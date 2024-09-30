Бабусин рецепт квашених помідорів, як з бочки — покроковий рецепт заготовки.

Бабусин рецепт квашених помідорів, як з бочки — розсіл випивається одразу
Квашені помідори за бабусиним рецептом — це справжній смак дитинства, як із старих дерев'яних бочок. Помідори виходять хрусткими, а розсіл настільки смачний, що його хочеться випити до останньої краплі. Спробуйте приготувати за цим рецептом, і ваші зимові запаси стануть справжнім хітом
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- помідори 7 кг;
- вода 4 л;
- сіль 200 г;
- перець чилі 1 стручок;
- листя хрону та смородини;
- парасольки кропу;
- корінь хрону 50 г;
- часник 10 зубків.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно закип'ятити воду, а потім охолодити її до кімнатної температури. Додати сіль і добре перемішати, поки вона повністю не розчиниться. Далі підготувати всі інгредієнти — ретельно їх вимити. На дно банки викласти листя хрону, шматочки кореня хрону, нарізаний часник, парасольки кропу або звичайний кріп. Банки краще використовувати п'ятилітрові.
На дно банки спочатку викласти зелені недозрілі помідори, які квасяться довше (приблизно на 30 хвилин більше, ніж дозрілі). Після цього повторити шар зелені (листя смородини, петрушку) і додати трохи перцю чилі. Додати інші підготовлені трави та зелень.
Другу половину банки заповнити дозрілими помідорами. Коли банка заповнена, залити її розсолом так, щоб помідори були повністю покриті. Зверху можна додати листок хрону для аромату. Закрити банку кришкою і залишити у прохолодному місці на тиждень.
Протягом цього часу розсіл стане мутним — це нормально. Через тиждень помідори готові до вживання. Протягом місяця вони продовжуватимуть набирати смак. Зберігати квашені помідори рекомендується у погребі або в іншому прохолодному місці.
Цей рецепт використовувався раніше для квашення помідорів у бочках, і він зберігся до наших днів. Помідори за цим рецептом виходять такими ж, як колись. Обов’язково спробуйте цей рецепт — це смачно і дуже просто!
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