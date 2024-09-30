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Много яблок, мало теста — яблочный пирог "невидимый", как суфле

30 сентября 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Яблочный пирог "невидимый", нежный как суфле – пошаговое приготовление выпечки.
Яблочный пирог. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Оксана Харченко - Редактор

Яблочный пирог "Невидимый" — это настоящий фруктовый шедевр, где яблок гораздо больше, чем теста. Благодаря такому сочетанию пирог получается нежным, как суфле, и просто тает во рту. Попытайтесь приготовить этот легкий и вкусный десерт, который удивит всех своим вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • яйца 4 шт;
  • сахар 100 г;
  • ванильный сахар 15 г;
  • соль 1/2 ч.л;
  • молоко 250 мл;
  • масло 70 г;
  • разрыхлитель 15 г;
  • мука 200 г;
  • яблоки 2 кг.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до образования пышной массы. Добавить соль и постепенно вливать молоко, продолжая взбивать.

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Яйца и сахар. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавить растопленное сливочное масло в яичную смесь и перемешать. В отдельной емкости смешать муку с разрыхлителем и постепенно добавлять к жидкой смеси, перемешивая до однородности.

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Мука и яйца. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Яблоки порезать тонкими ломтиками, не снимая кожицу. Добавить нарезанные яблоки в тесто и хорошо перемешать, чтобы они равномерно распределились. Форму для выпечки смазать маслом или выстелить пергаментом. Вылить тесто с яблоками в форму и разровнять.

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Яблоки и тесто. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выпекать пирог в разогретой до 160 °C духовке в течение 50 минут, пока верх не станет золотистым, а шпажка, вставленная внутрь, не получится сухой. Дать пирогу немного охладиться, затем нарезать на порции и подавать.

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Приготовление пирога. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о нереально вкусном пироге с клубникой за пять минут + время на выпечку.

Также мы рассказывали об известном вишневом плетеном пироге из сериала "Твин Пикс".

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