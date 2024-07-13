Простой и вкусный рецепт приготовления аджики на зиму – пошаговое приготовление

Аджика на зиму. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Простой рецепт аджики. Если вы любите очень острое, то перец чили можете добавить в конце с чесноком. Или же можно сделать соус совсем не острым, все по вашему вкусу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юли.

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Вам понадобится:

6 кг помидоров;

1 кг яблок (кислых);

1 кг моркови;

1 кг лука;

1,5 кг болгарского перца;

5-10 шт. красного острого перца;

300 г чеснока;

200 мл масла растительного;

250 г сахара;

4 ст. л. соли (без большой горки);

50 мл уксуса 9%.

Способ приготовления

Все овощи нужно промыть и очистить, чтобы их было удобно измельчить. С помидоров шкурку снимать не нужно.

Ингредиенты для аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Все измельчить с помощью мясорубки. Чеснок нужно измельчить отдельно, его будем добавлять позже.

Приготовление аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

1,5 часа варить (без чеснока) + 30 минут с маслом, сахаром и солью + 15 минут с чесноком (последние 5 минут нужно добавить уксус).

Приготовление аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Горячую аджику разлить в стерилизованные банки.

Приготовление аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Оставить аджику до охлаждения и хранить.

Приготовление аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Раньше мы публиковали рецепты разных аджик. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете ее использовать при приготовлении борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или к супу и рагу, а кое-кто ест ее прямо со свежим хлебом.