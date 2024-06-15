Как приготовить баклажаны и кабачки как мясо — пошаговый рецепт

Баклажаны с кабачками вкуснее мяса за 15 минут — в летний сезон нужно готовить этот рецепт
Этот салат — отличная летняя и легкая закуска, еще и полезная. Начался сезон баклажанов, поэтому давайте приготовим именно их. Приготовление блюда занимает всего 15 минут. Это вкуснее мяса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- баклажаны 3 шт.;
- кабачки 3 шт.;
- болгарский перец 4 шт.;
- лук 2 шт.;
- чеснок 3-4 зубца;
- подсолнечное масло 2 ст.л.;
- смесь сладких перцев 1 ч.л.;
- черный молотый перец 0,5 ч.л.;
- паприка 1 ч.л.;
- соевый соус терияки 1 ст.л.;
- кунжут 0,5 ст.л.
Способ приготовления
Баклажаны очищаем от кожуры. Измельчаем на средние кусочки. Кабачки нарезаем на кубики.
Перец очищаем и нарезаем соломкой. Лук измельчаем на полукольца. Чеснок мелко нарезаем.
Обжариваем овощи на среднем огне, периодически помешиваем, затем тушим в соусе и специях на тихом огне примерно 5 минут.
Салат очень вкусный с отличным сладким вкусом. По-моему, идеальная закуска в эти летние дни.
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