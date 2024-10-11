Ароматні яблучні оладки на кефірі на сніданок — покроковий рецепт

Яблучні оладки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Хочете почати ранок смачно та ароматно? Приготуйте яблучні оладки на кефірі за цим простим рецептом — ідеальний варіант для сніданку, який подарує вам заряд енергії та гарний настрій.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт;

цукор 2 ст. л;

кефір 300 мл;

сода ½ ч. л;

борошно 300-350 г;

яблука 2 середніх;

кориця або ванільний цукор за смаком.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром. Додати кефір, потім додати соду. Зачекати кілька секунд, поки сода почне діяти, і перемішати.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати борошно і замісити тісто для оладок. Яблука очистити і натерти або нарізати на дрібні шматочки.

Оладки на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати яблука до тіста, за бажанням додати корицю або ванільний цукор, ретельно перемішати. Смажити оладки з обох боків до золотистої скоринки.

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