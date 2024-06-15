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Баклажаны с кабачками вкуснее мяса за 15 минут — в летний сезон нужно готовить этот рецепт

15 июня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить баклажаны и кабачки как мясо — пошаговый рецепт
Баклажаны в тарелке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот салат — отличная летняя и легкая закуска, еще и полезная. Начался сезон баклажанов, поэтому давайте приготовим именно их. Приготовление блюда занимает всего 15 минут. Это вкуснее мяса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

  • баклажаны 3 шт.;
  • кабачки 3 шт.;
  • болгарский перец 4 шт.;
  • лук 2 шт.;
  • чеснок 3-4 зубца;
  • подсолнечное масло 2 ст.л.;
  • смесь сладких перцев 1 ч.л.;
  • черный молотый перец 0,5 ч.л.;
  • паприка 1 ч.л.;
  • соевый соус терияки 1 ст.л.;
  • кунжут 0,5 ст.л.

Способ приготовления

Баклажаны очищаем от кожуры. Измельчаем на средние кусочки. Кабачки нарезаем на кубики.

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Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @twinskitchen76

Перец очищаем и нарезаем соломкой. Лук измельчаем на полукольца. Чеснок мелко нарезаем.

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Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Обжариваем овощи на среднем огне, периодически помешиваем, затем тушим в соусе и специях на тихом огне примерно 5 минут.

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Кабачки и баклажаны. Фото: YouTube @twinskitchen76

Салат очень вкусный с отличным сладким вкусом. По-моему, идеальная закуска в эти летние дни.

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Кабачки и баклажаны. Фото: YouTube @twinskitchen76

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