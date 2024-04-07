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Ароматний суп з фрикадельками стане ще смачніший, якщо додати цей інгредієнт

7 квітня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний і поживний та ще й ароматний суп з фрикадельками
Суп з фрикадельками. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Смачний, поживний та ще й ароматний суп з фрикадельками. Цей рецепт відрізняється тим, що у фрикадельки потрібно додати манку, — і суп стане ще смачніший.

Рецепт опублікували на YouTube каналі КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ. (Щастя ЖИТИ)

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На 3-літрову каструлю вам знадобиться: 

  • 2 л води;
  • 6-7 картоплин;
  • 2 моркви;
  • 2 цибулі;
  • 2 шматочки або 2 стебла селери (за бажанням);
  • 200 г фаршу;
  • 1 яйце;
  • 3 с. л. манної крупи;
  • сіль, перчик до смаку;
  • 0,5 с. л. солі;
  • 2 лавр.листки;
  • 5-6 горошин духмянного перцю;
  • зелень;
  • олія для засмажки. 

Спосіб приготування 

Для цього рецепту знадобиться вівсянка, яку потрібно зварити. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Нарізати картоплю та додати в кастрюлю. Потім потрібно нарізати цибулю, селеру та натерти моркву. 

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Картопля та овочі. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

До фаршу додати яйце, манку, сіль та спеції. Залишити, щоб манка розбухла. Потім формуємо фрикадельки та додаємо в кастрюлю до картоплі. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Додати в каструлю зварену вівсянку. Тепер починаємо готувати засмажку. Обсмажити цибулю, а потім додати моркву. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Готову засмажку перекладаємо до каструлі. Все ретельно перемішати. 

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Засмажка для супу. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

В кінці додати зелень та можна подавати до столу. 

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Готовий суп. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Раніше ми писали про рецепт чеського часникового супу "чеснечка".

Збережіть рецепт сирного супу, від якого все у захваті.

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м'ясний фарш
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