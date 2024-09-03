Баклажани з м'ясом по-грузинськи — страва, яка підкорить всіх

Баклажани з м'ясом. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Приготуйте баклажани з м'ясом по-грузинськи, і ця страва неодмінно підкорить усіх за столом! Соковиті баклажани, ніжне м'ясо та ароматні спеції створюють неповторний смак, який не залишить байдужим жодного гурмана.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

м’ясо 700 г;

баклажан 500 г;

помідори 3-4 шт.;

цибуля 2-3 шт.;

часник 1-2 зубчики;

томатна паста 2 ст. л.;

гостра аджика 1 ст. л.;

гострий перець 1 шт.;

кінза або петрушка;

хмелі-сунелі;

сіль;

цукор 1 ч. л.

Спосіб приготування

Баклажан нарізати кільцями товщиною 1 см, полити олією та смажити до рум'яної скоринки з обох боків. Можна смажити на олії або на сухій сковороді. М'ясо нарізати на шматки, як показано на відео. Обсмажити м'ясо в розігрітій олії. Спочатку готувати під кришкою у власному соку. Коли м'ясо стане напівготовим, посолити.

Смажені баклажани. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Після випаровування рідини обсмажити м'ясо до легкої рум'яності та зняти з вогню. Цибулю нарізати чверть кільцями і обсмажити. Коли цибуля розм'якне, додати томатну пасту. Смажити одну хвилину і додати аджику.

Смажене м’ясо. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Для соусу нарізати помідори. Рекомендується очистити їх, зробивши надрізи хрест-навхрест і заливши кип'ятком на 2 хвилини.

Приготування соусу. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Разом з помідорами готувати соус 5-7 хвилин під кришкою, час від часу помішуючи. Додати сіль, хмелі-сунелі, ложку цукру та подрібнений зубок часнику. Для гостроти можна додати нарізаний перець чилі. Готувати кілька хвилин, додати зелень, перемішати і зняти з вогню.

Приготування запіканки. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

У форму для запікання викласти трохи соусу, потім м'ясо, на м'ясо половину соусу. Прикриті смаженими баклажанами і зверху викласти залишок соусу.

Страва з баклажанами. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Накрити фольгою і запікати 40 хвилин при 180 ºС. За 10 хвилин до закінчення можна відкрити фольгу.

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