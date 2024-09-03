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Баклажани з м'ясом по-грузинськи — від такої страви всі будуть в захваті

3 вересня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Баклажани з м'ясом по-грузинськи — страва, яка підкорить всіх
Баклажани з м'ясом. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте баклажани з м'ясом по-грузинськи, і ця страва неодмінно підкорить усіх за столом! Соковиті баклажани, ніжне м'ясо та ароматні спеції створюють неповторний смак, який не залишить байдужим жодного гурмана.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • м’ясо 700 г;
  • баклажан 500 г;
  • помідори 3-4 шт.;
  • цибуля 2-3 шт.;
  • часник 1-2 зубчики;
  • томатна паста 2 ст. л.;
  • гостра аджика 1 ст. л.;
  • гострий перець 1 шт.;
  • кінза або петрушка;
  • хмелі-сунелі;
  • сіль;
  • цукор 1 ч. л.

Спосіб приготування 

Баклажан нарізати кільцями товщиною 1 см, полити олією та смажити до рум'яної скоринки з обох боків. Можна смажити на олії або на сухій сковороді. М'ясо нарізати на шматки, як показано на відео. Обсмажити м'ясо в розігрітій олії. Спочатку готувати під кришкою у власному соку. Коли м'ясо стане напівготовим, посолити.

рецепт баклажанів
Смажені баклажани. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Після випаровування рідини обсмажити м'ясо до легкої рум'яності та зняти з вогню. Цибулю нарізати чверть кільцями і обсмажити. Коли цибуля розм'якне, додати томатну пасту. Смажити одну хвилину і додати аджику.

рецепт баклажанів зі свининою
Смажене м’ясо. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Для соусу нарізати помідори. Рекомендується очистити їх, зробивши надрізи хрест-навхрест і заливши кип'ятком на 2 хвилини.

смачний рецепт бклажанів
Приготування соусу. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Разом з помідорами готувати соус 5-7 хвилин під кришкою, час від часу помішуючи. Додати сіль, хмелі-сунелі, ложку цукру та подрібнений зубок часнику. Для гостроти можна додати нарізаний перець чилі. Готувати кілька хвилин, додати зелень, перемішати і зняти з вогню.

рецепт запіканки з баклажаними
Приготування запіканки. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

У форму для запікання викласти трохи соусу, потім м'ясо, на м'ясо половину соусу. Прикриті смаженими баклажанами і зверху викласти залишок соусу.

рецепт запечених баклажанів
Страва з баклажанами. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Накрити фольгою і запікати 40 хвилин при 180 ºС. За 10 хвилин до закінчення можна відкрити фольгу.

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