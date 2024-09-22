Баклажаны в аджице на зиму – пошаговый рецепт домашней закрутки

Баклажаны в аджике. Фото: скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Приготовьте баклажаны в аджике на зиму по самому простому рецепту! Вкусная и пикантная закрутка, которая станет идеальным дополнением к зимним блюдам. Быстрый и легкий способ сохранить вкус лета.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

1 кг помидоров;

0,5 кг болгарского перца;

100 г чеснока;

0,5 ч.л. красного острого молотого перца;

200 г сахара;

1 ст.л. соли;

50 мл масла;

100 мл уксуса;

1,5 кг баклажанов.

Способ приготовления

Помидоры, болгарский перец и чеснок измельчить в блендере или перекрутить через мясорубку. Переложить в чугунный горшок, добавить красный острый молотый перец, сахар, соль, растительное масло, уксус.

Измельченные помидоры и сахар. Фото: скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Перемешать, поставить на огонь, довести до кипения, варить на маленьком огне 30 минут, периодически помешивая. Баклажаны нарезать колечками толщиной 1 см.

Нарезанные баклажаны. Фото: скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Средние или большие нарезать полукольцами. Но лучше брать маленькие баклажаны.

Баклажаны в аджике. Фото: скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Через полчаса выложить баклажаны в аджику, хорошо перемешать, поставить на огонь, довести до кипения и варить на маленьком огне 50 минут, помешивая каждые 10 минут.

Салат с баклажанами. Фото: скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Готовый салат разложить в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками.

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