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Багато яблук, мало тіста — яблучний пиріг "невидимий", як суфле

30 вересня 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Яблучний пиріг "невидимий", ніжний як суфле — покрокове приготування випічки.
Яблучний пиріг.Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Оксана Харченко - Редактор

Яблучний пиріг "Невидимий" — це справжній фруктовий шедевр, де яблук набагато більше, ніж тіста. Завдяки такому поєднанню пиріг виходить ніжним, як суфле, і просто тане в роті. Спробуйте приготувати цей легкий та смачний десерт, який здивує всіх своїм смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • яйця 4 шт;
  • цукор 100 г;
  • ванільний цукор 15 г;
  • сіль 1/2 ч.л;
  • молоко 250 мл;
  • масло 70 г;
  • розпушувач 15 г;
  • борошно 200 г;
  • яблука 2 кг.

Спосіб приготування 

У глибокій мисці збити яйця з цукром і ванільним цукром до утворення пишної маси. Додати сіль і поступово вливати молоко, продовжуючи збивати.

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Яйця та цукор. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додати розтоплене вершкове масло до яєчної суміші та перемішати. В окремій ємності змішати борошно з розпушувачем і поступово додавати до рідкої суміші, перемішуючи до однорідності.

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Борошно та яйця. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Яблука нарізати тонкими скибочками, не знімаючи шкірку. Додати нарізані яблука до тіста і добре перемішати, щоб вони рівномірно розподілилися. Форму для випікання змастити маслом або вистелити пергаментом. Вилити тісто з яблуками у форму та розрівняти.

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Яблука та тісто. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікати пиріг у розігрітій до 160 °C духовці протягом 50 хвилин, поки верх не стане золотистим, а шпажка, вставлена в середину, не вийде сухою. Дати пирогу трохи охолонути, потім нарізати на порції та подавати.

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Приготування пирога.Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали про нереально смачний пиріг з полуницею за п'ять хвилин + час на випічку.

Також ми розповідали про відомого вишневого плетеного пирога з серіалу "Твін Пікс".

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом французької запіканки з полуницею.

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