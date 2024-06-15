Як приготувати баклажани та кабачки наче м'ясо — покроковий рецепт

Баклажани в тарілці. Фото: Freepik

Цей салат — чудова літня та легка закуска, ще й корисна. Почався сезон баклажанів, тож давайте приготуємо саме їх. Приготування страви займає лише 15 хвилин. Це смачніше за мясо.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

баклажани 3 шт.;

кабачки 3 шт.;

болгарський перець 4 шт.;

цибуля 2 шт.;

часник 3-4 зубця;

соняшникова олія 2 ст.л.;

суміш солодких перців 1 ч.л.;

чорний мелений перець 0,5 ч.л.;

паприка 1 ч.л.;

соєвий соус теріякі 1 ст.л.;

кунжут 0,5 ст.л.

Спосіб приготування

Баклажани очищаємо від шкірки. Подрібнюємо на середні шматочки. Кабачки нарізаємо на кубики.

Нарізані баклажани. Фото: YouTube @twinskitchen76

Перець очищаємо та нарізаємо соломкою. Цибулю подрібнюємо на півкільця. Часник дрібно нарізаємо.

Нарізані кабачки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Обсмажуємо овочі на середньому вогні, періодично помішуємо, потім тушкуємо в соусі та спеціях на тихому вогні десь 5 хвилин.

Кабачки та баклажани. Фото: YouTube @twinskitchen76

Салат дуже смачний із чудовим солодким смаком. Як на мене, ідеальна закуска у ці літні дні.

Кабачки та баклажани. Фото: YouTube @twinskitchen76

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