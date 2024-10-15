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Багато-багато яблук — рецепт пирога "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається

15 жовтня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пиріг "Райське яблучко" — рецепт з ніжним тістом.
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо любите яблучні пироги, цей рецепт точно для вас! Пиріг "Райське яблучко" поєднує багато соковитих яблук та ніжне, кремове тісто, яке майже не відчувається. Ідеальний варіант для затишного домашнього десерту. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 2 яйця;
  • щіпка солі;
  • 100 г цукру;
  • 70 мл олії;
  • 80 мл молока;
  • 200 г борошна;
  • 10 г розпушувача;
  • 2 яблука;
  • 50 мл лимонного соку;
  • 1 ч. л. висушеної цедри лимона (або цедра 0,5 лимона). 

Для сирної маси: 

  • 200 г вершкового сиру (маскарпоне);
  • 200 г йогурту;
  • 2 яйця;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю. 

Спосіб приготування 

До яєць додати щіпку солі та цукор, збити міксером до посвітління маси. Влити олію та молоко, перемішати міксером. Всипати борошно і розпушувач, замісити тісто вінчиком до однорідної консистенції.

рецепт яблучного пирога
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука очистити від шкірки, нарізати кубиками, полити лимонним соком і додати цедру, ретельно перемішати. Додати яблука до тіста та добре перемішати.

простий рецепт яблучного пирога
Яблуки та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання розміром 27 на 18 см застелити пергаментом і викласти в неї тісто. Випікати в розігрітій до 180 ºС духовці протягом 35 хвилин.

рецепт пирога з яблуками
Тісто з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

У миску покласти вершковий сир, додати йогурт, яйця, цукор і крохмаль. Перемішати блендером до однорідної маси.

простий рецепт пирога з яблуками
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Вийняти форму з духовки, вилити зверху сирну масу і знову випікати при 180 ºС ще 25 хвилин.

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