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Ароматна навариста рибна юшка та секрети її приготування від Клопотенка

1 серпня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ароматна Навариста рибна юшка від Клопотенка — покроковий рецепт приготування
Рибна юшка. Фото: klopotenko.com
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ароматна навариста рибна юшка – ідеальна страва для справжніх гурманів. Дізнайтеся всі секрети її приготування від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка, щоб здивувати своїх рідних і близьких неперевершеним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • 500-700 г коропа;
  • 2-3 моркви;
  • ¼ кореня селери (100-150 г);
  • 1 цибулина;
  • 1 корінь петрушки;
  • 1 пучок стебел петрушки;
  • 2-3 картоплини;
  • 3,5 л води;
  • 1 зубчик часнику;
  • 5-6 лаврового листя;
  • 50 г вершкового масла (82,5%);
  • 50 мл коньяку;
  • 3-4 томати;
  • 10-12 горошин запашного перцю;
  • 1 ч. л. зерен коріандру;
  • сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування 

Очистіть коропа і видаліть начинки, якщо використовуєте цілу рибу. Філе можна залишити цілим чи нарізати порційними шматками. Очистіть і наріжте великими шматками моркву, цибулю розріжте навпіл, а селера поріжте довільними шматками.

рецепт юшки з риби рецепт
Риба та часник. Фото: klopotenko.com

Розігрійте суху сковороду та обсмажте на ній овочі до появи золотистої скоринки. Перекладіть обсмажені овочі в каструлю, залийте 3,5 л води та варіть на середньому вогні 30 хвилин. Додайте лаврове листя та горошини запашного перцю.

приготування рибної юшки
Приготування юшки. Фото: klopotenko.com

Натерти помідори на великій тертці, щоб отримати томатне пюре. У тій же сковороді, де обсмажували овочі, розтопіть вершкове маслододайте томатне пюре. Гасіть 10-15 хвилин до загусання. Влийте коньяк і зачекайте, поки випарується алкоголь. Перелийте засмажку в бульйон. Очистіть і наріжте картоплю середніми кубиками, морква, що залишилися - кільцями або півкільцями. Додайте овочі до бульйону.

рецепт рибної юшки від Клопотенка
Томатна засмажка. Фото: klopotenko.com

Стебла петрушки перев'яжіть кулінарною ниткою і додайте в бульйон. Це спростить їх видалення з юшки наприкінці приготування. Викладіть у каструлю коропа і додайте зерна коріандру. Варіть ще 20 хвилин, потім посоліть до смаку.

смачна рибна юшка рецепт
Рибна юшка. Фото: klopotenko.com

Видаліть із готової юшки половинки цибулі та корінь селери, щоб вони не продовжували віддавати свої смаки. Викладіть рибу на окрему тарілку, щоб уникнути попадання кісток у суп. Приправте юшку свіжомеленим перцем, подрібненою зеленню петрушки і вичавте зубчик часнику.

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