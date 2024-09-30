Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Бабусин рецепт квашених помідорів, як з бочки — розсіл випивається одразу arrow

Бабусин рецепт квашених помідорів, як з бочки — розсіл випивається одразу

30 вересня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Бабусин рецепт квашених помідорів, як з бочки — покроковий рецепт заготовки.
Квашені помідори. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Квашені помідори за бабусиним рецептом — це справжній смак дитинства, як із старих дерев'яних бочок. Помідори виходять хрусткими, а розсіл настільки смачний, що його хочеться випити до останньої краплі. Спробуйте приготувати за цим рецептом, і ваші зимові запаси стануть справжнім хітом

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • помідори 7 кг;
  • вода 4 л;
  • сіль 200 г;
  • перець чилі 1 стручок;
  • листя хрону та смородини;
  • парасольки кропу;
  • корінь хрону 50 г;
  • часник 10 зубків.

Спосіб приготування 

Спочатку необхідно закип'ятити воду, а потім охолодити її до кімнатної температури. Додати сіль і добре перемішати, поки вона повністю не розчиниться. Далі підготувати всі інгредієнти — ретельно їх вимити. На дно банки викласти листя хрону, шматочки кореня хрону, нарізаний часник, парасольки кропу або звичайний кріп. Банки краще використовувати п'ятилітрові.

бабусин рецепт квашених помідорів
Вода та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

На дно банки спочатку викласти зелені недозрілі помідори, які квасяться довше (приблизно на 30 хвилин більше, ніж дозрілі). Після цього повторити шар зелені (листя смородини, петрушку) і додати трохи перцю чилі. Додати інші підготовлені трави та зелень.

бабусин рецепт квашених помідорів на зиму
Свіжі помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Другу половину банки заповнити дозрілими помідорами. Коли банка заповнена, залити її розсолом так, щоб помідори були повністю покриті. Зверху можна додати листок хрону для аромату. Закрити банку кришкою і залишити у прохолодному місці на тиждень.

смачний бабусин рецепт квашених помідорів
Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Протягом цього часу розсіл стане мутним — це нормально. Через тиждень помідори готові до вживання. Протягом місяця вони продовжуватимуть набирати смак. Зберігати квашені помідори рекомендується у погребі або в іншому прохолодному місці.

простий бабусин рецепт квашених помідорів
Помідори в маринаді. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт використовувався раніше для квашення помідорів у бочках, і він зберігся до наших днів. Помідори за цим рецептом виходять такими ж, як колись. Обов’язково спробуйте цей рецепт — це смачно і дуже просто!

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням. 

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком. 

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок. 

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити. 

рецепти лайфхаки квашені помідори помідори на зиму заготівля на зиму

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

01:11 У Києві та більшості областей України оголошено тривогу — в чому причина

Термінова новина

00:50 У Кривому Розі чутно вибухи

29 вересня 2024

23:53 У Миколаєві чоловіка підозрюють у передачі даних про ТЦК — що вирішив суд

23:43 В Україні після інциденту на Львівщині перевірять заклади, де проживають діти

23:17 Чи можуть мобілізовані підписати контракт — юрист пояснив нюанси

22:32 У Львові призовник намагався скасувати свою мобілізацію — що сказав суд

22:30 В Одесі уродженець Запоріжжя хотів спалити військове авто — що вирішив суд

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

22:01 Анджей Дуда постане перед судом — що зробив глава Польщі

21:45 Від дощів до спеки — до якої погоди готуватися українцям наступного тижня

21:36 Динамо з голом із центру поля розгромило Лівий Берег — відео

Термінова новина

01:11 У Києві та більшості областей України оголошено тривогу — в чому причина

Термінова новина

00:50 У Кривому Розі чутно вибухи

29 вересня 2024

23:53 У Миколаєві чоловіка підозрюють у передачі даних про ТЦК — що вирішив суд

23:43 В Україні після інциденту на Львівщині перевірять заклади, де проживають діти

23:17 Чи можуть мобілізовані підписати контракт — юрист пояснив нюанси

22:32 У Львові призовник намагався скасувати свою мобілізацію — що сказав суд

22:30 В Одесі уродженець Запоріжжя хотів спалити військове авто — що вирішив суд

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

22:01 Анджей Дуда постане перед судом — що зробив глава Польщі

21:45 Від дощів до спеки — до якої погоди готуватися українцям наступного тижня

21:36 Динамо з голом із центру поля розгромило Лівий Берег — відео

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

28 вересня 2024
Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд