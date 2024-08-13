Ароматні кабачки на зиму з соусом сацебелі — покроковий рецепт

Кабачки на зиму. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Ароматні кабачки на зиму з соусом сацебелі — це справжня знахідка для тих, хто любить пікантні та насичені смаки. Ця заготівля зберігає свіжість літа та дарує неперевершений аромат грузинського соусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі.

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Вам знадобиться:

2,5 кг кабачків

450-480 г соусу сацебелі;

150-180 г цукру;

1 ст. л. солі;

1 ч.л. чорного перцю;

1 ч.л. орегано\базилік\чебрець;

1 головка часника;

100 мл олії;

80-100 мл оцту 9%.

Спосіб приготування

Нарізати кабачки кружальцями. Складаємо в кастрюлю.

Кабачки та соус. Фото: YouTube @smakolykyJuli

До кабачків додати одну столову ложку солі, 150-180 г цукру, 1 ч.л. чорного перцю, 1 ч.л. орегано, базиліку чи чебрецю (на вибір), 100 мл олії та 450-480 г соусу сацебелі. Все перемішати, ставимо на вогонь. Варити 30 хвилин. Через 15 хвилин додати часник. Через 30 хвилин додати оцет, варити ще 10-15 хвилин.

Кабачки та соус. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Рокладаємо в стерилізовані банки та закриваємо стерилізованими кришками.

Кабачки в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Весь посуд має бути стерилізованим.

Кабачки в соусі. Фото: YouTube @smakolykyJuli

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