Ароматные яблочные оладьи на кефире на завтрак – пошаговый рецепт

Ароматные яблочные оладьи на кефире — рецепт на завтрак
Хотите начать утро вкусно и ароматно? Приготовьте яблочные оладьи на кефире по этому простому рецепту — идеальный вариант для завтрака, который подарит вам заряд энергии и хорошее настроение.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- яйца 2 шт;
- сахар 2 ст. л;
- кефир 300 мл;
- сода ½ ч. л;
- мука 300-350 г;
- яблока 2 средних;
- корица или ванильный сахар по вкусу.
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром. Добавить кефир, затем добавить соду. Подождать несколько секунд, пока сода начнет действовать и перемешать.
Добавить муку и замесить тесто для оладий. Яблоки очистить и натереть или порезать на маленькие кусочки.
Добавить яблоки к тесту, по желанию добавить корицу или ванильный сахар, тщательно перемешать. Жарить оладьи по бокам до золотистой корочки.
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