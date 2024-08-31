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Ароматная домашняя колбаса — лучший семейный рецепт

31 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ароматная домашняя колбаса – пошаговый рецепт
Домашняя колбаса. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Наслаждайтесь настоящим вкусом домашней колбасы по наилучшему семейному рецепту, который передавался из поколения в поколение. Ароматные специи, сочное мясо и любовь к кулинарии создают непревзойденное сочетание, которое соберет за столом всю семью и удивит гостей своим неповторимым вкусом и домашним уютом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

  • свинина (ошеек, лопатка, задняя часть) 2-2.5 кг;
  • сало 1 кг;
  • лук 3-5 шт;
  • чеснок 1-2 головки;
  • соль 1 ст.л;
  • сахар – 1 ч.л;
  • сушеный молотый чеснок 1 ч.л;
  • итальянские травы 1 ч.л;
  • черный молотый перец 1 ч.л;
  • растительное масло для жарки;
  • свиные тонкие очищенные кишки (примерно 6 м, но лучше иметь больше на случай трескания).

Способ приготовления

Промойте свиную кишку, даже если она уже готова, промыта и упакована. Все равно обязательно промойте под проточной водой. Чтобы кишки не высыхали, лучше хранить в воде. Перед начинкой колбасы извлеките кишки из воды и дайте им стечь. Удалите кости и хрящи из мяса. Мясо и сало должны быть без кожуры. Нарежьте мясо небольшими кусочками размером 1 см на 1 см. Аналогично нарежьте сало и добавьте его к мясу.

рецепт домашней колбасы
Фарш и чеснок. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Размельчите чеснок и лук в комбайне и добавьте к мясу. Добавьте все перечисленные специи и кропотливо перемешивайте руками в течение 3-5 минут. Затем поставьте мясо в холодильник на 1-2 часа для охлаждения и маринования. Натяните кишку на специальную насадку для мясорубки или комбайна для начинки колбасы. Если у вас нет специальной насадки, можно обрезать пластиковую бутылку, создав конус, и натянуть кишку на горлышко. Помогайте ложкой во время заполнения фаршем.

простой рецепт домашней колбасы
Приготовление колбасы. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Аккуратно и постепенно наполняйте кишку фаршем через трубочку. Колбаса не должна быть слишком плотной во избежание разрывов во время жарки. Завяжите кончики колбасы нитью с обеих сторон. Если обнаружите дырку, затяните кишку нитью перед ней. Можно также завязать колбасу нитью в нескольких местах, чтобы получить много маленьких колбасок.

вкусная домашняя колбаса
Колбаса на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Перед жаркой прокалывайте колбасу зубочисткой или иглой каждые 2-3 см по всей длине во избежание разрывов. Жарьте колбасу на разогретой сковороде с растительным маслом, формируя кольцо.

семейный рецепт домашней колбасы
Жареная колбаса. Колбаса на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Прокалывайте колбасу каждые 2-3 минуты в начале, а затем каждые 5 минут. Жарьте на медленном огне с обеих сторон до готовности примерно 20 минут. Не забывайте регулярно прокалывать колбасу во время приготовления.

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