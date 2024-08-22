Баклажаны по-херсонски на зиму – пошаговый рецепт

Баклажаны по-херсонски на зиму — самая вкусная закуска из 3 кг синеньких
Баклажаны по-херсонски на зиму — это настоящий деликатес, который удивит своим насыщенным вкусом и ароматом. Эта закуска станет звездой любого стола, добавляя яркие нотки к вашим зимним трапезам. Простой в приготовлении рецепт позволит сохранить вкус лета в каждой баночке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- баклажаны 3 кг;
- сладкий перец 1 кг;
- горький перец 2-3 шт;
- чеснок 300 г;
- масло 200 мл;
- уксус (9%) 200 мл;
- сахар 200 г;
- соль 30 г (+10 г).
Способ приготовления
Сначала нужно помыть баклажаны и нарезать их на ломтики.
Баклажаны нужно пересолить 10 г соли, накрыть полотенцем и оставить в час. Затем лишнюю жидкость убрать. Далее баклажаны нужно немного обжарить на сковороде.
Через мясорубку пропустить сладкий перец, острый перец и чеснок.
Овощную массу перекладываем в кастрюлю, добавить растительное масло 200 мл, уксус (9%) 200 мл, сахар 200 г и соль 30 г. Все перемешать и довести до кипения, варить 2-3 минуты.
В банку выкладываем баклажаны, затем слой соуса. Делаем так, пока не закончатся баклажаны. Банки с овощами нужно простирилизовать 15 минут с момента закипания и закрыть.
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