Баклажани по-херсонськи на зиму — покроковий рецепт

Баклажани по-херсонськи на зиму — найсмачніша закуска з 3 кг синеньких
Баклажани по-херсонськи на зиму — це справжній делікатес, який здивує своїм насиченим смаком та ароматом. Ця закуска стане зіркою будь-якого столу, додаючи яскравих ноток до ваших зимових трапез. Простий у приготуванні рецепт дозволить зберегти смак літа у кожній баночці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- баклажани 3 кг;
- солодкий перець 1 кг;
- гіркий перець 2-3 шт;
- часник 300 г;
- олія 200 мл;
- оцет (9%) 200 мл;
- цукор 200 г;
- сіль 30 г. (+10 г).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити баклажани та нарізати їх на скибочки.
Баклажани потрібно пересолити 10 г солі, накрити рушником та залишити на годину. Потім зайву рідини прибрати. Далі баклажани потрібно трохи обсмажити на пательні.
Через м'ясорубку пропустити солодкий перець, гострий перець та часник.
Овочеву масу перекладаємо в кастрюлю, додати олію 200 мл, оцет (9%) 200 мл, цукор 200 г та сіль 30 г. Все переміати та довести до кипіння, варити 2-3 хвилини.
В банку викладаємо баклажани, потім шар соусу. Робимо так поки не закінчаться баклажани. Банки з овочами потрібно простирилізувати 15 хвилин з моменту закипання та закрити.
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