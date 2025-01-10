Уникальный рецепт десерта Битое стекло — такого еще не было в интернете

Десерт из желе. Фото: gospodynka.com.ua

Этот уникальный десерт "Битое стекло" поразит вас не только своим видом, но и нежным вкусом! Эксклюзивный авторский рецепт, которого еще не было в интернете, станет украшением любого праздника. Готовьте с любовью и удивляйте гостей!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйцо — 5 шт.

мука мука — 6 ст. л. (с горкой);

сахар; — 4 ст. л.;

разрыхлитель — 10 г.

Для желейной смеси:

желе (разного цвета) — 3 упаковки;

сметана — 900 г;

сгущенное молоко — 340 г;

сыр — 400 г;

желатин — 30 г;

кокосовая стружка (для украшения);

ванильный сахар — 20 г.

Способ приготовления

Подготовить 3 вида желе разного цвета по инструкции на упаковке. Взбить яйца, постепенно добавить сахар, продолжая взбивать. Постепенно добавить муку, перемешать. Всыпать разрыхлитель, аккуратно вымешать. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом, выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 20 минут. Проверить готовность бисквита зубочисткой, достать из формы, выложить на решетку и оставить остыть.

Приготовление коржа. Фото: gospodynka.com.ua

Засыпать желатин теплой водой, оставить набухать. Разомнуть творог вилкой, добавить сметану, сгущенное молоко, перебить массу блендером до однородности. Добавить ванильный сахар, растопить желатин в микроволновке 30 секунд, влить в творожную массу, тщательно перемешать.

Крем и желе. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать бисквит крупными кубиками. Половину творожной массы вылить на бисквит, хорошо пропитать. Застелить форму пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить половину пропитанного бисквита, немного полить творожной массой.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Хаотично нарезать желе вилкой, выложить 1/3 часть каждого цвета. Слегка смазать творожной массой. Выложить вторую половину бисквита, вторую часть желе, залить остатками творожной массы. Сверху распределить последнюю часть желе, посыпать кокосовой стружкой. Поставить торт в холодильник на 3 часа. Достать из формы, подать к столу.

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