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Баклажани по-херсонськи на зиму — найсмачніша закуска з 3 кг синеньких

22 серпня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Баклажани по-херсонськи на зиму — покроковий рецепт
Баклажани по-херсонськи. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Баклажани по-херсонськи на зиму — це справжній делікатес, який здивує своїм насиченим смаком та ароматом. Ця закуска стане зіркою будь-якого столу, додаючи яскравих ноток до ваших зимових трапез. Простий у приготуванні рецепт дозволить зберегти смак літа у кожній баночці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • баклажани 3 кг;
  • солодкий перець 1 кг;
  • гіркий перець 2-3 шт;
  • часник 300 г;
  • олія 200 мл;
  • оцет (9%) 200 мл;
  • цукор 200 г;
  • сіль 30 г. (+10 г). 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити баклажани та нарізати їх на скибочки. 

баклажани по-херсонськи на зиму
Нарізані баклажани. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Баклажани потрібно пересолити 10 г солі, накрити рушником та залишити на годину. Потім зайву рідини прибрати. Далі баклажани потрібно трохи обсмажити на пательні. 

баклажани по-херсонськи на зиму рецепт
Скибочки баклажанів. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Через м'ясорубку пропустити солодкий перець, гострий перець та часник. 

рецепт баклажанів по-херсонськи на зиму
Тертий часник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Овочеву масу перекладаємо в кастрюлю, додати олію 200 мл, оцет (9%) 200 мл, цукор 200 г та сіль 30 г. Все переміати та довести до кипіння, варити 2-3 хвилини. 

рецепт баклажанів по-херсонськи
Томатний соус. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В банку викладаємо баклажани, потім шар соусу. Робимо так поки не закінчаться баклажани. Банки з овочами потрібно простирилізувати 15 хвилин з моменту закипання та закрити. 

простий рецепт баклажанів по-херсонськи на зиму
Стерилізовані банки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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