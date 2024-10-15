Пиріг "Райське яблучко" — рецепт з ніжним тістом.

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо любите яблучні пироги, цей рецепт точно для вас! Пиріг "Райське яблучко" поєднує багато соковитих яблук та ніжне, кремове тісто, яке майже не відчувається. Ідеальний варіант для затишного домашнього десерту.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

2 яйця;

щіпка солі;

100 г цукру;

70 мл олії;

80 мл молока;

200 г борошна;

10 г розпушувача;

2 яблука;

50 мл лимонного соку;

1 ч. л. висушеної цедри лимона (або цедра 0,5 лимона).

Для сирної маси:

200 г вершкового сиру (маскарпоне);

200 г йогурту;

2 яйця;

3 ст. л. цукру;

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю.

Спосіб приготування

До яєць додати щіпку солі та цукор, збити міксером до посвітління маси. Влити олію та молоко, перемішати міксером. Всипати борошно і розпушувач, замісити тісто вінчиком до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука очистити від шкірки, нарізати кубиками, полити лимонним соком і додати цедру, ретельно перемішати. Додати яблука до тіста та добре перемішати.

Яблуки та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання розміром 27 на 18 см застелити пергаментом і викласти в неї тісто. Випікати в розігрітій до 180 ºС духовці протягом 35 хвилин.

Тісто з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

У миску покласти вершковий сир, додати йогурт, яйця, цукор і крохмаль. Перемішати блендером до однорідної маси.

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Вийняти форму з духовки, вилити зверху сирну масу і знову випікати при 180 ºС ще 25 хвилин.

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