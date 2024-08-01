Ароматная наваристая уха от Клопотенко — пошаговый рецепт приготовления

Рыбная уха. Фото: klopotenko.com

Ароматная наваристая уха — идеальное блюдо для настоящих гурманов. Узнайте все секреты ее приготовления от известного шеф-повара Евгения Клопотенко, чтобы удивить своих родных и близких непревзойденным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

Читайте также:

Вам понадобится:

500-700 г карпа;

2-3 моркови;

¼ корня сельдерея (100-150 г);

1 луковица;

1 корень петрушки;

1 пучок стеблей петрушки;

2-3 картофелины;

3,5 л воды;

1 зубчик чеснока;

5-6 лавровых листьев;

50 г сливочного масла (82,5%);

50 мл коньяка;

3-4 томата;

10-12 горошин душистого перца;

1 ч. л. зерен кориандра;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Очистите карпа и удалите внутренность, используя целую рыбу. Филе можно оставить целиком или нарезать порционными кусками. Очистите и нарежьте большими кусками морковь, лук разрежьте пополам, а сельдерей порежьте произвольными кусками.

Рыба и чеснок. Фото: klopotenko.com

Разогрейте сухую сковороду и обжарьте овощи до появления золотистой корочки. Переложите обжаренные овощи в кастрюлю, залейте 3,5л воды и варите на среднем огне 30 минут. Добавьте лавровые листья и горошины душистого перца.

Приготовление ухи. Фото: klopotenko.com

Натереть помидоры на большой терке, чтобы получить томатное пюре. В той же сковороде, где обжаривали овощи, растопите сливочное масло. Добавьте томатное пюре. Тушите 10-15 минут до загустения. Влейте коньяк и подождите, пока испарится алкоголь. Перелейте зажарку в бульон. Очистите и нарежьте картофель средними кубиками, оставшиеся морковь — кольцами или полукольцами. Добавьте овощи в бульон.

Томатная зажарка. Фото: klopotenko.com

Стебли петрушки перевяжите кулинарной нитью и добавьте в бульон. Это упростит их удаление из юшки в конце приготовления. Выложите в кастрюлю карпа и добавьте зерна кориандра. Варите еще 20 минут, затем посолите по вкусу.

Рыбная уха. Фото: klopotenko.com

Удалите из готовой юшки половинки лука и корень сельдерея, чтобы они не продолжали отдавать свои вкусы. Выложите рыбу на отдельную тарелку во избежание попадания костей в суп. Приправьте уху свежемолотым перцем, измельченной зеленью петрушки и выжмите зубчик чеснока.

Раньше мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Также советуем ознакомиться с рецептом балканского супа с фасолью за 30 минут — особенно полезен беременным и гипертоникам и пятью главными секретами приготовления идеального супа пищевой.

Еще мы писали о рецепте постного грибного супа с разными сортами фасоли и зеленым горошком или гороховый суп с копченостями — самый идеальный рецепт.