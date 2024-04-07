Вкусный и питательный, да еще ароматный суп с фрикадельками.

Ароматный суп с фрикадельками станет еще вкуснее, если добавить этот ингредиент
Вкусный, питательный и ароматный суп с фрикадельками. Этот рецепт отличается тем, что в фрикадельки нужно добавить манку, — и суп станет еще вкуснее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ. (Щастя ЖИТИ).
На 3-литровую кастрюлю вам понадобится:
- 2 л воды;
- 6-7 картошки;
- 2 моркови;
- 2 лука;
- 2 кусочка или 2 стебля сельдерея (по желанию);
- 200 г фарша;
- 1 яйцо;
- 3 с. л. манной крупы;
- соль, перчик по вкусу;
- 0.5 с. л. соли;
- 2 лавровый лист;
- 5-6 горошин душистого перца;
- зелень;
- масло для зажарки.
Способ приготовления
Для этого рецепта понадобится овсянка, которую нужно сварить.
Нарезать картофель и добавить в кастрюлю. Затем нужно нарезать лук, сельдерей и натереть морковь.
К фаршу добавить яйцо, манку, соль и специи. Оставить, чтобы манка разбухла. Затем формируем фрикадельки и добавляем в кастрюлю к картофелю.
Добавить в кастрюлю сваренную овсянку. Теперь начинаем готовить зажарку. Обжарить лук, затем добавить морковь.
Готовую зажарку нужно добавить в кастрюлю. Все тщательно перемешать.
В конце добавить зелень и можно подавать на стол.
Раньше мы писали о рецепте чешского чесночного супа "чесночка".
Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.
Читайте Новини.LIVE!