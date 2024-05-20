Як приготувати пиріжки з полуницею — покроковий рецепт від бабусі

Пиріжки з полуницею. Фото: Freepik

Рецепт пиріжків за традиційною українською рецептурою. Вони виходять ароматними та смачними, готуються дуже просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Масляна.

Читайте також:

Вам знадобиться:

тепле молоко 250 мл;

цукор 1 ст.л;

дріжджі 11 г.

Для тіста:

яйця 2 шт;

цукор 2 ст.л;

опара;

сіль 0.5 ч.л;

ваніль 0.5 ч.л;

борошно 450 г;

олія 100 г.

Для начинки:

полуниця 600 г;

цукор 100 г;

крохмаль 2 ст.л.

Спосіб приготування

До теплого молока потрібно додати цукор та перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Потім додати дріжжі та трохи борошна. Залишити в теплому місці на 30 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Змішати яйця, цукор, все перемішати. Потім додати сіль, ванільний цукор та опару. Перемішати, додати борошно та замісити тісто. Додати рослинну олію, борошно та ще раз перемішати. Залишити в теплому місці на 2 години.

Приготування тіста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Для начинки до полуниці додати крохмаль, цукор, все перемішати. Починаємо формувати піржки. В середину кладемо начинку з полуниці. Накрити пиріжки рушником та залишити на 30 хвилин.

Приготування пиріжків. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Пиріжки змастити жовтком, випікати при 180 ºС протягом 30 хвилин.

Приготування пиріжків. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем.

Ще ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.