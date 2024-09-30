Бабусин рецепт квашених помідорів, як з бочки — покроковий рецепт заготовки.

Квашені помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Квашені помідори за бабусиним рецептом — це справжній смак дитинства, як із старих дерев'яних бочок. Помідори виходять хрусткими, а розсіл настільки смачний, що його хочеться випити до останньої краплі. Спробуйте приготувати за цим рецептом, і ваші зимові запаси стануть справжнім хітом

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

помідори 7 кг;

вода 4 л;

сіль 200 г;

перець чилі 1 стручок;

листя хрону та смородини;

парасольки кропу;

корінь хрону 50 г;

часник 10 зубків.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно закип'ятити воду, а потім охолодити її до кімнатної температури. Додати сіль і добре перемішати, поки вона повністю не розчиниться. Далі підготувати всі інгредієнти — ретельно їх вимити. На дно банки викласти листя хрону, шматочки кореня хрону, нарізаний часник, парасольки кропу або звичайний кріп. Банки краще використовувати п'ятилітрові.

Вода та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

На дно банки спочатку викласти зелені недозрілі помідори, які квасяться довше (приблизно на 30 хвилин більше, ніж дозрілі). Після цього повторити шар зелені (листя смородини, петрушку) і додати трохи перцю чилі. Додати інші підготовлені трави та зелень.

Свіжі помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Другу половину банки заповнити дозрілими помідорами. Коли банка заповнена, залити її розсолом так, щоб помідори були повністю покриті. Зверху можна додати листок хрону для аромату. Закрити банку кришкою і залишити у прохолодному місці на тиждень.

Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Протягом цього часу розсіл стане мутним — це нормально. Через тиждень помідори готові до вживання. Протягом місяця вони продовжуватимуть набирати смак. Зберігати квашені помідори рекомендується у погребі або в іншому прохолодному місці.

Помідори в маринаді. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт використовувався раніше для квашення помідорів у бочках, і він зберігся до наших днів. Помідори за цим рецептом виходять такими ж, як колись. Обов’язково спробуйте цей рецепт — це смачно і дуже просто!

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