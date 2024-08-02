Джем-желе з червоної смородини на зиму — покроковий рецепт

Ароматне джем-желе з червоної з порічки на зиму
2 серпня 2024 20:00
Джем зі смородини. Фото: Freepik
Рецепт приготування джему з порічки, який після охолодження стає схожим на желе. Дуже смачна та ароматна заготівля на зиму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.
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Вам знадобиться:
- порічка — 1 кг;
- цукор — 300 г;
- вода — 200 мл.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити смородину та прибрати зайві гілочки.
До смородини додати воду та довести до кипіння.
Перекласти ягоди в друшляк та перетерти.
До отриманого соку додати цукор, варити 15 хвилин. Розлити по стерилізованих банках та закрити.
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