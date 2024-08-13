Ароматные кабачки на зиму с соусом сацебели – пошаговый рецепт

Кабачки на зиму. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Ароматные кабачки на зиму с соусом сацебели — это настоящая находка для любителей пикантных и насыщенных вкусов. Эта заготовка сохраняет свежесть лета и дарит непревзойденный аромат грузинскому соусу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юли.

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Вам понадобится:

2,5 кг кабачков

450-480 г соуса сацебелі;

150-180 г сахара;

1 ст. л. соли;

1 ч.л. черного перца;

1 ч.л. орегано\базилик\чабрец;

1 головка чеснока;

100 мл масла;

80-100 мл уксуса 9%.

Способ приготовления

Нарезать кабачки кружочками. Кладем в кастрюлю.

Кабачки и соус. Фото: YouTube @smakolykyJuli

К кабачкам добавить одну столовую ложку соли, 150–180 г сахара, 1 ч.л. черного перца, 1 ч.л. орегано, базилика или чабреца (по выбору), 100 мл масла и 450-480 г соуса сацебели. Все перемешаем, ставим на огонь. Варить 30 минут. Через 15 минут добавить чеснок. Через 30 минут добавить уксус, варить еще 10-15 минут.

Кабачки и соус. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Раскладываем в стерилизованные банки и закрываем стерилизованными крышками.

Кабачки в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Вся посуда должна быть стерилизованной.

Кабачки в соусе. Фото: YouTube @smakolykyJuli

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