Яблочный пирог, который вкуснее шарлотки — пошаговый рецепт

Яблочный пирог. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Если любите яблочные пироги, этот рецепт точно для вас! Пирог с большим количеством яблок и минимумом теста получится еще вкуснее привычной шарлотки. Прост в приготовлении, он станет настоящим украшением вашего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

яблоки 4-5 шт;

яйца 3 шт;

мука 70 г;

молоко 100 мл;

сливочное масло или масло для теста 20 г;

разрыхлитель 1 ч.л;

сахар 50-70 г;

ванилин, корица по желанию;

сливочное масло 20 г.

Способ приготовления

Взбейте яйца до легкой пены. Добавьте растопленное масло и молоко, немного перемешайте.

Яйца и сахар. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавьте сахар, муку, разрыхлитель и ванилин. Взбейте до однородной массы. Тесто должно походить по консистенции на блинчики.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Яблоки очистите, удалите серединку и нарежьте тонкими слайсами. Форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите слой яблок, полейте его тестом и повторите еще один слой яблок.

Яблоки и сливочное масло. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Сверху уложите несколько кубиков сливочного масла, по желанию посыпьте ванильным сахаром. Выпекайте 40-50 минут при температуре 180° C.

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