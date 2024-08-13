Ароматні кабачки на зиму з соусом сацебелі — покроковий рецепт

Ароматні кабачки на зиму з соусом сацебелі
Ароматні кабачки на зиму з соусом сацебелі — це справжня знахідка для тих, хто любить пікантні та насичені смаки. Ця заготівля зберігає свіжість літа та дарує неперевершений аромат грузинського соусу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі.
Вам знадобиться:
- 2,5 кг кабачків
- 450-480 г соусу сацебелі;
- 150-180 г цукру;
- 1 ст. л. солі;
- 1 ч.л. чорного перцю;
- 1 ч.л. орегано\базилік\чебрець;
- 1 головка часника;
- 100 мл олії;
- 80-100 мл оцту 9%.
Спосіб приготування
Нарізати кабачки кружальцями. Складаємо в кастрюлю.
До кабачків додати одну столову ложку солі, 150-180 г цукру, 1 ч.л. чорного перцю, 1 ч.л. орегано, базиліку чи чебрецю (на вибір), 100 мл олії та 450-480 г соусу сацебелі. Все перемішати, ставимо на вогонь. Варити 30 хвилин. Через 15 хвилин додати часник. Через 30 хвилин додати оцет, варити ще 10-15 хвилин.
Рокладаємо в стерилізовані банки та закриваємо стерилізованими кришками.
Весь посуд має бути стерилізованим.
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