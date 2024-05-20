Як приготувати пиріжки з полуницею — покроковий рецепт від бабусі

Ароматні пиріжки з полуницею за бабусиними рецептом
Рецепт пиріжків за традиційною українською рецептурою. Вони виходять ароматними та смачними, готуються дуже просто.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Масляна.
Вам знадобиться:
- тепле молоко 250 мл;
- цукор 1 ст.л;
- дріжджі 11 г.
Для тіста:
- яйця 2 шт;
- цукор 2 ст.л;
- опара;
- сіль 0.5 ч.л;
- ваніль 0.5 ч.л;
- борошно 450 г;
- олія 100 г.
Для начинки:
- полуниця 600 г;
- цукор 100 г;
- крохмаль 2 ст.л.
Спосіб приготування
До теплого молока потрібно додати цукор та перемішати.
Потім додати дріжжі та трохи борошна. Залишити в теплому місці на 30 хвилин.
Змішати яйця, цукор, все перемішати. Потім додати сіль, ванільний цукор та опару. Перемішати, додати борошно та замісити тісто. Додати рослинну олію, борошно та ще раз перемішати. Залишити в теплому місці на 2 години.
Для начинки до полуниці додати крохмаль, цукор, все перемішати. Починаємо формувати піржки. В середину кладемо начинку з полуниці. Накрити пиріжки рушником та залишити на 30 хвилин.
Пиріжки змастити жовтком, випікати при 180 ºС протягом 30 хвилин.
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