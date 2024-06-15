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Баклажани з кабачками смачніші за м'ясо за 15 хвилин — в літній сезон потрібно готувати цей рецепт

15 червня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати баклажани та кабачки наче м'ясо — покроковий рецепт
Баклажани в тарілці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей салат — чудова літня та легка закуска, ще й корисна. Почався сезон баклажанів, тож давайте приготуємо саме їх. Приготування страви займає лише 15 хвилин. Це смачніше за мясо. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen

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Вам знадобиться: 

  • баклажани 3 шт.;
  • кабачки 3 шт.;
  • болгарський перець 4 шт.;
  • цибуля 2 шт.;
  • часник 3-4 зубця;
  • соняшникова олія 2 ст.л.;
  • суміш солодких перців 1 ч.л.;
  • чорний мелений перець 0,5 ч.л.;
  • паприка 1 ч.л.;
  • соєвий соус теріякі 1 ст.л.;
  • кунжут 0,5 ст.л.

Спосіб приготування 

Баклажани очищаємо від шкірки. Подрібнюємо на середні шматочки. Кабачки нарізаємо на кубики. 

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Нарізані баклажани. Фото: YouTube @twinskitchen76

Перець очищаємо та нарізаємо соломкою. Цибулю подрібнюємо на півкільця. Часник дрібно нарізаємо.

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Нарізані кабачки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Обсмажуємо овочі на середньому вогні, періодично помішуємо, потім тушкуємо в соусі та спеціях на тихому вогні десь 5 хвилин.

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Кабачки та баклажани. Фото: YouTube @twinskitchen76

Салат дуже смачний із чудовим солодким смаком. Як на мене, ідеальна закуска у ці літні дні.

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Кабачки та баклажани. Фото: YouTube @twinskitchen76

Раніше ми писали про сучасний рецепт із Карпат баклажанів на зиму. Ідеальна пікантна закуска баклажанна на звичайний або святковий стіл.

Ще ми писали про рецепт маринованих баклажанів, як колись на кримському ринку.

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