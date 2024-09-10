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Багато яблук, мало тіста — новий пиріг, смачніший за шарлотку

10 вересня 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Яблучний пиріг, який смачніший за шарлотку — покроковий рецепт
Яблучний пиріг. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Оксана Харченко - Редактор

Якщо любите яблучні пироги, цей рецепт точно для вас! Пиріг із великою кількістю яблук і мінімумом тіста вийде ще смачнішим за звичну шарлотку. Простий у приготуванні, він стане справжньою окрасою вашого столу. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • яблука — 4-5 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 70 г;
  • молоко — 100 мл;
  • вершкове масло або олія для тіста — 20 г;
  • розпушувач — 1 ч.л.;
  • цукор — 50-70 г;
  • ванілін, кориця за бажанням;
  • вершкове масло — 20 г. 

Спосіб приготування 

Збийте яйця до легкої піни. Додайте розтоплене масло і молоко, злегка перемішайте.

рецепт пирога з яблуками
Яйця та цукор. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додайте цукор, борошно, розпушувач і ванілін. Збийте до однорідної маси. Тісто має бути схоже за консистенцією на налисники.

простий рецепт пирога з яблуками
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Яблука очистіть, видаліть серединку і наріжте тонкими слайсами. Форму для випікання застеліть пергаментом. Викладіть шар яблук, полийте його тістом і повторіть ще один шар яблук.

рецепт яблучного пирога
Яблука та вершкове масло. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Зверху покладіть кілька кубиків вершкового масла, за бажанням посипте ванільним цукром. Випікайте 40-50 хвилин при температурі 180 °C.

Раніше ми писали про нереально смачний пиріг з полуницею за п'ять хвилин + час на випічку.

Також ми розповідали про відомого вишневого плетеного пирога з серіалу "Твін Пікс".

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