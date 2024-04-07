Смачний і поживний та ще й ароматний суп з фрикадельками

Ароматний суп з фрикадельками стане ще смачніший, якщо додати цей інгредієнт
Смачний, поживний та ще й ароматний суп з фрикадельками. Цей рецепт відрізняється тим, що у фрикадельки потрібно додати манку, — і суп стане ще смачніший.
Рецепт опублікували на YouTube каналі КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ. (Щастя ЖИТИ).
На 3-літрову каструлю вам знадобиться:
- 2 л води;
- 6-7 картоплин;
- 2 моркви;
- 2 цибулі;
- 2 шматочки або 2 стебла селери (за бажанням);
- 200 г фаршу;
- 1 яйце;
- 3 с. л. манної крупи;
- сіль, перчик до смаку;
- 0,5 с. л. солі;
- 2 лавр.листки;
- 5-6 горошин духмянного перцю;
- зелень;
- олія для засмажки.
Спосіб приготування
Для цього рецепту знадобиться вівсянка, яку потрібно зварити.
Нарізати картоплю та додати в кастрюлю. Потім потрібно нарізати цибулю, селеру та натерти моркву.
До фаршу додати яйце, манку, сіль та спеції. Залишити, щоб манка розбухла. Потім формуємо фрикадельки та додаємо в кастрюлю до картоплі.
Додати в каструлю зварену вівсянку. Тепер починаємо готувати засмажку. Обсмажити цибулю, а потім додати моркву.
Готову засмажку перекладаємо до каструлі. Все ретельно перемішати.
В кінці додати зелень та можна подавати до столу.
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