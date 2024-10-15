Пирог "Райское яблочко" - рецепт с нежным тестом.

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Если любите яблочные пироги, этот рецепт точно для вас! Пирог "Райское яблочко" сочетает много сочных яблок и нежное кремовое тесто, которое почти не ощущается. Идеальный вариант для уютного домашнего десерта.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

2 яйца;

щепотка соли;

100 г сахара;

70 мл масла;

80 мл молока;

200 г муки;

10 г разрыхлителя;

2 яблока;

50 мл лимонного сока;

1 ч. л. высушенной цедры лимона (или цедра 0,5 лимона).

Для творожной массы:

200 г сливочного творога (маскарпоне);

200 г йогурта;

2 яйца;

3 ст. л. сахара;

2 ст. л. кукурузного крахмала.

Способ приготовления

К яйцам добавить щепотку соли и сахара, взбить миксером до посветления массы. Влить растительное масло и молоко, перемешать миксером. Всыпать муку и разрыхлитель, замесить тесто венчиком до однородной смеси.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки очистить от кожуры, порезать кубиками, полить лимонным соком и добавить цедру, кропотливо перемешать. Добавить яблоки в тесто и хорошо перемешать.

Яблоки и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпечки размером 27 на 18 см застелить пергаментом и выложить в нее тесто. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 35 минут.

Тесто с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

В миску положить сливочный творог, добавить йогурт, яйца, сахар и крахмал. Перемешайте блендером до однородной массы.

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Вынуть форму из духовки, вылить сверху творожную массу и снова выпекать при 180 ºС еще 25 минут.

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