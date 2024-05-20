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Ароматні пиріжки з полуницею за бабусиними рецептом

20 травня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пиріжки з полуницею — покроковий рецепт від бабусі
Пиріжки з полуницею. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт пиріжків за традиційною українською рецептурою. Вони виходять ароматними та смачними, готуються дуже просто. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Масляна

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Вам знадобиться: 

  • тепле молоко 250 мл;
  • цукор 1 ст.л;
  • дріжджі 11 г.

Для тіста:

  • яйця 2 шт;
  • цукор 2 ст.л;
  • опара;
  • сіль 0.5 ч.л;
  • ваніль 0.5 ч.л;
  • борошно 450 г;
  • олія 100 г.

Для начинки:

  • полуниця 600 г;
  • цукор 100 г;
  • крохмаль 2 ст.л.

Спосіб приготування 

До теплого молока потрібно додати цукор та перемішати.  

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Приготування тіста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Потім додати дріжжі та трохи борошна. Залишити в теплому місці на 30 хвилин. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Змішати яйця, цукор, все перемішати. Потім додати сіль, ванільний цукор та опару. Перемішати, додати борошно та замісити тісто. Додати рослинну олію, борошно та ще раз перемішати. Залишити в теплому місці на 2 години. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Для начинки до полуниці додати крохмаль, цукор, все перемішати.  Починаємо формувати піржки. В середину кладемо начинку з полуниці. Накрити пиріжки рушником та залишити на 30 хвилин. 

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Приготування пиріжків. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Пиріжки змастити жовтком, випікати при 180 ºС протягом 30 хвилин. 

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Приготування пиріжків. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем.

Ще ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.

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