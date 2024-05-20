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Ароматные пирожки с клубникой по бабушкиному рецепту

20 мая 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить пирожки с клубникой – пошаговый рецепт от бабушки
Пирожки с клубникой. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт пирожков по традиционной украинской рецептуре. Они получаются ароматными и вкусными, готовятся очень просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Масляна.

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Вам понадобится:

  • теплое молоко 250 мл;
  • сахар 1 ст.л;
  • дрожжи 11 г.

Для теста:

  • яйца 2 шт;
  • сахар 2 ст.л;
  • опара;
  • соль 0.5 ч.л;
  • ваниль 0.5 ч.л;
  • мука 450 г;
  • масло 100 г.

Для начинки:

  • клубника 600 г;
  • сахар 100 г;
  • крахмал 2 ст.л.

Способ приготовления

К теплому молоку следует добавить сахар и перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Затем добавить дрожжи и немного муки. Оставить в теплом месте на 30 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Смешать яйца, сахар, перемешать все. Затем добавить соль, ванильный сахар и опару. Перемешать, добавить муку и замесить тесто. Добавить растительное масло, муку и еще раз перемешать. Оставить в теплом месте на 2 часа.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Для начинки в клубнику добавить крахмал, сахар, все перемешать. Начинаем формировать пирожки. Внутрь кладем начинку из клубники. Накрыть пирожки полотенцем и оставить на 30 минут.

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Приготовление пирожков. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Пирожки смазать желтком, выпекать при 180 ºС в течение 30 минут.

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Приготовление пирожков. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

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