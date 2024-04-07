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Ароматный суп с фрикадельками станет еще вкуснее, если добавить этот ингредиент

7 апреля 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и питательный, да еще ароматный суп с фрикадельками.
Суп с фрикадельками. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вкусный, питательный и ароматный суп с фрикадельками. Этот рецепт отличается тем, что в фрикадельки нужно добавить манку, — и суп станет еще вкуснее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ. (Щастя ЖИТИ).

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На 3-литровую кастрюлю вам понадобится:

  • 2 л воды;
  • 6-7 картошки;
  • 2 моркови;
  • 2 лука;
  • 2 кусочка или 2 стебля сельдерея (по желанию);
  • 200 г фарша;
  • 1 яйцо;
  • 3 с. л. манной крупы;
  • соль, перчик по вкусу;
  • 0.5 с. л. соли;
  • 2 лавровый лист;
  • 5-6 горошин душистого перца;
  • зелень;
  • масло для зажарки.

Способ приготовления

Для этого рецепта понадобится овсянка, которую нужно сварить.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Нарезать картофель и добавить в кастрюлю. Затем нужно нарезать лук, сельдерей и натереть морковь.

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Картофель и овощи. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

К фаршу добавить яйцо, манку, соль и специи. Оставить, чтобы манка разбухла. Затем формируем фрикадельки и добавляем в кастрюлю к картофелю.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Добавить в кастрюлю сваренную овсянку. Теперь начинаем готовить зажарку. Обжарить лук, затем добавить морковь.

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Жареный лук. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Готовую зажарку нужно добавить в кастрюлю. Все тщательно перемешать.

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Зажарка для супа. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

В конце добавить зелень и можно подавать на стол.

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Готовый суп. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Раньше мы писали о рецепте чешского чесночного супа "чесночка".

Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.

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