Унікальний рецепт десерту Бите скло — такого ще не було в інтернеті

Десерт з желе. Фото: gospodynka.com.ua

Цей унікальний десерт "Бите скло" вразить вас не лише своїм виглядом, а й ніжним смаком! Ексклюзивний авторський рецепт, якого ще не було в інтернеті, стане окрасою будь-якого свята. Готуйте з любов’ю та дивуйте гостей!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйце — 5 шт.;

борошно — 6 ст. л. (з гіркою);

цукор — 4 ст. л.;

розпушувач — 10 г.

Для желейної суміші:

желе (різного кольору) — 3 упаковки;

сметана — 900 г;

згущене молоко — 340 г;

сир — 400 г;

желатин — 30 г;

кокосова стружка (для прикраси);

ванільний цукор — 20 г.

Спосіб приготування

Підготувати 3 види желе різного кольору за інструкцією на упаковці. Збити яйця, поступово додати цукор, продовжуючи збивати. Поступово додати борошно, перемішати. Всипати розпушувач, акуратно вимішати. Вилити тісто у форму, застелену пергаментом, випікати в розігрітій до 180 ºС духовці 20 хвилин. Перевірити готовність бісквіту зубочисткою, дістати з форми, викласти на решітку та залишити охолонути.

Приготування коржа. Фото: gospodynka.com.ua

Залити желатин теплою водою, залишити набухати. Розім’яти сир виделкою, додати сметану, згущене молоко, перебити масу блендером до однорідності. Додати ванільний цукор, розтопити желатин у мікрохвильовці 30 секунд, влити в сирну масу, ретельно перемішати.

Крем та желе. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати бісквіт великими кубиками. Половину сирної маси вилити на бісквіт, добре просочити. Застелити форму пергаментом, змастити олією. Викласти половину просоченого бісквіту, трохи полити сирною масою.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Хаотично нарізати желе виделкою, викласти 1/3 частину кожного кольору. Злегка змастити сирною масою. Викласти другу половину бісквіту, другу частину желе, залити залишками сирної маси. Зверху розподілити останню частину желе, посипати кокосовою стружкою. Поставити торт у холодильник на 3 години. Дістати з форми, подати до столу.

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