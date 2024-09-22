Баклажани в аджиці на зиму — покроковий рецепт домашньої закрутки
Приготуйте баклажани в аджиці на зиму за найпростішим рецептом! Смачна та пікантна закрутка, яка стане ідеальним доповненням до зимових страв. Швидкий і легкий спосіб зберегти смак літа.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.
Вам знадобиться:
- 1 кг помідорів;
- 0,5 кг болгарського перцю;
- 100 г часнику;
- 0,5 ч.л. червоного гострого меленого перцю;
- 200 г цукру;
- 1 ст.л. солі;
- 50 мл олії;
- 100 мл оцту;
- 1,5 кг баклажанів.
Спосіб приготування
Помідори, болгарський перець і часник подрібнити в блендері або перекрутити через м'ясорубку. Перекласти в чавунний горщик, додати червоний гострий мелений перець, цукор, сіль, олію, оцет.
Перемішати, поставити на вогонь, довести до кипіння, варити на маленькому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи. Баклажани нарізати кільцями товщиною 1 см.
Середні або великі нарізати півкільцями. Але краще брати маленькі баклажани.
Через пів години викласти баклажани до аджики, добре перемішати, поставити на вогонь, довести до кипіння і варити на маленькому вогні 50 хвилин, помішуючи кожні 10 хвилин.
Готовий салат розкласти в стерилізовані банки і закатати стерилізованими кришками.
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