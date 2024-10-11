Ароматные яблочные оладьи на кефире на завтрак – пошаговый рецепт

Яблочные оладьи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Хотите начать утро вкусно и ароматно? Приготовьте яблочные оладьи на кефире по этому простому рецепту — идеальный вариант для завтрака, который подарит вам заряд энергии и хорошее настроение.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

яйца 2 шт;

сахар 2 ст. л;

кефир 300 мл;

сода ½ ч. л;

мука 300-350 г;

яблока 2 средних;

корица или ванильный сахар по вкусу.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром. Добавить кефир, затем добавить соду. Подождать несколько секунд, пока сода начнет действовать и перемешать.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить муку и замесить тесто для оладий. Яблоки очистить и натереть или порезать на маленькие кусочки.

Оладьи на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить яблоки к тесту, по желанию добавить корицу или ванильный сахар, тщательно перемешать. Жарить оладьи по бокам до золотистой корочки.

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