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Авторский рецепт десерта Битое стекло — еще не было в интернете

10 января 2025 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Уникальный рецепт десерта Битое стекло — такого еще не было в интернете
Десерт из желе. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот уникальный десерт "Битое стекло" поразит вас не только своим видом, но и нежным вкусом! Эксклюзивный авторский рецепт, которого еще не было в интернете, станет украшением любого праздника. Готовьте с любовью и удивляйте гостей!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйцо — 5 шт.
  • мука мука — 6 ст. л. (с горкой);
  • сахар; — 4 ст. л.;
  • разрыхлитель — 10 г.

Для желейной смеси:

  • желе (разного цвета) — 3 упаковки;
  • сметана — 900 г;
  • сгущенное молоко — 340 г;
  • сыр — 400 г;
  • желатин — 30 г;
  • кокосовая стружка (для украшения);
  • ванильный сахар — 20 г. 

Способ приготовления

Подготовить 3 вида желе разного цвета по инструкции на упаковке. Взбить яйца, постепенно добавить сахар, продолжая взбивать. Постепенно добавить муку, перемешать. Всыпать разрыхлитель, аккуратно вымешать. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом, выпекать в разогретой до 180  ºС духовке 20 минут. Проверить готовность бисквита зубочисткой, достать из формы, выложить на решетку и оставить остыть.

как приготовить торт битое стекло
Приготовление коржа. Фото: gospodynka.com.ua

Засыпать желатин теплой водой, оставить набухать. Разомнуть творог вилкой, добавить сметану, сгущенное молоко, перебить массу блендером до однородности. Добавить ванильный сахар, растопить желатин в микроволновке 30 секунд, влить в творожную массу, тщательно перемешать.

торт с желе
Крем и желе. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать бисквит крупными кубиками. Половину творожной массы вылить на бисквит, хорошо пропитать. Застелить форму пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить половину пропитанного бисквита, немного полить творожной массой.

как приготовить торт из желе битое стекло
Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Хаотично нарезать желе вилкой, выложить 1/3 часть каждого цвета. Слегка смазать творожной массой. Выложить вторую половину бисквита, вторую часть желе, залить остатками творожной массы. Сверху распределить последнюю часть желе, посыпать кокосовой стружкой. Поставить торт в холодильник на 3 часа. Достать из формы, подать к столу.

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