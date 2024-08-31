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Ароматна домашня ковбаса — найкращий родинний рецепт

31 серпня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ароматна домашня ковбаса — покроковий рецепт
Домашня ковбаса. Фото: Скріншот YouTube @twinskitchen76
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Насолоджуйтесь справжнім смаком домашньої ковбаси за найкращим родинним рецептом, який передавався з покоління в покоління. Ароматні спеції, соковите м'ясо та любов до кулінарії створюють неперевершене поєднання, яке збере за столом всю родину та здивує гостей своїм неповторним смаком і домашнім затишком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen

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Вам знадобиться: 

  • свинина (ошийок, лопатка, задня частина) 2-2.5 кг;
  • сало 1 кг;
  • цибуля 3-5 шт;
  • часник 1-2 головки;
  • сіль 1 ст.л;
  • цукор 1 ч.л;
  • сушений мелений часник 1 ч.л;
  • італійські трави 1 ч.л;
  • чорний мелений перець 1 ч.л;
  • рослинна олія для смаження;
  • свинячі тонкі чищені кишки (приблизно 6 м, але краще мати більше на випадок тріскання).

Спосіб приготування 

Промийте свинячу кишку, навіть якщо вона вже готова, промита та запакована. Все одно обов’язково промийте її під проточною водою. Щоб кишки не висихали, краще зберігати їх у воді. Перед начиненням ковбаси дістаньте кишки з води та дайте їм стекти. Видаліть кістки та хрящі з м’яса. М'ясо і сало повинні бути без шкірки. Наріжте м'ясо невеликими шматочками розміром приблизно 1 см на 1 см. Аналогічно наріжте сало та додайте його до м'яса.

рецепт домашньї ковбаси
Фарш та часник. Фото: Скріншот YouTube @twinskitchen76

Подрібніть часник і цибулю в комбайні та додайте до м’яса. Додайте всі перелічені спеції та ретельно перемішуйте руками протягом 3-5 хвилин. Потім поставте м'ясо в холодильник на 1-2 години для охолодження та маринування. Натягніть кишку на спеціальну насадку для м'ясорубки або комбайна для начинення ковбаси. Якщо у вас немає спеціальної насадки, можна обрізати пластикову пляшку, створивши конус, і натягнути кишку на горлечко. Допомагайте собі ложкою під час заповнення фаршем.

простий рецепт домашньї ковбаси
Приготування ковбаси. Фото: Скріншот YouTube @twinskitchen76

Обережно та поступово наповнюйте кишку фаршем через трубочку. Ковбаса не повинна бути надто щільною, щоб уникнути розривів під час смаження. Зав’яжіть кінчики ковбаси ниткою з обох сторін. Якщо виявите дірку, затягніть кишку ниткою перед нею. Можна також зав’язати ковбасу ниткою в кількох місцях, щоб отримати багато маленьких ковбасок.

смачна домашня ковбаса
Ковбаса на пательні. Фото: Скріншот YouTube @twinskitchen76

Перед смаженням проколюйте ковбасу зубочисткою або голкою кожні 2-3 см по всій довжині, щоб уникнути розривів. Смажте ковбасу на розігрітій сковороді з рослинною олією, формуючи кільце.

родинний рецепт домашньї ковбаси
Смажена ковбаса. Ковбаса на пательні. Фото: Скріншот YouTube @twinskitchen76

Проколюйте ковбасу кожні 2-3 хвилини на початку, а потім кожні 5 хвилин. Смажте на повільному вогні з обох сторін до готовності, приблизно 20 хвилин. Не забувайте регулярно проколювати ковбасу під час приготування.

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