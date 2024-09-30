Яблочный пирог "невидимый", нежный как суфле – пошаговое приготовление выпечки.

Много яблок, мало теста — яблочный пирог "невидимый", как суфле
Яблочный пирог "Невидимый" — это настоящий фруктовый шедевр, где яблок гораздо больше, чем теста. Благодаря такому сочетанию пирог получается нежным, как суфле, и просто тает во рту. Попытайтесь приготовить этот легкий и вкусный десерт, который удивит всех своим вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- яйца 4 шт;
- сахар 100 г;
- ванильный сахар 15 г;
- соль 1/2 ч.л;
- молоко 250 мл;
- масло 70 г;
- разрыхлитель 15 г;
- мука 200 г;
- яблоки 2 кг.
Способ приготовления
В глубокой миске взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до образования пышной массы. Добавить соль и постепенно вливать молоко, продолжая взбивать.
Добавить растопленное сливочное масло в яичную смесь и перемешать. В отдельной емкости смешать муку с разрыхлителем и постепенно добавлять к жидкой смеси, перемешивая до однородности.
Яблоки порезать тонкими ломтиками, не снимая кожицу. Добавить нарезанные яблоки в тесто и хорошо перемешать, чтобы они равномерно распределились. Форму для выпечки смазать маслом или выстелить пергаментом. Вылить тесто с яблоками в форму и разровнять.
Выпекать пирог в разогретой до 160 °C духовке в течение 50 минут, пока верх не станет золотистым, а шпажка, вставленная внутрь, не получится сухой. Дать пирогу немного охладиться, затем нарезать на порции и подавать.
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