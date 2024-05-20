Как приготовить пирожки с клубникой – пошаговый рецепт от бабушки

Ароматные пирожки с клубникой по бабушкиному рецепту
Рецепт пирожков по традиционной украинской рецептуре. Они получаются ароматными и вкусными, готовятся очень просто.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Масляна.
Вам понадобится:
- теплое молоко 250 мл;
- сахар 1 ст.л;
- дрожжи 11 г.
Для теста:
- яйца 2 шт;
- сахар 2 ст.л;
- опара;
- соль 0.5 ч.л;
- ваниль 0.5 ч.л;
- мука 450 г;
- масло 100 г.
Для начинки:
- клубника 600 г;
- сахар 100 г;
- крахмал 2 ст.л.
Способ приготовления
К теплому молоку следует добавить сахар и перемешать.
Затем добавить дрожжи и немного муки. Оставить в теплом месте на 30 минут.
Смешать яйца, сахар, перемешать все. Затем добавить соль, ванильный сахар и опару. Перемешать, добавить муку и замесить тесто. Добавить растительное масло, муку и еще раз перемешать. Оставить в теплом месте на 2 часа.
Для начинки в клубнику добавить крахмал, сахар, все перемешать. Начинаем формировать пирожки. Внутрь кладем начинку из клубники. Накрыть пирожки полотенцем и оставить на 30 минут.
Пирожки смазать желтком, выпекать при 180 ºС в течение 30 минут.
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