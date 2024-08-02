Джем-желе з червоної смородини на зиму — покроковий рецепт

Джем зі смородини. Фото: Freepik

Рецепт приготування джему з порічки, який після охолодження стає схожим на желе. Дуже смачна та ароматна заготівля на зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.

Читайте також:

Вам знадобиться:

порічка — 1 кг;

цукор — 300 г;

вода — 200 мл.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити смородину та прибрати зайві гілочки.

Смородина та цукор. Фото: YouTube @smachna_storinka

До смородини додати воду та довести до кипіння.

Червона смородина. Фото: YouTube @smachna_storinka

Перекласти ягоди в друшляк та перетерти.

Приготування джему. Фото: YouTube @smachna_storinka

До отриманого соку додати цукор, варити 15 хвилин. Розлити по стерилізованих банках та закрити.

Приготування джему. Фото: YouTube @smachna_storinka

Раніше ми писали про рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.

Радимо ознайомитися із заготівлею на зиму — консервований полуничний компот із лимоном.