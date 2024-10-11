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Ароматные яблочные оладьи на кефире — рецепт на завтрак

11 октября 2024 06:18
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Ароматные яблочные оладьи на кефире на завтрак – пошаговый рецепт
Яблочные оладьи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хотите начать утро вкусно и ароматно? Приготовьте яблочные оладьи на кефире по этому простому рецепту — идеальный вариант для завтрака, который подарит вам заряд энергии и хорошее настроение.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • яйца 2 шт;
  • сахар 2 ст. л;
  • кефир 300 мл;
  • сода ½ ч. л;
  • мука 300-350 г;
  • яблока 2 средних;
  • корица или ванильный сахар по вкусу.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром. Добавить кефир, затем добавить соду. Подождать несколько секунд, пока сода начнет действовать и перемешать.

яблочные оладьи на кефире
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить муку и замесить тесто для оладий. Яблоки очистить и натереть или порезать на маленькие кусочки.

вкусные яблочные оладьи на кефире
Оладьи на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить яблоки к тесту, по желанию добавить корицу или ванильный сахар, тщательно перемешать. Жарить оладьи по бокам до золотистой корочки.

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

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