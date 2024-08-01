Ароматная наваристая уха от Клопотенко — пошаговый рецепт приготовления

Ароматная наваристая уха и секреты ее приготовления от Клопотенко
Ароматная наваристая уха — идеальное блюдо для настоящих гурманов. Узнайте все секреты ее приготовления от известного шеф-повара Евгения Клопотенко, чтобы удивить своих родных и близких непревзойденным вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 500-700 г карпа;
- 2-3 моркови;
- ¼ корня сельдерея (100-150 г);
- 1 луковица;
- 1 корень петрушки;
- 1 пучок стеблей петрушки;
- 2-3 картофелины;
- 3,5 л воды;
- 1 зубчик чеснока;
- 5-6 лавровых листьев;
- 50 г сливочного масла (82,5%);
- 50 мл коньяка;
- 3-4 томата;
- 10-12 горошин душистого перца;
- 1 ч. л. зерен кориандра;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Очистите карпа и удалите внутренность, используя целую рыбу. Филе можно оставить целиком или нарезать порционными кусками. Очистите и нарежьте большими кусками морковь, лук разрежьте пополам, а сельдерей порежьте произвольными кусками.
Разогрейте сухую сковороду и обжарьте овощи до появления золотистой корочки. Переложите обжаренные овощи в кастрюлю, залейте 3,5л воды и варите на среднем огне 30 минут. Добавьте лавровые листья и горошины душистого перца.
Натереть помидоры на большой терке, чтобы получить томатное пюре. В той же сковороде, где обжаривали овощи, растопите сливочное масло. Добавьте томатное пюре. Тушите 10-15 минут до загустения. Влейте коньяк и подождите, пока испарится алкоголь. Перелейте зажарку в бульон. Очистите и нарежьте картофель средними кубиками, оставшиеся морковь — кольцами или полукольцами. Добавьте овощи в бульон.
Стебли петрушки перевяжите кулинарной нитью и добавьте в бульон. Это упростит их удаление из юшки в конце приготовления. Выложите в кастрюлю карпа и добавьте зерна кориандра. Варите еще 20 минут, затем посолите по вкусу.
Удалите из готовой юшки половинки лука и корень сельдерея, чтобы они не продолжали отдавать свои вкусы. Выложите рыбу на отдельную тарелку во избежание попадания костей в суп. Приправьте уху свежемолотым перцем, измельченной зеленью петрушки и выжмите зубчик чеснока.
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