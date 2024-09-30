Бабушкин рецепт квашеных помидоров, как из бочки – пошаговый рецепт заготовки.

Бабушкин рецепт квашеных помидоров, как из бочки — рассол выпивается сразу
Квашеные помидоры по рецепту бабушки — это настоящий вкус детства, как из старых деревянных бочек. Помидоры получаются хрустящими, а рассол настолько вкусен, что его хочется выпить до последней капли. Попытайтесь приготовить по этому рецепту, и ваши зимние запасы станут настоящим хитом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- помидоры 7 кг;
- вода 4 л;
- соль 200 г;
- перец чили 1 стручок;
- листья хрена и смородины;
- зонтики укропа;
- корень хрена 50 г;
- чеснок 10 зубков.
Способ приготовления
Сначала необходимо вскипятить воду, а затем охладить ее до комнатной температуры. Добавить соль и хорошо перемешать, пока она полностью не растворится. Далее подготовить все ингредиенты — тщательно их вымыть. На дно банки выложить листья хрена, кусочки корня хрена, нарезанный чеснок, зонтики укропа или обычный укроп. Банки лучше использовать пятилитровые.
На дно банки сначала выложить зеленые недозрелые помидоры, которые квасятся дольше (примерно на 30 минут больше, чем созревшие). После этого повторить слой зелени (листья смородины, петрушку) и добавить немного перца чили. Добавить другие подготовленные травы и зелень.
Вторую половину банки заполнить созревшими помидорами. Когда банка заполнена, залить ее рассолом так, чтобы помидоры были полностью покрыты. Сверху можно добавить листок хрена для аромата. Закрыть банку крышкой и оставить в прохладном месте в неделю.
В течение этого времени рассол станет мутным — это нормально. Через неделю помидоры готовы к употреблению. В течение месяца они будут продолжать набирать вкус. Хранить квашеные помидоры рекомендуется в погребе или другом прохладном месте.
Этот рецепт использовался раньше для квашения помидоров в бочках, и он сохранился до наших дней. Помидоры по этому рецепту получаются такими же, как прежде. Обязательно попробуйте этот рецепт – это вкусно и очень просто!
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