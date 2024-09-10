Яблучний пиріг, який смачніший за шарлотку — покроковий рецепт

Багато яблук, мало тіста — новий пиріг, смачніший за шарлотку
Якщо любите яблучні пироги, цей рецепт точно для вас! Пиріг із великою кількістю яблук і мінімумом тіста вийде ще смачнішим за звичну шарлотку. Простий у приготуванні, він стане справжньою окрасою вашого столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- яблука — 4-5 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 70 г;
- молоко — 100 мл;
- вершкове масло або олія для тіста — 20 г;
- розпушувач — 1 ч.л.;
- цукор — 50-70 г;
- ванілін, кориця за бажанням;
- вершкове масло — 20 г.
Спосіб приготування
Збийте яйця до легкої піни. Додайте розтоплене масло і молоко, злегка перемішайте.
Додайте цукор, борошно, розпушувач і ванілін. Збийте до однорідної маси. Тісто має бути схоже за консистенцією на налисники.
Яблука очистіть, видаліть серединку і наріжте тонкими слайсами. Форму для випікання застеліть пергаментом. Викладіть шар яблук, полийте його тістом і повторіть ще один шар яблук.
Зверху покладіть кілька кубиків вершкового масла, за бажанням посипте ванільним цукром. Випікайте 40-50 хвилин при температурі 180 °C.
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