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Бабушкин рецепт квашеных помидоров, как из бочки — рассол выпивается сразу

30 сентября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Бабушкин рецепт квашеных помидоров, как из бочки – пошаговый рецепт заготовки.
Квашеные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Квашеные помидоры по рецепту бабушки — это настоящий вкус детства, как из старых деревянных бочек. Помидоры получаются хрустящими, а рассол настолько вкусен, что его хочется выпить до последней капли. Попытайтесь приготовить по этому рецепту, и ваши зимние запасы станут настоящим хитом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • помидоры 7 кг;
  • вода 4 л;
  • соль 200 г;
  • перец чили 1 стручок;
  • листья хрена и смородины;
  • зонтики укропа;
  • корень хрена 50 г;
  • чеснок 10 зубков.

Способ приготовления

Сначала необходимо вскипятить воду, а затем охладить ее до комнатной температуры. Добавить соль и хорошо перемешать, пока она полностью не растворится. Далее подготовить все ингредиенты — тщательно их вымыть. На дно банки выложить листья хрена, кусочки корня хрена, нарезанный чеснок, зонтики укропа или обычный укроп. Банки лучше использовать пятилитровые.

бабушкин рецепт квашеных помидоров
Вода и соль. Фото: gospodynka.com.ua

На дно банки сначала выложить зеленые недозрелые помидоры, которые квасятся дольше (примерно на 30 минут больше, чем созревшие). После этого повторить слой зелени (листья смородины, петрушку) и добавить немного перца чили. Добавить другие подготовленные травы и зелень.

бабушкин рецепт квашеных помидоров на зиму
Свежие помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Вторую половину банки заполнить созревшими помидорами. Когда банка заполнена, залить ее рассолом так, чтобы помидоры были полностью покрыты. Сверху можно добавить листок хрена для аромата. Закрыть банку крышкой и оставить в прохладном месте в неделю.

вкусный бабушкин рецепт квашеных помидоров
Помидоры в банке. Фото: gospodynka.com.ua

В течение этого времени рассол станет мутным — это нормально. Через неделю помидоры готовы к употреблению. В течение месяца они будут продолжать набирать вкус. Хранить квашеные помидоры рекомендуется в погребе или другом прохладном месте.

простой бабушкин рецепт квашеных помидоров
Помидоры в маринаде. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт использовался раньше для квашения помидоров в бочках, и он сохранился до наших дней. Помидоры по этому рецепту получаются такими же, как прежде. Обязательно попробуйте этот рецепт – это вкусно и очень просто!

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

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