Смачний і поживний та ще й ароматний суп з фрикадельками

Суп з фрикадельками. Фото: Freepik

Смачний, поживний та ще й ароматний суп з фрикадельками. Цей рецепт відрізняється тим, що у фрикадельки потрібно додати манку, — і суп стане ще смачніший.

Рецепт опублікували на YouTube каналі КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ. (Щастя ЖИТИ).

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На 3-літрову каструлю вам знадобиться:

2 л води;

6-7 картоплин;

2 моркви;

2 цибулі;

2 шматочки або 2 стебла селери (за бажанням);

200 г фаршу;

1 яйце;

3 с. л. манної крупи;

сіль, перчик до смаку;

0,5 с. л. солі;

2 лавр.листки;

5-6 горошин духмянного перцю;

зелень;

олія для засмажки.

Спосіб приготування

Для цього рецепту знадобиться вівсянка, яку потрібно зварити.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Нарізати картоплю та додати в кастрюлю. Потім потрібно нарізати цибулю, селеру та натерти моркву.

Картопля та овочі. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

До фаршу додати яйце, манку, сіль та спеції. Залишити, щоб манка розбухла. Потім формуємо фрикадельки та додаємо в кастрюлю до картоплі.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Додати в каструлю зварену вівсянку. Тепер починаємо готувати засмажку. Обсмажити цибулю, а потім додати моркву.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Готову засмажку перекладаємо до каструлі. Все ретельно перемішати.

Засмажка для супу. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

В кінці додати зелень та можна подавати до столу.

Готовий суп. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

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