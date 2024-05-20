Как приготовить пирожки с клубникой – пошаговый рецепт от бабушки

Пирожки с клубникой. Фото: Freepik

Рецепт пирожков по традиционной украинской рецептуре. Они получаются ароматными и вкусными, готовятся очень просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Масляна.

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Вам понадобится:

теплое молоко 250 мл;

сахар 1 ст.л;

дрожжи 11 г.

Для теста:

яйца 2 шт;

сахар 2 ст.л;

опара;

соль 0.5 ч.л;

ваниль 0.5 ч.л;

мука 450 г;

масло 100 г.

Для начинки:

клубника 600 г;

сахар 100 г;

крахмал 2 ст.л.

Способ приготовления

К теплому молоку следует добавить сахар и перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Затем добавить дрожжи и немного муки. Оставить в теплом месте на 30 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Смешать яйца, сахар, перемешать все. Затем добавить соль, ванильный сахар и опару. Перемешать, добавить муку и замесить тесто. Добавить растительное масло, муку и еще раз перемешать. Оставить в теплом месте на 2 часа.

Приготовление теста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Для начинки в клубнику добавить крахмал, сахар, все перемешать. Начинаем формировать пирожки. Внутрь кладем начинку из клубники. Накрыть пирожки полотенцем и оставить на 30 минут.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Пирожки смазать желтком, выпекать при 180 ºС в течение 30 минут.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @MaslyanaUa

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