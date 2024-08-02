Джем-желе из красной смородины на зиму – пошаговый рецепт

Джем из смородины. Фото: Freepik

Рецепт приготовления джема из красной смородины, который после охлаждения становится похожим на желе. Очень вкусная и ароматная заготовка на зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

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Вам понадобится:

смородина — 1 кг;

сахар — 300 г;

вода — 200 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть смородину и убрать лишние веточки.

Смородина и сахар. Фото: YouTube @smachna_storinka

К смородине добавить воду и довести до кипения.

Красная смородина. Фото: YouTube @smachna_storinka

Переложить ягоды в дуршлаг и перетереть.

Приготовление джема. Фото: YouTube @smachna_storinka

К полученному соку добавить сахар, варить 15 минут. Разлить по стерилизованным банкам и закрыть.

Приготовление джема. Фото: YouTube @smachna_storinka

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