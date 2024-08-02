Джем-желе из красной смородины на зиму – пошаговый рецепт

Ароматный джем-желе из красной смородины на зиму
2 августа 2024 20:00
Джем из смородины. Фото: Freepik
Рецепт приготовления джема из красной смородины, который после охлаждения становится похожим на желе. Очень вкусная и ароматная заготовка на зиму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.
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Вам понадобится:
- смородина — 1 кг;
- сахар — 300 г;
- вода — 200 мл.
Способ приготовления
Сначала нужно помыть смородину и убрать лишние веточки.
К смородине добавить воду и довести до кипения.
Переложить ягоды в дуршлаг и перетереть.
К полученному соку добавить сахар, варить 15 минут. Разлить по стерилизованным банкам и закрыть.
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