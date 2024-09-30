Яблучний пиріг "невидимий", ніжний як суфле — покрокове приготування випічки.

Багато яблук, мало тіста — яблучний пиріг "невидимий", як суфле
Яблучний пиріг "Невидимий" — це справжній фруктовий шедевр, де яблук набагато більше, ніж тіста. Завдяки такому поєднанню пиріг виходить ніжним, як суфле, і просто тане в роті. Спробуйте приготувати цей легкий та смачний десерт, який здивує всіх своїм смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- яйця 4 шт;
- цукор 100 г;
- ванільний цукор 15 г;
- сіль 1/2 ч.л;
- молоко 250 мл;
- масло 70 г;
- розпушувач 15 г;
- борошно 200 г;
- яблука 2 кг.
Спосіб приготування
У глибокій мисці збити яйця з цукром і ванільним цукром до утворення пишної маси. Додати сіль і поступово вливати молоко, продовжуючи збивати.
Додати розтоплене вершкове масло до яєчної суміші та перемішати. В окремій ємності змішати борошно з розпушувачем і поступово додавати до рідкої суміші, перемішуючи до однорідності.
Яблука нарізати тонкими скибочками, не знімаючи шкірку. Додати нарізані яблука до тіста і добре перемішати, щоб вони рівномірно розподілилися. Форму для випікання змастити маслом або вистелити пергаментом. Вилити тісто з яблуками у форму та розрівняти.
Випікати пиріг у розігрітій до 160 °C духовці протягом 50 хвилин, поки верх не стане золотистим, а шпажка, вставлена в середину, не вийде сухою. Дати пирогу трохи охолонути, потім нарізати на порції та подавати.
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