год варити (без часнику) + 30 хвилин з олією, цукром та сіллю + 15 хвилин з часником (останні 5 хвилин потрібно додати оцет).
Гарячу аджику розлити в стерилізовані банки.
Залишити аджику до охолодження й можна зберігати.
Раніше ми публікували рецепти різних аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати при приготуванні борщу.
Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.
А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом.
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