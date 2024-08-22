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Баклажаны по-херсонски на зиму — самая вкусная закуска из 3 кг синеньких

22 августа 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Баклажаны по-херсонски на зиму – пошаговый рецепт
Баклажаны по-херсонски. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Баклажаны по-херсонски на зиму — это настоящий деликатес, который удивит своим насыщенным вкусом и ароматом. Эта закуска станет звездой любого стола, добавляя яркие нотки к вашим зимним трапезам. Простой в приготовлении рецепт позволит сохранить вкус лета в каждой баночке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • баклажаны 3 кг;
  • сладкий перец 1 кг;
  • горький перец 2-3 шт;
  • чеснок 300 г;
  • масло 200 мл;
  • уксус (9%) 200 мл;
  • сахар 200 г;
  • соль 30 г (+10 г).

Способ приготовления

Сначала нужно помыть баклажаны и нарезать их на ломтики.

баклажаны по-херсонски на зиму
Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Баклажаны нужно пересолить 10 г соли, накрыть полотенцем и оставить в час. Затем лишнюю жидкость убрать. Далее баклажаны нужно немного обжарить на сковороде.

баклажаны по-херсонски на зиму рецепт
Ломтики баклажанов. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Через мясорубку пропустить сладкий перец, острый перец и чеснок.

рецепт баклажанов по-херсонски на зиму
Тертый чеснок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Овощную массу перекладываем в кастрюлю, добавить растительное масло 200 мл, уксус (9%) 200 мл, сахар 200 г и соль 30 г. Все перемешать и довести до кипения, варить 2-3 минуты.

рецепт баклажанов по-херсонски
Томатный соус. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В банку выкладываем баклажаны, затем слой соуса. Делаем так, пока не закончатся баклажаны. Банки с овощами нужно простирилизовать 15 минут с момента закипания и закрыть.

простой рецепт баклажанов по-херсонски на зиму
Стерилизованные банки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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