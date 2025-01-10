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Авторський рецепт десерта Бите скло — ще не було в інтернеті

10 січня 2025 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Унікальний рецепт десерту Бите скло — такого ще не було в інтернеті
Десерт з желе. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей унікальний десерт "Бите скло" вразить вас не лише своїм виглядом, а й ніжним смаком! Ексклюзивний авторський рецепт, якого ще не було в інтернеті, стане окрасою будь-якого свята. Готуйте з любов’ю та дивуйте гостей!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйце — 5 шт.;
  • борошно — 6 ст. л. (з гіркою);
  • цукор — 4 ст. л.;
  • розпушувач — 10 г.

Для желейної суміші:

  • желе (різного кольору) — 3 упаковки;
  • сметана — 900 г;
  • згущене молоко — 340 г;
  • сир — 400 г;
  • желатин — 30 г;
  • кокосова стружка (для прикраси);
  • ванільний цукор — 20 г. 

Спосіб приготування

Підготувати 3 види желе різного кольору за інструкцією на упаковці. Збити яйця, поступово додати цукор, продовжуючи збивати. Поступово додати борошно, перемішати. Всипати розпушувач, акуратно вимішати. Вилити тісто у форму, застелену пергаментом, випікати в розігрітій до 180 ºС духовці 20 хвилин. Перевірити готовність бісквіту зубочисткою, дістати з форми, викласти на решітку та залишити охолонути.

як приготувати торт бите скло
Приготування коржа. Фото: gospodynka.com.ua

Залити желатин теплою водою, залишити набухати. Розім’яти сир виделкою, додати сметану, згущене молоко, перебити масу блендером до однорідності. Додати ванільний цукор, розтопити желатин у мікрохвильовці 30 секунд, влити в сирну масу, ретельно перемішати.

торт з желе
Крем та желе. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати бісквіт великими кубиками. Половину сирної маси вилити на бісквіт, добре просочити. Застелити форму пергаментом, змастити олією. Викласти половину просоченого бісквіту, трохи полити сирною масою.

як приготувати торт з желе бите скло
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Хаотично нарізати желе виделкою, викласти 1/3 частину кожного кольору. Злегка змастити сирною масою. Викласти другу половину бісквіту, другу частину желе, залити залишками сирної маси. Зверху розподілити останню частину желе, посипати кокосовою стружкою. Поставити торт у холодильник на 3 години. Дістати з форми, подати до столу.

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