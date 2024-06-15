Як приготувати баклажани та кабачки наче м'ясо — покроковий рецепт

Баклажани з кабачками смачніші за м'ясо за 15 хвилин — в літній сезон потрібно готувати цей рецепт
Цей салат — чудова літня та легка закуска, ще й корисна. Почався сезон баклажанів, тож давайте приготуємо саме їх. Приготування страви займає лише 15 хвилин. Це смачніше за мясо.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.
Вам знадобиться:
- баклажани 3 шт.;
- кабачки 3 шт.;
- болгарський перець 4 шт.;
- цибуля 2 шт.;
- часник 3-4 зубця;
- соняшникова олія 2 ст.л.;
- суміш солодких перців 1 ч.л.;
- чорний мелений перець 0,5 ч.л.;
- паприка 1 ч.л.;
- соєвий соус теріякі 1 ст.л.;
- кунжут 0,5 ст.л.
Спосіб приготування
Баклажани очищаємо від шкірки. Подрібнюємо на середні шматочки. Кабачки нарізаємо на кубики.
Перець очищаємо та нарізаємо соломкою. Цибулю подрібнюємо на півкільця. Часник дрібно нарізаємо.
Обсмажуємо овочі на середньому вогні, періодично помішуємо, потім тушкуємо в соусі та спеціях на тихому вогні десь 5 хвилин.
Салат дуже смачний із чудовим солодким смаком. Як на мене, ідеальна закуска у ці літні дні.
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