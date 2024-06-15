Как приготовить баклажаны и кабачки как мясо — пошаговый рецепт

Баклажаны в тарелке. Фото: Freepik

Этот салат — отличная летняя и легкая закуска, еще и полезная. Начался сезон баклажанов, поэтому давайте приготовим именно их. Приготовление блюда занимает всего 15 минут. Это вкуснее мяса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

баклажаны 3 шт.;

кабачки 3 шт.;

болгарский перец 4 шт.;

лук 2 шт.;

чеснок 3-4 зубца;

подсолнечное масло 2 ст.л.;

смесь сладких перцев 1 ч.л.;

черный молотый перец 0,5 ч.л.;

паприка 1 ч.л.;

соевый соус терияки 1 ст.л.;

кунжут 0,5 ст.л.

Способ приготовления

Баклажаны очищаем от кожуры. Измельчаем на средние кусочки. Кабачки нарезаем на кубики.

Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @twinskitchen76

Перец очищаем и нарезаем соломкой. Лук измельчаем на полукольца. Чеснок мелко нарезаем.

Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Обжариваем овощи на среднем огне, периодически помешиваем, затем тушим в соусе и специях на тихом огне примерно 5 минут.

Кабачки и баклажаны. Фото: YouTube @twinskitchen76

Салат очень вкусный с отличным сладким вкусом. По-моему, идеальная закуска в эти летние дни.

Кабачки и баклажаны. Фото: YouTube @twinskitchen76

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