Ароматные кабачки на зиму с соусом сацебели – пошаговый рецепт

Ароматные кабачки на зиму с соусом сацебели
Ароматные кабачки на зиму с соусом сацебели — это настоящая находка для любителей пикантных и насыщенных вкусов. Эта заготовка сохраняет свежесть лета и дарит непревзойденный аромат грузинскому соусу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юли.
Вам понадобится:
- 2,5 кг кабачков
- 450-480 г соуса сацебелі;
- 150-180 г сахара;
- 1 ст. л. соли;
- 1 ч.л. черного перца;
- 1 ч.л. орегано\базилик\чабрец;
- 1 головка чеснока;
- 100 мл масла;
- 80-100 мл уксуса 9%.
Способ приготовления
Нарезать кабачки кружочками. Кладем в кастрюлю.
К кабачкам добавить одну столовую ложку соли, 150–180 г сахара, 1 ч.л. черного перца, 1 ч.л. орегано, базилика или чабреца (по выбору), 100 мл масла и 450-480 г соуса сацебели. Все перемешаем, ставим на огонь. Варить 30 минут. Через 15 минут добавить чеснок. Через 30 минут добавить уксус, варить еще 10-15 минут.
Раскладываем в стерилизованные банки и закрываем стерилизованными крышками.
Вся посуда должна быть стерилизованной.
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