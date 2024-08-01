Ароматна Навариста рибна юшка від Клопотенка — покроковий рецепт приготування

Рибна юшка. Фото: klopotenko.com

Ароматна навариста рибна юшка – ідеальна страва для справжніх гурманів. Дізнайтеся всі секрети її приготування від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка, щоб здивувати своїх рідних і близьких неперевершеним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

500-700 г коропа;

2-3 моркви;

¼ кореня селери (100-150 г);

1 цибулина;

1 корінь петрушки;

1 пучок стебел петрушки;

2-3 картоплини;

3,5 л води;

1 зубчик часнику;

5-6 лаврового листя;

50 г вершкового масла (82,5%);

50 мл коньяку;

3-4 томати;

10-12 горошин запашного перцю;

1 ч. л. зерен коріандру;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

Очистіть коропа і видаліть начинки, якщо використовуєте цілу рибу. Філе можна залишити цілим чи нарізати порційними шматками. Очистіть і наріжте великими шматками моркву, цибулю розріжте навпіл, а селера поріжте довільними шматками.

Риба та часник. Фото: klopotenko.com

Розігрійте суху сковороду та обсмажте на ній овочі до появи золотистої скоринки. Перекладіть обсмажені овочі в каструлю, залийте 3,5 л води та варіть на середньому вогні 30 хвилин. Додайте лаврове листя та горошини запашного перцю.

Приготування юшки. Фото: klopotenko.com

Натерти помідори на великій тертці, щоб отримати томатне пюре. У тій же сковороді, де обсмажували овочі, розтопіть вершкове маслододайте томатне пюре. Гасіть 10-15 хвилин до загусання. Влийте коньяк і зачекайте, поки випарується алкоголь. Перелийте засмажку в бульйон. Очистіть і наріжте картоплю середніми кубиками, морква, що залишилися - кільцями або півкільцями. Додайте овочі до бульйону.

Томатна засмажка. Фото: klopotenko.com

Стебла петрушки перев'яжіть кулінарною ниткою і додайте в бульйон. Це спростить їх видалення з юшки наприкінці приготування. Викладіть у каструлю коропа і додайте зерна коріандру. Варіть ще 20 хвилин, потім посоліть до смаку.

Рибна юшка. Фото: klopotenko.com

Видаліть із готової юшки половинки цибулі та корінь селери, щоб вони не продовжували віддавати свої смаки. Викладіть рибу на окрему тарілку, щоб уникнути попадання кісток у суп. Приправте юшку свіжомеленим перцем, подрібненою зеленню петрушки і вичавте зубчик часнику.

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