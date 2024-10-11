Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Ароматні яблучні оладки на кефірі — рецепт на сніданок arrow

Ароматні яблучні оладки на кефірі — рецепт на сніданок

11 жовтня 2024 06:18
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Ароматні яблучні оладки на кефірі на сніданок — покроковий рецепт
Яблучні оладки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Хочете почати ранок смачно та ароматно? Приготуйте яблучні оладки на кефірі за цим простим рецептом — ідеальний варіант для сніданку, який подарує вам заряд енергії та гарний настрій.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.  

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • яйця 2 шт;
  • цукор 2 ст. л;
  • кефір 300 мл;
  • сода ½ ч. л;
  • борошно 300-350 г;
  • яблука 2 середніх;
  • кориця або ванільний цукор за смаком. 

Спосіб приготування 

Збити яйця з цукром. Додати кефір, потім додати соду. Зачекати кілька секунд, поки сода почне діяти, і перемішати.

яблучні оладки на кефірі
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати борошно і замісити тісто для оладок. Яблука очистити і натерти або нарізати на дрібні шматочки.

смачні яблучні оладки на кефірі
Оладки на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати яблука до тіста, за бажанням додати корицю або ванільний цукор, ретельно перемішати. Смажити оладки з обох боків до золотистої скоринки.

Раніше ми писали про лінивий хачапурі з сиром на сковороді за простим рецептом — ідеально до сніданку.

Також ми розповідали про приготування лінивого хачапурі на сковороді — 10 хвилин та смачний сніданок готовий.

Ще ми писали про хачапурі на сирному тесті з низькою калорійністю — спробуйте на сніданок

Зверніть увагу на гарбузові деруни, які просто готуються — спробуйте на сніданок, не пошкодуєте.

рецепти лайфхаки яблука оладки ідея для сніданку

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:57 Білорусь в обхід санкцій постачала в Україну міндобрива через Росію та Болгарію

09:51 Всесвітній банк створить посередницький фонд для фінансування України

09:34 Без світла до вечора — кому з одеситів треба готувати повербанки

09:29 Розчарую тих, хто чекає миру — військовий пояснив, чому Росія не зупиниться

09:28 Розкрав мільйони на ремонті львівських лікарень — як суд покарав підприємця

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

09:16 Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото

09:13 Житлові субсидії по-новому — ПФУ оновив список отримувачів допомоги

09:11 Білий дім працює над новою датою для зустрічі у форматі "Рамштайн"

09:09 Росія перекинула війська в Курську область — Сирський пояснив, чим це вигідно

08:58 Масштабний ураган Мілтон у Флориді — мільйони людей без світла, є загиблі

09:57 Білорусь в обхід санкцій постачала в Україну міндобрива через Росію та Болгарію

09:51 Всесвітній банк створить посередницький фонд для фінансування України

09:34 Без світла до вечора — кому з одеситів треба готувати повербанки

09:29 Розчарую тих, хто чекає миру — військовий пояснив, чому Росія не зупиниться

09:28 Розкрав мільйони на ремонті львівських лікарень — як суд покарав підприємця

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

09:16 Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото

09:13 Житлові субсидії по-новому — ПФУ оновив список отримувачів допомоги

09:11 Білий дім працює над новою датою для зустрічі у форматі "Рамштайн"

09:09 Росія перекинула війська в Курську область — Сирський пояснив, чим це вигідно

08:58 Масштабний ураган Мілтон у Флориді — мільйони людей без світла, є загиблі

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2024
Text

21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Text

17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll