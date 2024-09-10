Яблочный пирог, который вкуснее шарлотки — пошаговый рецепт

Много яблок, мало теста — новый пирог, вкуснее шарлотки
Если любите яблочные пироги, этот рецепт точно для вас! Пирог с большим количеством яблок и минимумом теста получится еще вкуснее привычной шарлотки. Прост в приготовлении, он станет настоящим украшением вашего стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- яблоки 4-5 шт;
- яйца 3 шт;
- мука 70 г;
- молоко 100 мл;
- сливочное масло или масло для теста 20 г;
- разрыхлитель 1 ч.л;
- сахар 50-70 г;
- ванилин, корица по желанию;
- сливочное масло 20 г.
Способ приготовления
Взбейте яйца до легкой пены. Добавьте растопленное масло и молоко, немного перемешайте.
Добавьте сахар, муку, разрыхлитель и ванилин. Взбейте до однородной массы. Тесто должно походить по консистенции на блинчики.
Яблоки очистите, удалите серединку и нарежьте тонкими слайсами. Форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите слой яблок, полейте его тестом и повторите еще один слой яблок.
Сверху уложите несколько кубиков сливочного масла, по желанию посыпьте ванильным сахаром. Выпекайте 40-50 минут при температуре 180° C.
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