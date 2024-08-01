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Ароматная наваристая уха и секреты ее приготовления от Клопотенко

1 августа 2024 12:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ароматная наваристая уха от Клопотенко — пошаговый рецепт приготовления
Рыбная уха. Фото: klopotenko.com
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ароматная наваристая уха — идеальное блюдо для настоящих гурманов. Узнайте все секреты ее приготовления от известного шеф-повара Евгения Клопотенко, чтобы удивить своих родных и близких непревзойденным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 500-700 г карпа;
  • 2-3 моркови;
  • ¼ корня сельдерея (100-150 г);
  • 1 луковица;
  • 1 корень петрушки;
  • 1 пучок стеблей петрушки;
  • 2-3 картофелины;
  • 3,5 л воды;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 5-6 лавровых листьев;
  • 50 г сливочного масла (82,5%);
  • 50 мл коньяка;
  • 3-4 томата;
  • 10-12 горошин душистого перца;
  • 1 ч. л. зерен кориандра;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Очистите карпа и удалите внутренность, используя целую рыбу. Филе можно оставить целиком или нарезать порционными кусками. Очистите и нарежьте большими кусками морковь, лук разрежьте пополам, а сельдерей порежьте произвольными кусками.

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Рыба и чеснок. Фото: klopotenko.com

Разогрейте сухую сковороду и обжарьте овощи до появления золотистой корочки. Переложите обжаренные овощи в кастрюлю, залейте 3,5л воды и варите на среднем огне 30 минут. Добавьте лавровые листья и горошины душистого перца.

приготовление рыбной ухи
Приготовление ухи. Фото: klopotenko.com

Натереть помидоры на большой терке, чтобы получить томатное пюре. В той же сковороде, где обжаривали овощи, растопите сливочное масло. Добавьте томатное пюре. Тушите 10-15 минут до загустения. Влейте коньяк и подождите, пока испарится алкоголь. Перелейте зажарку в бульон. Очистите и нарежьте картофель средними кубиками, оставшиеся морковь — кольцами или полукольцами. Добавьте овощи в бульон.

рецепт рыбной ухи от Клопотенко
Томатная зажарка. Фото: klopotenko.com

Стебли петрушки перевяжите кулинарной нитью и добавьте в бульон. Это упростит их удаление из юшки в конце приготовления. Выложите в кастрюлю карпа и добавьте зерна кориандра. Варите еще 20 минут, затем посолите по вкусу.

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Рыбная уха. Фото: klopotenko.com

Удалите из готовой юшки половинки лука и корень сельдерея, чтобы они не продолжали отдавать свои вкусы. Выложите рыбу на отдельную тарелку во избежание попадания костей в суп. Приправьте уху свежемолотым перцем, измельченной зеленью петрушки и выжмите зубчик чеснока.

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Евгений Клопотенко лайфхаки рецепты шеф-повар уха

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