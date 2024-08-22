Баклажани по-херсонськи на зиму — покроковий рецепт

Баклажани по-херсонськи. Фото: Freepik

Баклажани по-херсонськи на зиму — це справжній делікатес, який здивує своїм насиченим смаком та ароматом. Ця закуска стане зіркою будь-якого столу, додаючи яскравих ноток до ваших зимових трапез. Простий у приготуванні рецепт дозволить зберегти смак літа у кожній баночці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

баклажани 3 кг;

солодкий перець 1 кг;

гіркий перець 2-3 шт;

часник 300 г;

олія 200 мл;

оцет (9%) 200 мл;

цукор 200 г;

сіль 30 г. (+10 г).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити баклажани та нарізати їх на скибочки.

Нарізані баклажани. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Баклажани потрібно пересолити 10 г солі, накрити рушником та залишити на годину. Потім зайву рідини прибрати. Далі баклажани потрібно трохи обсмажити на пательні.

Скибочки баклажанів. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Через м'ясорубку пропустити солодкий перець, гострий перець та часник.

Тертий часник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Овочеву масу перекладаємо в кастрюлю, додати олію 200 мл, оцет (9%) 200 мл, цукор 200 г та сіль 30 г. Все переміати та довести до кипіння, варити 2-3 хвилини.

Томатний соус. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В банку викладаємо баклажани, потім шар соусу. Робимо так поки не закінчаться баклажани. Банки з овочами потрібно простирилізувати 15 хвилин з моменту закипання та закрити.

Стерилізовані банки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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