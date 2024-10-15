Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Много-много яблок — рецепт пирога "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается arrow

Много-много яблок — рецепт пирога "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается

15 октября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пирог "Райское яблочко" - рецепт с нежным тестом.
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если любите яблочные пироги, этот рецепт точно для вас! Пирог "Райское яблочко" сочетает много сочных яблок и нежное кремовое тесто, которое почти не ощущается. Идеальный вариант для уютного домашнего десерта.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 2 яйца;
  • щепотка соли;
  • 100 г сахара;
  • 70 мл масла;
  • 80 мл молока;
  • 200 г муки;
  • 10 г разрыхлителя;
  • 2 яблока;
  • 50 мл лимонного сока;
  • 1 ч. л. высушенной цедры лимона (или цедра 0,5 лимона).

Для творожной массы:

  • 200 г сливочного творога (маскарпоне);
  • 200 г йогурта;
  • 2 яйца;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала.

Способ приготовления

К яйцам добавить щепотку соли и сахара, взбить миксером до посветления массы. Влить растительное масло и молоко, перемешать миксером. Всыпать муку и разрыхлитель, замесить тесто венчиком до однородной смеси.

рецепт яблочного пирога
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки очистить от кожуры, порезать кубиками, полить лимонным соком и добавить цедру, кропотливо перемешать. Добавить яблоки в тесто и хорошо перемешать.

простой рецепт яблочного пирога
Яблоки и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпечки размером 27 на 18 см застелить пергаментом и выложить в нее тесто. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 35 минут.

рецепт пирога с яблоками
Тесто с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

В миску положить сливочный творог, добавить йогурт, яйца, сахар и крахмал. Перемешайте блендером до однородной массы.

простой рецепт пирога с яблоками
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Вынуть форму из духовки, вылить сверху творожную массу и снова выпекать при 180 ºС еще 25 минут.

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки, что готовится 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом нежного торта "пломбор" без выпечки.

А когда нет света, приготовьте этот торт за 15 минут — простой рецепт без выпечки

Еще рекомендуем ознакомиться с простым и быстрым рецептом ледового домашнего медовика за 10 минут.

десерт рецепты выпечка пирог с яблоками шарлотка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 На фронт "Азову" нужны автоэлектрики — какие условия и зарплата

03:08 Польша строит линию обороны от Беларуси и РФ — оснастят системами ПВО с искусственным интеллектом

02:30 Контракт с ВСУ — какие преимущества будут иметь военные в 2024 году

02:10 У Китая есть армия в 600 тысяч шпионов — в ФБР рассказали, как и где она действует

01:32 Во Львовской области пьяный командир ударил солдата ножом — суд не стал его жестко наказывать

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

01:30 Безумное количество уклонистов прячется по квартирам — нардеп назвал приблизительную цифру

00:31 Ребров сообщил плохие новости о травме Гуцуляка

00:30 Обеспечение военных имуществом — что получают мобилизованные

00:22 Немцы заблокировали Израилю поставки оружия — стало известно, чего опасаются

00:07 В МИД Украины отвергли обвинения в поддержке повстанческих движений в Мали

03:26 На фронт "Азову" нужны автоэлектрики — какие условия и зарплата

03:08 Польша строит линию обороны от Беларуси и РФ — оснастят системами ПВО с искусственным интеллектом

02:30 Контракт с ВСУ — какие преимущества будут иметь военные в 2024 году

02:10 У Китая есть армия в 600 тысяч шпионов — в ФБР рассказали, как и где она действует

01:32 Во Львовской области пьяный командир ударил солдата ножом — суд не стал его жестко наказывать

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

01:30 Безумное количество уклонистов прячется по квартирам — нардеп назвал приблизительную цифру

00:31 Ребров сообщил плохие новости о травме Гуцуляка

00:30 Обеспечение военных имуществом — что получают мобилизованные

00:22 Немцы заблокировали Израилю поставки оружия — стало известно, чего опасаются

00:07 В МИД Украины отвергли обвинения в поддержке повстанческих движений в Мали

Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024
Text

23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Text

20:18 Атака на порт Одессы и представление Плана победы украинцам — главные новости

Text

19:44 Южанина объяснила, уменьшится ли зарплата учителей после повышения военного сбора

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

17:50 Путин идет на переговоры и массовые рейды ТЦК — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Рада не рассмотрит экономическое бронирование в ближайшие недели — Гончаренко назвал причину

Text

16:20 Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

Text

13:01 Юрист прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

8 октября 2024

21:40 Новый образец долларовых купюр — как отличить 100 долларов от подделки