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Баклажани в аджиці на зиму — покроковий рецепт домашньої закрутки

22 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Баклажани в аджиці на зиму — покроковий рецепт домашньої закрутки
Баклажани в аджиці. Фото: скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте баклажани в аджиці на зиму за найпростішим рецептом! Смачна та пікантна закрутка, яка стане ідеальним доповненням до зимових страв. Швидкий і легкий спосіб зберегти смак літа. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг помідорів;
  • 0,5 кг болгарського перцю;
  • 100 г часнику;
  • 0,5 ч.л. червоного гострого меленого перцю;
  • 200 г цукру;
  • 1 ст.л. солі;
  • 50 мл олії;
  • 100 мл оцту;
  • 1,5 кг баклажанів. 

Спосіб приготування 

Помідори, болгарський перець і часник подрібнити в блендері або перекрутити через м'ясорубку. Перекласти в чавунний горщик, додати червоний гострий мелений перець, цукор, сіль, олію, оцет. 

рецепт баклажанів на зиму
Подрібнені помідори та цукор. Фото: скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Перемішати, поставити на вогонь, довести до кипіння, варити на маленькому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи. Баклажани нарізати кільцями товщиною 1 см. 

рецепт баклажанів в аджиці на зиму
Нарізані баклажани. Фото: скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Середні або великі нарізати півкільцями. Але краще брати маленькі баклажани. 

простий рецепт баклажанів в аджиці на зиму
Баклажани в аджиці. Фото: скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Через пів години викласти баклажани до аджики, добре перемішати, поставити на вогонь, довести до кипіння і варити на маленькому вогні 50 хвилин, помішуючи кожні 10 хвилин.

смачний рецепт баклажанів в аджиці на зиму
Салат з баклажанами. Фото: скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Готовий салат розкласти в стерилізовані банки і закатати стерилізованими кришками.

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