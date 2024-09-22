Баклажани в аджиці на зиму — покроковий рецепт домашньої закрутки

Баклажани в аджиці. Фото: скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Приготуйте баклажани в аджиці на зиму за найпростішим рецептом! Смачна та пікантна закрутка, яка стане ідеальним доповненням до зимових страв. Швидкий і легкий спосіб зберегти смак літа.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.

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Вам знадобиться:

1 кг помідорів;

0,5 кг болгарського перцю;

100 г часнику;

0,5 ч.л. червоного гострого меленого перцю;

200 г цукру;

1 ст.л. солі;

50 мл олії;

100 мл оцту;

1,5 кг баклажанів.

Спосіб приготування

Помідори, болгарський перець і часник подрібнити в блендері або перекрутити через м'ясорубку. Перекласти в чавунний горщик, додати червоний гострий мелений перець, цукор, сіль, олію, оцет.

Подрібнені помідори та цукор. Фото: скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Перемішати, поставити на вогонь, довести до кипіння, варити на маленькому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи. Баклажани нарізати кільцями товщиною 1 см.

Нарізані баклажани. Фото: скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Середні або великі нарізати півкільцями. Але краще брати маленькі баклажани.

Баклажани в аджиці. Фото: скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Через пів години викласти баклажани до аджики, добре перемішати, поставити на вогонь, довести до кипіння і варити на маленькому вогні 50 хвилин, помішуючи кожні 10 хвилин.

Салат з баклажанами. Фото: скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Готовий салат розкласти в стерилізовані банки і закатати стерилізованими кришками.

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