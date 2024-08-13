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Ароматні кабачки на зиму з соусом сацебелі

13 серпня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ароматні кабачки на зиму з соусом сацебелі — покроковий рецепт
Кабачки на зиму. Фото: YouTube @smakolykyJuli
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ароматні кабачки на зиму з соусом сацебелі — це справжня знахідка для тих, хто любить пікантні та насичені смаки. Ця заготівля зберігає свіжість літа та дарує неперевершений аромат грузинського соусу. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі

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Вам знадобиться: 

  • 2,5 кг кабачків
  • 450-480 г соусу сацебелі;
  • 150-180 г цукру;
  • 1 ст. л. солі;
  • 1 ч.л. чорного перцю;
  • 1 ч.л. орегано\базилік\чебрець;
  • 1 головка часника;
  • 100 мл олії;
  • 80-100 мл оцту 9%. 

Спосіб приготування 

Нарізати кабачки кружальцями. Складаємо в кастрюлю. 

кабачки на зиму рецепт
Кабачки та соус. Фото: YouTube @smakolykyJuli

До кабачків додати одну столову ложку солі, 150-180 г цукру, 1 ч.л. чорного перцю, 1 ч.л. орегано, базиліку чи чебрецю (на вибір), 100 мл олії та 450-480 г соусу сацебелі. Все перемішати, ставимо на вогонь. Варити 30 хвилин. Через 15 хвилин додати часник. Через 30 хвилин додати оцет, варити ще 10-15 хвилин. 

кабачки на зиму в соусі сацебелі
Кабачки та соус. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Рокладаємо в стерилізовані банки та закриваємо стерилізованими кришками. 

кабачки з сацебелі на зиму
Кабачки в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Весь посуд має бути стерилізованим. 

кабачки в томатному соусі на зиму
Кабачки в соусі. Фото: YouTube @smakolykyJuli

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