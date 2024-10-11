Ароматні яблучні оладки на кефірі на сніданок — покроковий рецепт

Ароматні яблучні оладки на кефірі — рецепт на сніданок
Хочете почати ранок смачно та ароматно? Приготуйте яблучні оладки на кефірі за цим простим рецептом — ідеальний варіант для сніданку, який подарує вам заряд енергії та гарний настрій.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобиться:
- яйця 2 шт;
- цукор 2 ст. л;
- кефір 300 мл;
- сода ½ ч. л;
- борошно 300-350 г;
- яблука 2 середніх;
- кориця або ванільний цукор за смаком.
Спосіб приготування
Збити яйця з цукром. Додати кефір, потім додати соду. Зачекати кілька секунд, поки сода почне діяти, і перемішати.
Додати борошно і замісити тісто для оладок. Яблука очистити і натерти або нарізати на дрібні шматочки.
Додати яблука до тіста, за бажанням додати корицю або ванільний цукор, ретельно перемішати. Смажити оладки з обох боків до золотистої скоринки.
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