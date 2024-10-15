Пирог "Райское яблочко" - рецепт с нежным тестом.

Много-много яблок — рецепт пирога "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается
Если любите яблочные пироги, этот рецепт точно для вас! Пирог "Райское яблочко" сочетает много сочных яблок и нежное кремовое тесто, которое почти не ощущается. Идеальный вариант для уютного домашнего десерта.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- щепотка соли;
- 100 г сахара;
- 70 мл масла;
- 80 мл молока;
- 200 г муки;
- 10 г разрыхлителя;
- 2 яблока;
- 50 мл лимонного сока;
- 1 ч. л. высушенной цедры лимона (или цедра 0,5 лимона).
Для творожной массы:
- 200 г сливочного творога (маскарпоне);
- 200 г йогурта;
- 2 яйца;
- 3 ст. л. сахара;
- 2 ст. л. кукурузного крахмала.
Способ приготовления
К яйцам добавить щепотку соли и сахара, взбить миксером до посветления массы. Влить растительное масло и молоко, перемешать миксером. Всыпать муку и разрыхлитель, замесить тесто венчиком до однородной смеси.
Яблоки очистить от кожуры, порезать кубиками, полить лимонным соком и добавить цедру, кропотливо перемешать. Добавить яблоки в тесто и хорошо перемешать.
Форму для выпечки размером 27 на 18 см застелить пергаментом и выложить в нее тесто. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 35 минут.
В миску положить сливочный творог, добавить йогурт, яйца, сахар и крахмал. Перемешайте блендером до однородной массы.
Вынуть форму из духовки, вылить сверху творожную массу и снова выпекать при 180 ºС еще 25 минут.
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