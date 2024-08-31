Ароматная домашняя колбаса – пошаговый рецепт

Ароматная домашняя колбаса — лучший семейный рецепт
Наслаждайтесь настоящим вкусом домашней колбасы по наилучшему семейному рецепту, который передавался из поколения в поколение. Ароматные специи, сочное мясо и любовь к кулинарии создают непревзойденное сочетание, которое соберет за столом всю семью и удивит гостей своим неповторимым вкусом и домашним уютом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- свинина (ошеек, лопатка, задняя часть) 2-2.5 кг;
- сало 1 кг;
- лук 3-5 шт;
- чеснок 1-2 головки;
- соль 1 ст.л;
- сахар – 1 ч.л;
- сушеный молотый чеснок 1 ч.л;
- итальянские травы 1 ч.л;
- черный молотый перец 1 ч.л;
- растительное масло для жарки;
- свиные тонкие очищенные кишки (примерно 6 м, но лучше иметь больше на случай трескания).
Способ приготовления
Промойте свиную кишку, даже если она уже готова, промыта и упакована. Все равно обязательно промойте под проточной водой. Чтобы кишки не высыхали, лучше хранить в воде. Перед начинкой колбасы извлеките кишки из воды и дайте им стечь. Удалите кости и хрящи из мяса. Мясо и сало должны быть без кожуры. Нарежьте мясо небольшими кусочками размером 1 см на 1 см. Аналогично нарежьте сало и добавьте его к мясу.
Размельчите чеснок и лук в комбайне и добавьте к мясу. Добавьте все перечисленные специи и кропотливо перемешивайте руками в течение 3-5 минут. Затем поставьте мясо в холодильник на 1-2 часа для охлаждения и маринования. Натяните кишку на специальную насадку для мясорубки или комбайна для начинки колбасы. Если у вас нет специальной насадки, можно обрезать пластиковую бутылку, создав конус, и натянуть кишку на горлышко. Помогайте ложкой во время заполнения фаршем.
Аккуратно и постепенно наполняйте кишку фаршем через трубочку. Колбаса не должна быть слишком плотной во избежание разрывов во время жарки. Завяжите кончики колбасы нитью с обеих сторон. Если обнаружите дырку, затяните кишку нитью перед ней. Можно также завязать колбасу нитью в нескольких местах, чтобы получить много маленьких колбасок.
Перед жаркой прокалывайте колбасу зубочисткой или иглой каждые 2-3 см по всей длине во избежание разрывов. Жарьте колбасу на разогретой сковороде с растительным маслом, формируя кольцо.
Прокалывайте колбасу каждые 2-3 минуты в начале, а затем каждые 5 минут. Жарьте на медленном огне с обеих сторон до готовности примерно 20 минут. Не забывайте регулярно прокалывать колбасу во время приготовления.
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