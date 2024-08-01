Ароматна Навариста рибна юшка від Клопотенка — покроковий рецепт приготування

Ароматна навариста рибна юшка та секрети її приготування від Клопотенка
Ароматна навариста рибна юшка – ідеальна страва для справжніх гурманів. Дізнайтеся всі секрети її приготування від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка, щоб здивувати своїх рідних і близьких неперевершеним смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 500-700 г коропа;
- 2-3 моркви;
- ¼ кореня селери (100-150 г);
- 1 цибулина;
- 1 корінь петрушки;
- 1 пучок стебел петрушки;
- 2-3 картоплини;
- 3,5 л води;
- 1 зубчик часнику;
- 5-6 лаврового листя;
- 50 г вершкового масла (82,5%);
- 50 мл коньяку;
- 3-4 томати;
- 10-12 горошин запашного перцю;
- 1 ч. л. зерен коріандру;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування
Очистіть коропа і видаліть начинки, якщо використовуєте цілу рибу. Філе можна залишити цілим чи нарізати порційними шматками. Очистіть і наріжте великими шматками моркву, цибулю розріжте навпіл, а селера поріжте довільними шматками.
Розігрійте суху сковороду та обсмажте на ній овочі до появи золотистої скоринки. Перекладіть обсмажені овочі в каструлю, залийте 3,5 л води та варіть на середньому вогні 30 хвилин. Додайте лаврове листя та горошини запашного перцю.
Натерти помідори на великій тертці, щоб отримати томатне пюре. У тій же сковороді, де обсмажували овочі, розтопіть вершкове маслододайте томатне пюре. Гасіть 10-15 хвилин до загусання. Влийте коньяк і зачекайте, поки випарується алкоголь. Перелийте засмажку в бульйон. Очистіть і наріжте картоплю середніми кубиками, морква, що залишилися - кільцями або півкільцями. Додайте овочі до бульйону.
Стебла петрушки перев'яжіть кулінарною ниткою і додайте в бульйон. Це спростить їх видалення з юшки наприкінці приготування. Викладіть у каструлю коропа і додайте зерна коріандру. Варіть ще 20 хвилин, потім посоліть до смаку.
Видаліть із готової юшки половинки цибулі та корінь селери, щоб вони не продовжували віддавати свої смаки. Викладіть рибу на окрему тарілку, щоб уникнути попадання кісток у суп. Приправте юшку свіжомеленим перцем, подрібненою зеленню петрушки і вичавте зубчик часнику.
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