Вкусный и питательный, да еще ароматный суп с фрикадельками.

Суп с фрикадельками. Фото: Freepik

Вкусный, питательный и ароматный суп с фрикадельками. Этот рецепт отличается тем, что в фрикадельки нужно добавить манку, — и суп станет еще вкуснее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ. (Щастя ЖИТИ).

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На 3-литровую кастрюлю вам понадобится:

2 л воды;

6-7 картошки;

2 моркови;

2 лука;

2 кусочка или 2 стебля сельдерея (по желанию);

200 г фарша;

1 яйцо;

3 с. л. манной крупы;

соль, перчик по вкусу;

0.5 с. л. соли;

2 лавровый лист;

5-6 горошин душистого перца;

зелень;

масло для зажарки.

Способ приготовления

Для этого рецепта понадобится овсянка, которую нужно сварить.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Нарезать картофель и добавить в кастрюлю. Затем нужно нарезать лук, сельдерей и натереть морковь.

Картофель и овощи. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

К фаршу добавить яйцо, манку, соль и специи. Оставить, чтобы манка разбухла. Затем формируем фрикадельки и добавляем в кастрюлю к картофелю.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Добавить в кастрюлю сваренную овсянку. Теперь начинаем готовить зажарку. Обжарить лук, затем добавить морковь.

Жареный лук. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Готовую зажарку нужно добавить в кастрюлю. Все тщательно перемешать.

Зажарка для супа. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

В конце добавить зелень и можно подавать на стол.

Готовый суп. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

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