Баклажаны в аджице на зиму – пошаговый рецепт домашней закрутки

Баклажаны в аджике на зиму — пошаговый рецепт домашней закрутки
Приготовьте баклажаны в аджике на зиму по самому простому рецепту! Вкусная и пикантная закрутка, которая станет идеальным дополнением к зимним блюдам. Быстрый и легкий способ сохранить вкус лета.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.
Вам понадобится:
- 1 кг помидоров;
- 0,5 кг болгарского перца;
- 100 г чеснока;
- 0,5 ч.л. красного острого молотого перца;
- 200 г сахара;
- 1 ст.л. соли;
- 50 мл масла;
- 100 мл уксуса;
- 1,5 кг баклажанов.
Способ приготовления
Помидоры, болгарский перец и чеснок измельчить в блендере или перекрутить через мясорубку. Переложить в чугунный горшок, добавить красный острый молотый перец, сахар, соль, растительное масло, уксус.
Перемешать, поставить на огонь, довести до кипения, варить на маленьком огне 30 минут, периодически помешивая. Баклажаны нарезать колечками толщиной 1 см.
Средние или большие нарезать полукольцами. Но лучше брать маленькие баклажаны.
Через полчаса выложить баклажаны в аджику, хорошо перемешать, поставить на огонь, довести до кипения и варить на маленьком огне 50 минут, помешивая каждые 10 минут.
Готовый салат разложить в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками.
Раньше мы писали о рецепте маринованных баклажанов с луком — вкуснее вы еще не пробовали.
Также советуем приготовить сезонный баклажанный салат с грузинскими нотами — овощное блюдо с курицей.
Еще мы рассказывали о рецепте намазки из баклажанов по вкусу, как грибы — идеальная закуска.
Еще советуем обратить внимание на вкуснейшие баклажаны в фарше — новый оригинальный рецепт или паста с баклажанами — рецепт, который стоит попробовать пока они еще есть на полках магазинов.
Также может потребоваться информация, в чем вымачивать баклажаны, чтобы они не горчили.
Читайте Новини.LIVE!