Яблучний пиріг, який смачніший за шарлотку — покроковий рецепт

Яблучний пиріг. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Якщо любите яблучні пироги, цей рецепт точно для вас! Пиріг із великою кількістю яблук і мінімумом тіста вийде ще смачнішим за звичну шарлотку. Простий у приготуванні, він стане справжньою окрасою вашого столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

яблука — 4-5 шт.;

яйця — 3 шт.;

борошно — 70 г;

молоко — 100 мл;

вершкове масло або олія для тіста — 20 г;

розпушувач — 1 ч.л.;

цукор — 50-70 г;

ванілін, кориця за бажанням;

вершкове масло — 20 г.

Спосіб приготування

Збийте яйця до легкої піни. Додайте розтоплене масло і молоко, злегка перемішайте.

Яйця та цукор. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додайте цукор, борошно, розпушувач і ванілін. Збийте до однорідної маси. Тісто має бути схоже за консистенцією на налисники.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Яблука очистіть, видаліть серединку і наріжте тонкими слайсами. Форму для випікання застеліть пергаментом. Викладіть шар яблук, полийте його тістом і повторіть ще один шар яблук.

Яблука та вершкове масло. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Зверху покладіть кілька кубиків вершкового масла, за бажанням посипте ванільним цукром. Випікайте 40-50 хвилин при температурі 180 °C.

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